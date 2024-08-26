ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, - Братчук.

Силы обороны Украины уничтожили третий и последний мост через реку Сейм возле Карыжа в Курской области РФ.

Об этом вечером 25 августа сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобильное движение по всем трем мостам через Сейм объявляется закрытым", - написал спикер.

18 августа сообщалось, что украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.

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