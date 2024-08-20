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Спецпризначенці ССО знищили одну із понтонних переправ, яку росіяни будували через річку Сейм у Курській області. ВIДЕО

Оператори Сил спеціальних операцій підрозділу "Requiem group" допомогли знищити російську логістику дронами, уразивши пару одиниць інженерної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші воїни знищили одну із понтонних переправ, яку будували росіяни через річку Сейм у Курській області.

Нагадаємо, нещодавно українська авіація точними ударами знищила вже другий міст на Курському напрямку через річку Сейм.

Також дивіться: Десантники показали затрофеєний новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17277) знищення (7180) ССО (518) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+51
Документів нема - переправи нема. Нєху@ самобудови робити. Сьогодні переправа, завтра кіоск, післязавтра шиномонтаж та літнє кафе...
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20.08.2024 12:23
+14
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20.08.2024 12:44
+12
Звичайно, документів нема, бо документи станом на зараз оформлює комендатура із застосуванням різних інструментів
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20.08.2024 12:48
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Так це є, нехай не заважають виконувати місію по знищенню логістики орків
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20.08.2024 12:18 Відповісти
Документів нема - переправи нема. Нєху@ самобудови робити. Сьогодні переправа, завтра кіоск, післязавтра шиномонтаж та літнє кафе...
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20.08.2024 12:23 Відповісти
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20.08.2024 12:26 Відповісти
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20.08.2024 12:26 Відповісти
Звичайно, документів нема, бо документи станом на зараз оформлює комендатура із застосуванням різних інструментів
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20.08.2024 12:48 Відповісти
Прикинь скільки захопили у райвідділу ФСБ та поліцаїв досьє та робочих справ. Я просто в ****.
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20.08.2024 14:11 Відповісти
....якщо не встигли спалити
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20.08.2024 14:15 Відповісти
Ти пам"ятаєш по часу скільки це палиться. Вони навіть у мішки не поскладали.
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20.08.2024 14:57 Відповісти
В залежності від якості шухера
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20.08.2024 15:03 Відповісти
залежно від пічки, можна за пару годин спалити, є такі спеціальні для спалювання документів
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20.08.2024 19:25 Відповісти
желающие повозить/построить ещё будут?
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20.08.2024 12:28 Відповісти
норм так сейм зигзагами течет)
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20.08.2024 12:32 Відповісти
И вААбще-Сейм наш украинский!
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20.08.2024 13:13 Відповісти
Сейм дальше и так по Украине течет, много километров, где-то еще 250 км.
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20.08.2024 13:27 Відповісти
Так, він такий) ще там течія швидка де інде, и він глибоченький
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20.08.2024 13:19 Відповісти
Дивне місце кацапи обрали для переправи . В місці де річка робить карколомні петлі , і , судячи з відео , на іншому березі немає і натяку на дорогу ..
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20.08.2024 12:33 Відповісти
Ти на тому Сеймі був? А я - рибалив не раз (на Чернігівщині) По-перше - там швидка течія (порівняно навіть з Десною) По-друге - там дуже багато крутих берегів (а для облаштування понтонної переправи потрібні ОБИДВА пологі береги - щоб облаштувать під"їзд і виїзд) Ну а "петлі" - так Десна - така сама! Тече з півночі на південь Але має одну петлю - коли вода на окремій ділянці (по компасу) тече з півдня на північ "Норовливі" наші "дівчатка"!
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20.08.2024 12:43 Відповісти
Я на Сеймі не був . Але знаю з училища що перший чинником для визначення місця наведення переправи є наявність зручних під'їзних доріг . А потім вже береги і все інше .
Дороги на одному з берегів я впритул не бачу , тому й кажу що - дивне місце .
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20.08.2024 13:14 Відповісти
Макс! Луги зараз сухі Протоптать дорогу дуже легко (і не факт - що її там немає! Просто вона могла зарости травою за кілька років "невикористання") А от розкопи обривів точно притягнуть увагу! Та й витрати на розкопування чого варті Тут головне - ослаблена течія і пологі береги
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20.08.2024 13:19 Відповісти
Там не може бути прям біля доріг, хто буде пускати дорогу зигзагами, як річка йде?
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20.08.2024 13:23 Відповісти
Приїдь у Чернігів - я тобі такі дороги покажу Навіть такі де вони ЗАРАЗ ідуть до урвища" - бо Десна підмила берег і дорога "обвалилася"!
