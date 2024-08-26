ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, - Братчук.
Силы обороны Украины уничтожили третий и последний мост через реку Сейм возле Карыжа в Курской области РФ.
Об этом вечером 25 августа сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Автомобильное движение по всем трем мостам через Сейм объявляется закрытым", - написал спикер.
18 августа сообщалось, что украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.
Топ комментарии
+16 Бандерівець
показать весь комментарий25.08.2024 23:29
+13 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий25.08.2024 23:35
+6 George Highbaud
показать весь комментарий25.08.2024 23:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось оновлена карта Діпстейт.
І його перепливсти - не проблема. Але без амуніції та зброї.
Ну так! Мусять же кацапи придумати якусь зкріпну дичину, щоб потім своїм лічінусам мозок виносити? Мусять! От і придумали.
А дівка не те, щоб страшнюча... (і страшніші бувають!). Я казав би, що в голодний рік за мішок бараболі не спокусився б на таку. А от за два мішки - тут поміркував би.