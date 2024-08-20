Спецпризначенці ССО знищили одну із понтонних переправ, яку росіяни будували через річку Сейм у Курській області. ВIДЕО
Оператори Сил спеціальних операцій підрозділу "Requiem group" допомогли знищити російську логістику дронами, уразивши пару одиниць інженерної техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші воїни знищили одну із понтонних переправ, яку будували росіяни через річку Сейм у Курській області.
Нагадаємо, нещодавно українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.
Топ коментарі
+51 Харьков Сумской
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+14 Я ОДЕССИТ
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+12 vsbu vsbu
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Дороги на одному з берегів я впритул не бачу , тому й кажу що - дивне місце .
Ці ідіоти планували переправи по картах ще "дочорнобильських" часів! А за ці роки Десна помінялася! І їх "розмолотили" По "старих картах"
В таких місцях водяться НЛО, чорти та кацапи
Типовий приклад М-ський трикутник.
Де пропало багато кацапів - що надихає...
Ви маєте на увазі Білогорівку чи Чорнобаївку ?
Не на часіНа часі - дуже своєчасно відпрацювали!!!