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20.08.2024 13:38 Відповісти
Я про Сейм. Дорога зазвичай йде приблизно паралельно руслу, але вона не повторює всі зігзаги річки, здається. І взагалі, мій комент бу в твою підтримку, навіщо ти сперечаєшься?)
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20.08.2024 14:10 Відповісти
Сергію! Я з тобою не "сперечаюся" тебе "поправляю" Бо ти "військову справу" в "теорії" знаєш - а я її на практиці знаю До цих пір приїждаю на берег Десни (з такими ж "викрутасами" ) - і впершу чергу "мислЯ!" - де поставить кулеметні гнізда Щоб осідлать той "викрутас"! Це вже "на автоматі"! Хоча останні десять років служби я займався "трохи іншими проблемами" Для того щоб це зрозуміть - треба буть "людиною війни" І думать - "з військової точки зору"
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20.08.2024 14:39 Відповісти
Тут справа не тільки у військовій справі. Просто Сейм моя батьківщина.
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20.08.2024 14:49 Відповісти
Ти не ображайся! Одна справа - ловить рибу І зовсім інша - Воювать! Так я дивлюся на Сейм як на "водную преграду" І від цього "************" Сомів потім будем ловить!
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20.08.2024 14:55 Відповісти
Доречі Сейм під обривами буває до 6 метрів завглибки, і більше ями бувають, і швидкий, якщо трохи далі в твою сторону, до Десни. Але, біля російського кордону в напрямку витока він ще більш мілкий, метра 3-4 всього, і там крутих берегів трохи менше.
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20.08.2024 15:00 Відповісти
Ти МЕНІ розказуєш? А на Десні ями до 16 метрів є Я про швидкість течії та про обривисті береги Ти цього не вчив А мені таке в голову вдовблювали Мені досить глянуть на "точку" на річці - і я скажу чи можна тут робить переправу Але тільки на "сезон" Бо Десна МІНЯЄТЬСЯ!!!
Ці ідіоти планували переправи по картах ще "дочорнобильських" часів! А за ці роки Десна помінялася! І їх "розмолотили" По "старих картах"
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20.08.2024 15:14 Відповісти
По-перше. Добре що ти не за орків, і не можеш їм підказати де треба преправи робити. Тобі розказую, мабуть. бо я не тільки на рибалці був на Сейму. Бояре-Лежачі, Путивль ,Конотоп, Мельня, це моя рідня там...Я там народився. До Десни вони вже не дойдуть, сподіваюсь. Якщо Зе звісно остаточно ЗСу не вгробить. Щоб до Десни не дійшли, треба Сейм відстояти.
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20.08.2024 18:05 Відповісти
Тому я дуже хвилююся, щоб хлопцям вдалося нарешті зрізати "тьоткінський виступ", бо з нашої сторони там неподалік мої родичі живуть біля кордону. І якщо роздратовані рашисти підуть у контрнаступ з Тьоткіне і далі у Сумську область, то буде дуже погано.
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20.08.2024 14:53 Відповісти
Їм потрібне пальне ********** І головне - зв"язок з "Головною землею" А цього НЕМА!!!
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20.08.2024 15:18 Відповісти
Так слав Богу
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20.08.2024 18:07 Відповісти
А стосовно крутих берегів і швидкої течії ,я навпаки тебе підтримав, бо я там був, і знаю ,який Сейм буває.
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20.08.2024 14:55 Відповісти
Сейм i по Сумщинi тече-вода чиста! 😊
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20.08.2024 13:15 Відповісти
Петлі на річці - це аномальні місця для сталкерів.
В таких місцях водяться НЛО, чорти та кацапи
Типовий приклад М-ський трикутник.
Де пропало багато кацапів - що надихає...
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20.08.2024 13:18 Відповісти
Де пропало багато кацапів - що надихає...

Ви маєте на увазі Білогорівку чи Чорнобаївку ?
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20.08.2024 17:57 Відповісти
можливо таким чином вивчають саму можливість....
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20.08.2024 12:43 Відповісти
Український Сейм дуже схожий на Українську Сулу.. та й не дивно - кацапи намагаються своєю присутністю зпаскудити будь-що прекрасне-живе..
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20.08.2024 12:40 Відповісти
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20.08.2024 12:44 Відповісти
Сіверський Донець-2. Чекаєм наступну серію .
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20.08.2024 13:19 Відповісти
доброго вам переходу, приходьте ще
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20.08.2024 13:21 Відповісти
Реквием исполняется медленно и печально
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20.08.2024 13:23 Відповісти
Понтонная переправа - понтов тонна!
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20.08.2024 13:25 Відповісти
Не на часі На часі - дуже своєчасно відпрацювали!!!
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20.08.2024 14:51 Відповісти
Зразу видно високий "професіоналізм другої армії". Спочатку організується утримання переправи: охорона, оборона, протиповітряна оборона і.т.д. а потім наводиться понтонний міст. Слава Богу що москалі мають таку підготовку.
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20.08.2024 22:14 Відповісти
 
 