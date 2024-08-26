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ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, - Братчук.

Силы обороны Украины уничтожили третий и последний мост через реку Сейм возле Карыжа в Курской области РФ.

Об этом вечером 25 августа сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобильное движение по всем трем мостам через Сейм объявляется закрытым", - написал спикер.

міст

18 августа сообщалось, что украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.

Также читайте: Силы обороны продвинулись в Курской области от одного до трех километров, взяты под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

Автор: 

мост (1027) уничтожение (6842) Братчук Сергей (105) Курск (1082)


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Топ комментарии
+16
Шо там з Покровськом ?!
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25.08.2024 23:29
+13
та то таке...головне що втретє мост знищили
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25.08.2024 23:35
+6
Очевидно, домовленість.
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25.08.2024 23:38
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Шо там з Покровськом ?!
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25.08.2024 23:29 Ответить
та то таке...головне що втретє мост знищили
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25.08.2024 23:35 Ответить
Очевидно, домовленість.
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25.08.2024 23:38 Ответить
Нема мін для мінометів. Умєров на складах притримує. Здають Донецьку область, щоб потім договорнячок обоснувать
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27.08.2024 00:06 Ответить
а що, https://www.google.com/maps/place/51%C2%B016 моста в Тьоткіно вже давно нема?
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25.08.2024 23:38 Ответить
Може я помиляюся, але писали, що його самі кацапи грохнули... Той міст нам більш доречнішим був би, але нічого, є де об'їхати.
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25.08.2024 23:50 Ответить
ну я на таку інфу не натикався, тому і питаю, може хто знає напевно. Цікаво, в Отрубах хтось ще живе?
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26.08.2024 01:30 Ответить
Братчук використав карту 5-денної давності. Навіщо?
Ось оновлена карта Діпстейт.

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25.08.2024 23:51 Ответить
По інтерактивній карті видно, що ЗСУ в перші 2 дні пройшли половину дороги до Курчатова. А потім наступ взяли під контроль два виродка, Зе і Дєрмак, і наступ пішов на другорядні напрямки, а наступ на Курчатов взагалі пішов в протилежний бік. Ці дві тварини вбили не менше українців ніж путін.
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26.08.2024 07:44 Ответить
Під Покровськом наші кожен день відступпють.
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25.08.2024 23:51 Ответить
Продолжайте наблюдение
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26.08.2024 10:46 Ответить
Ждьом трiатлон через Тiсу!
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25.08.2024 23:51 Ответить
Через Сейм.
І його перепливсти - не проблема. Але без амуніції та зброї.
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26.08.2024 00:07 Ответить
був на сеймi. невеличка рiчка. переплисти можна, але там крутий берег метрiв 10.
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26.08.2024 00:14 Ответить
Ну це у нас вона вузенька. На Росії вона поширше.
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26.08.2024 00:20 Ответить
В районі мосту 70 м.
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26.08.2024 10:34 Ответить
А крымский когда
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26.08.2024 00:23 Ответить
І як же тепер "почта расіі" буде пенсюкам пензію возити?
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26.08.2024 00:34 Ответить
А до чого тут Братчук взагалі?
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26.08.2024 00:35 Ответить
В адміністрації Байдена чекають чим закінчиться ця "авнтюра" зеленского і нічого не коментують.
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26.08.2024 02:58 Ответить
Ти працюєш в адміністрації Байдена раз так обізнаний?
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26.08.2024 04:37 Ответить
Ні. Просто читаю не тіки цей ресурс - https://ua.korrespondent.net/world/4711498-u-baidena-ochikuuit-na-rezultaty-avantuiry-v-kurskii-oblasti-WSJ
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26.08.2024 06:51 Ответить
Ця картинка була давно із другого моста. Чому немає чітких фотодоказів....
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26.08.2024 04:35 Ответить
в новині фото саме мосту в Карижі. https://www.google.com/maps/place/51%C2%B023 Ось фото гуглмап .
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26.08.2024 05:46 Ответить
Не поперхнись попкорном. Дістають слюняві коментатори диванні.
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26.08.2024 08:58 Ответить
тут курская дєвачка в трусіках
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26.08.2024 05:37 Ответить
Человеческое воплощение Альмы Вейд из F.E.A.R.
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26.08.2024 05:46 Ответить
заставив мене гуглить.
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26.08.2024 05:48 Ответить
Вибач, не втримався.
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26.08.2024 05:50 Ответить
ну, я просто ніфіга не вгеймлений.
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26.08.2024 05:56 Ответить
Як поетично все написано... 😀
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26.08.2024 07:49 Ответить
Групповое блин... Какая "красота", особенно усы. Я бы столько не выпил...

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26.08.2024 08:25 Ответить
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26.08.2024 10:35 Ответить

Ну так! Мусять же кацапи придумати якусь зкріпну дичину, щоб потім своїм лічінусам мозок виносити? Мусять! От і придумали.
А дівка не те, щоб страшнюча... (і страшніші бувають!). Я казав би, що в голодний рік за мішок бараболі не спокусився б на таку. А от за два мішки - тут поміркував би.
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26.08.2024 19:13 Ответить
А шо эта чича делала на мардовии. 🤣🤣🤣
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26.08.2024 10:39 Ответить
 
 