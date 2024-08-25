УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13378 відвідувачів онлайн
Новини
15 723 35

ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області, - Братчук. КАРТА

Сили оборони України знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа в Курській області РФ.

Про це ввечері 25 серпня повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобільний рух по всіх трьох мостах через Сейм оголошується закритим", - написав речник.

міст

18 серпня повідомлялося, що українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.

Дивіться також: Спецпризначенці ССО знищили одну із понтонних переправ, яку росіяни будували через річку Сейм у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

міст (1231) знищення (7154) Братчук Сергій (145) Курськ (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Шо там з Покровськом ?!
показати весь коментар
25.08.2024 23:29
+13
та то таке...головне що втретє мост знищили
показати весь коментар
25.08.2024 23:35
+6
Очевидно, домовленість.
показати весь коментар
25.08.2024 23:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо там з Покровськом ?!
показати весь коментар
25.08.2024 23:29 Відповісти
та то таке...головне що втретє мост знищили
показати весь коментар
25.08.2024 23:35 Відповісти
Очевидно, домовленість.
показати весь коментар
25.08.2024 23:38 Відповісти
Нема мін для мінометів. Умєров на складах притримує. Здають Донецьку область, щоб потім договорнячок обоснувать
показати весь коментар
27.08.2024 00:06 Відповісти
а що, https://www.google.com/maps/place/51%C2%B016 моста в Тьоткіно вже давно нема?
показати весь коментар
25.08.2024 23:38 Відповісти
Може я помиляюся, але писали, що його самі кацапи грохнули... Той міст нам більш доречнішим був би, але нічого, є де об'їхати.
показати весь коментар
25.08.2024 23:50 Відповісти
ну я на таку інфу не натикався, тому і питаю, може хто знає напевно. Цікаво, в Отрубах хтось ще живе?
показати весь коментар
26.08.2024 01:30 Відповісти
Братчук використав карту 5-денної давності. Навіщо?
Ось оновлена карта Діпстейт.

показати весь коментар
25.08.2024 23:51 Відповісти
По інтерактивній карті видно, що ЗСУ в перші 2 дні пройшли половину дороги до Курчатова. А потім наступ взяли під контроль два виродка, Зе і Дєрмак, і наступ пішов на другорядні напрямки, а наступ на Курчатов взагалі пішов в протилежний бік. Ці дві тварини вбили не менше українців ніж путін.
показати весь коментар
26.08.2024 07:44 Відповісти
Під Покровськом наші кожен день відступпють.
показати весь коментар
25.08.2024 23:51 Відповісти
Продолжайте наблюдение
показати весь коментар
26.08.2024 10:46 Відповісти
Ждьом трiатлон через Тiсу!
показати весь коментар
25.08.2024 23:51 Відповісти
Через Сейм.
І його перепливсти - не проблема. Але без амуніції та зброї.
показати весь коментар
26.08.2024 00:07 Відповісти
був на сеймi. невеличка рiчка. переплисти можна, але там крутий берег метрiв 10.
показати весь коментар
26.08.2024 00:14 Відповісти
Ну це у нас вона вузенька. На Росії вона поширше.
показати весь коментар
26.08.2024 00:20 Відповісти
В районі мосту 70 м.
показати весь коментар
26.08.2024 10:34 Відповісти
А крымский когда
показати весь коментар
26.08.2024 00:23 Відповісти
І як же тепер "почта расіі" буде пенсюкам пензію возити?
показати весь коментар
26.08.2024 00:34 Відповісти
А до чого тут Братчук взагалі?
показати весь коментар
26.08.2024 00:35 Відповісти
В адміністрації Байдена чекають чим закінчиться ця "авнтюра" зеленского і нічого не коментують.
показати весь коментар
26.08.2024 02:58 Відповісти
Ти працюєш в адміністрації Байдена раз так обізнаний?
показати весь коментар
26.08.2024 04:37 Відповісти
Ні. Просто читаю не тіки цей ресурс - https://ua.korrespondent.net/world/4711498-u-baidena-ochikuuit-na-rezultaty-avantuiry-v-kurskii-oblasti-WSJ
показати весь коментар
26.08.2024 06:51 Відповісти
Ця картинка була давно із другого моста. Чому немає чітких фотодоказів....
показати весь коментар
26.08.2024 04:35 Відповісти
в новині фото саме мосту в Карижі. https://www.google.com/maps/place/51%C2%B023 Ось фото гуглмап .
показати весь коментар
26.08.2024 05:46 Відповісти
Не поперхнись попкорном. Дістають слюняві коментатори диванні.
показати весь коментар
26.08.2024 08:58 Відповісти
тут курская дєвачка в трусіках
показати весь коментар
26.08.2024 05:37 Відповісти
Человеческое воплощение Альмы Вейд из F.E.A.R.
показати весь коментар
26.08.2024 05:46 Відповісти
заставив мене гуглить.
показати весь коментар
26.08.2024 05:48 Відповісти
Вибач, не втримався.
показати весь коментар
26.08.2024 05:50 Відповісти
ну, я просто ніфіга не вгеймлений.
показати весь коментар
26.08.2024 05:56 Відповісти
Як поетично все написано... 😀
показати весь коментар
26.08.2024 07:49 Відповісти
Групповое блин... Какая "красота", особенно усы. Я бы столько не выпил...

показати весь коментар
26.08.2024 08:25 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2024 10:35 Відповісти

Ну так! Мусять же кацапи придумати якусь зкріпну дичину, щоб потім своїм лічінусам мозок виносити? Мусять! От і придумали.
А дівка не те, щоб страшнюча... (і страшніші бувають!). Я казав би, що в голодний рік за мішок бараболі не спокусився б на таку. А от за два мішки - тут поміркував би.
показати весь коментар
26.08.2024 19:13 Відповісти
А шо эта чича делала на мардовии. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.08.2024 10:39 Відповісти
 
 