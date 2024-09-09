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Момент знищення українською авіацією останнього мосту через річку Сейм у Курській області РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення українською авіацією останнього мосту через річку Сейм у Курській області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у важливу ланку ворожої логістики влучило кілька авіабомб.

"Останній міст через річку Сейм у Курській області зруйновано авіабомбами. Цей стратегічний об'єкт використовувався противником для перекидання техніки та постачання. Удар значно ускладнив логістику російських військ", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області, - Братчук. КАРТА

Автор: 

авіація (4137) міст (1235) знищення (7334) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+10
для того, щоб Глушковський район став сірою зоною, таким чином наша "санітарна зона" мінімальними зусиллями розширилась через руйнування трьох мостів через Сейм.
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09.09.2024 10:14
+9
Що хочуть - то роблять ЗСУ на території ядєрного гасударства з втарой армієй в мірє.
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09.09.2024 10:00
+6
Яка мета курської операції? КАЕС не захоплена, пусті території ***** обмінювати не буде, вони йому не цікаві. На Масквє, звісно, ніхто не піде.
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09.09.2024 10:01
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09.09.2024 09:49 Відповісти
3 udara a rezultat tak sebe...mda...cikavo šo za bombi.
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09.09.2024 09:51 Відповісти
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09.09.2024 09:58 Відповісти
tak...ale divitsa s počatku - tam polovini mista vže nemae....
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09.09.2024 10:01 Відповісти
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09.09.2024 10:06 Відповісти
idi za korabeļom
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09.09.2024 10:11 Відповісти
знов згадав класика-"міст втомився"...
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09.09.2024 09:51 Відповісти
"Зорепадом летят мости ... " (с) Тарас Петриненко.
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09.09.2024 09:54 Відповісти
Хтось скаже навіщо ? які мости, в чому сенс їхнього підриву ? Донбас зливається, скоро часів яр і покровськ сзамо. Але рукоплещимо про мости хтознаде ...
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09.09.2024 09:59 Відповісти
в Покровске наши контратаки
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09.09.2024 10:00 Відповісти
для того, щоб Глушковський район став сірою зоною, таким чином наша "санітарна зона" мінімальними зусиллями розширилась через руйнування трьох мостів через Сейм.
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09.09.2024 10:14 Відповісти
Вам же пояснили - значне ускладнення логістики у першу чергу для військових потреб ЗС РФ.
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09.09.2024 10:34 Відповісти
Щоб ії хоч якось ускладнити потрібно окупувати Бегоро чи Курськ, ті села ніякої масштабної логістики не несуть.
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09.09.2024 12:24 Відповісти
Мости побили. На річці Сейм у Курській області. Військові пояснювали, там тре уважно географічну мапу уважно вивчати, щоб зрозуміти задум ГШ ЗСУ.
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09.09.2024 18:27 Відповісти
міцна позиція, все пояснює
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09.09.2024 12:20 Відповісти
Що хочуть - то роблять ЗСУ на території ядєрного гасударства з втарой армієй в мірє.
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09.09.2024 10:00 Відповісти
"бандіти напалі на курск" - не іначе Стенька Разін снова взялся за своє
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09.09.2024 12:50 Відповісти
Могут в плвь разбегаться , пока вода тёплая.
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09.09.2024 10:00 Відповісти
Яка мета курської операції? КАЕС не захоплена, пусті території ***** обмінювати не буде, вони йому не цікаві. На Масквє, звісно, ніхто не піде.
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09.09.2024 10:01 Відповісти
Тепер китайці точно не зможуть нас "замиряти по землі". Росіяни теж таке хотіли, звичайно, як варіант-мінімум.

