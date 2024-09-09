Момент знищення українською авіацією останнього мосту через річку Сейм у Курській області РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення українською авіацією останнього мосту через річку Сейм у Курській області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у важливу ланку ворожої логістики влучило кілька авіабомб.

"Останній міст через річку Сейм у Курській області зруйновано авіабомбами. Цей стратегічний об'єкт використовувався противником для перекидання техніки та постачання. Удар значно ускладнив логістику російських військ", - зазначає у коментарі автор публікації.

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