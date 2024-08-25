ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області, - Братчук. КАРТА

Сили оборони України знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа в Курській області РФ.

Про це ввечері 25 серпня повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобільний рух по всіх трьох мостах через Сейм оголошується закритим", - написав речник.

18 серпня повідомлялося, що українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.

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