Крім того удар під дих авторитету ***** і його банді.
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09.09.2024 10:37 Відповісти
В Україні, навіть на Донбасі, ніколи не було "дєрєвєнь".
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09.09.2024 12:10 Відповісти
Пани Светлана, если бы захват Курской области был бы для россиян пустяком
Они бы не боялись говорить об этом
А они МОЛЧАТ
И вот когда пройдет время и россияне не смогут вернуть территории
Это ударит по путину
Все начнут говорить ,что ЦАРЬ - не смог защитить россиян
Китайцы начнут понимать
Что союзник Россия не способен защитить даже себя
И потихоньку все начнет сыпаться
Нельзя пугать весь мир
И при этом ТАК ОБОСРАТЬСЯ!!!!!
Обратите внимание - гражданское население в Курской области не оказывает сопротивления ЗСУ
Нет партизан
Напротив - эти кацапы увидят сейчас - что лучше украинская власть
То есть операция в Курской области и морально подрывает Кацапстан
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09.09.2024 11:50 Відповісти
Пустые территории? А кому нужны руины захваченных кацапами городов? Курская операция нивелировала "достижения" ***** и pашиcтскoй армии. Создала санитарную зону, заставила перебросить часть войск. Ударила по репутации. Много плюсов.
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09.09.2024 13:25 Відповісти
Нуууу, міст не знищено. Пішки ходити можна. Можна наприклад вночі під'їхати двома автомобілями з двох кінців і утворивши ланцюжок з орків перевантажити і набої, і снаряди і навіть невеликі ракети. Так, техніку не переженеш, але схоже воно і не треба. Тут кчцапи сидять в обороні.
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09.09.2024 10:01 Відповісти
Навіщо стріляють касетами по бетонному мосту.
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09.09.2024 10:01 Відповісти
Це не касети, це уламки бетону...
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09.09.2024 11:18 Відповісти
Чудово!!!
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09.09.2024 10:06 Відповісти
Знову зрада .. Стоїть міст - зрада , зруйнували теж - зрада . !!
Як не роби однаково буде зрада . Унікальний наріт .
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09.09.2024 10:20 Відповісти
Іронія зрозуміла. Але неоднозначна реакція дописувачів пояснюється неповним руйнуванням мосту - проліт повністю не впав.
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09.09.2024 10:40 Відповісти
То може дописувачі підірвуть свої сраки з дивану і підуть зроблять - як треба ? Довалять той міст . !! Зроблять так як їм хоцца . ! Та й проблема зникне .
А то звісно , сидіти і ляпати язиками це не мости валяти .
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09.09.2024 10:53 Відповісти
Логічно, звичайно. Але це якби Ви, сер, з окопу писав, то так. А так ... демагогія звичайна.
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09.09.2024 10:59 Відповісти
Якби я писав з окопу , то я б не так писав . Зрозумів , сер ! Слів би я не підбирав - це точно .
А по друге - я не в окопі , і саме тому я не коментую дій військових ,, правильно вони там підірвали той міст , чи - не правильно . Бо не маю права . Ніякого абсолютно , саме тому що сиджу на дивані , а не в окопі .
Але маю повне право коментувати маячню тутешніх - пісятєлєй .
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09.09.2024 11:09 Відповісти
Я і не писав, що "неправильно". Я переживаю що недобили. І всьо, сер ...

Крім того, учасники реагують на викладену інфу, а не на роботу конкретно військ. підрозділу.
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09.09.2024 11:57 Відповісти
Так викладена інфа якраз і стосується роботи військових .
Але замість того щоб подякувати їм в коментарях за чудову роботу ( нарахував всього кілька позитивних коментарів ), бо удари по мосту були напрочуд точними , тутешні пісяки починають нити - а он той міст ще стоїть , а прольот не впав , а дірки в ньому не такі як треба , а нащо по ньому взагалі бити , і тд і тп. Тому я й кажу - зрада звісно ж .
Прольот мля , відітє лі - не впав , та й що ? А по ньому можна проїхати ? Очевидно ж що - ні ,, з виду там навіть пройти тепер важко , то ж міст для логістики вважається - знищеним . Що вам не так ??
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09.09.2024 12:23 Відповісти
Так, Ваша правда, тре буде взяти на замітку, щодо "дякую". Тим не менш. Недобитий міст це проблема, у першу чергу, для наших військових у тих краях.
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09.09.2024 18:23 Відповісти
зелені брешуть що з території курської області готувався наступ орків на Сумщину,якщо б цей напад готувався то орки сконцентрували б там ударне угрупування і ЗСУ не змогли б захопити так швидко значну територію.В Україні кремлівських агентів та колаборантів більше ніж в решті країн світу, узятих разом,тому не може й мови про те що орки не знали про наступ ЗСУ на курщину,а якщо вони не протидіяли цьому наступу то для цього існує важлива причина - вихід на адміністративний кордон Донецької області,саме тому вони не поспішають перекидати свої сили під курськ.
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09.09.2024 10:25 Відповісти
можеш коротко написати, про що брешуть росіяни?
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09.09.2024 10:37 Відповісти
кацапи брешуть про все,так само як і зелені.
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09.09.2024 11:53 Відповісти
Тепер росіяни і китайці не зможуть нас "замиряти по землі". "Мир в обмін на території".
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09.09.2024 10:42 Відповісти
ну вперше в історії неядерна країна захватила територію у ЯДЕРНИХ ДИБІЛІВ де червоні лінії у *****???
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09.09.2024 11:16 Відповісти
Я так розумію - якщо руйнують мости, то Курчатов з АЕС брати Зеленський не збирається
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09.09.2024 11:53 Відповісти
Стрьомна тема. МАГАТЕ вже туди рвонуло. Переживає.

Достатньо буде побити підстанції навколо неї у радіусі 30-50 км. Теж буде норм.
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09.09.2024 18:25 Відповісти
Норм було б узяти й утримувати Курську АЕС і міняти її на Запорізьку і на кордони 1991 р.
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09.09.2024 18:39 Відповісти
Это было наверное выгодно россиянам.
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09.09.2024 11:58 Відповісти
Останній міст знищено... Це ж було вже.
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09.09.2024 12:25 Відповісти
Нє, мабуть було 2 з 3.
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09.09.2024 18:32 Відповісти
 
 