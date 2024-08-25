ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області, - Братчук. КАРТА
Сили оборони України знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа в Курській області РФ.
Про це ввечері 25 серпня повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Автомобільний рух по всіх трьох мостах через Сейм оголошується закритим", - написав речник.
18 серпня повідомлялося, що українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.
Топ коментарі
+16 Бандерівець
показати весь коментар25.08.2024 23:29
+13 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар25.08.2024 23:35
+6 George Highbaud
показати весь коментар25.08.2024 23:38
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Ось оновлена карта Діпстейт.
І його перепливсти - не проблема. Але без амуніції та зброї.
Ну так! Мусять же кацапи придумати якусь зкріпну дичину, щоб потім своїм лічінусам мозок виносити? Мусять! От і придумали.
А дівка не те, щоб страшнюча... (і страшніші бувають!). Я казав би, що в голодний рік за мішок бараболі не спокусився б на таку. А от за два мішки - тут поміркував би.