Момент знищення українською авіацією останнього мосту через річку Сейм у Курській області РФ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення українською авіацією останнього мосту через річку Сейм у Курській області Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у важливу ланку ворожої логістики влучило кілька авіабомб.
"Останній міст через річку Сейм у Курській області зруйновано авіабомбами. Цей стратегічний об'єкт використовувався противником для перекидання техніки та постачання. Удар значно ускладнив логістику російських військ", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+10 Urs
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+9 YU ST
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+6 Светлана Круп
показати весь коментар09.09.2024 10:01
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Крім того удар під дих авторитету ***** і його банді.
Они бы не боялись говорить об этом
А они МОЛЧАТ
И вот когда пройдет время и россияне не смогут вернуть территории
Это ударит по путину
Все начнут говорить ,что ЦАРЬ - не смог защитить россиян
Китайцы начнут понимать
Что союзник Россия не способен защитить даже себя
И потихоньку все начнет сыпаться
Нельзя пугать весь мир
И при этом ТАК ОБОСРАТЬСЯ!!!!!
Обратите внимание - гражданское население в Курской области не оказывает сопротивления ЗСУ
Нет партизан
Напротив - эти кацапы увидят сейчас - что лучше украинская власть
То есть операция в Курской области и морально подрывает Кацапстан
Як не роби однаково буде зрада . Унікальний наріт .
А то звісно , сидіти і ляпати язиками це не мости валяти .
А по друге - я не в окопі , і саме тому я не коментую дій військових ,, правильно вони там підірвали той міст , чи - не правильно . Бо не маю права . Ніякого абсолютно , саме тому що сиджу на дивані , а не в окопі .
Але маю повне право коментувати маячню тутешніх - пісятєлєй .
Крім того, учасники реагують на викладену інфу, а не на роботу конкретно військ. підрозділу.
Але замість того щоб подякувати їм в коментарях за чудову роботу ( нарахував всього кілька позитивних коментарів ), бо удари по мосту були напрочуд точними , тутешні пісяки починають нити - а он той міст ще стоїть , а прольот не впав , а дірки в ньому не такі як треба , а нащо по ньому взагалі бити , і тд і тп. Тому я й кажу - зрада звісно ж .
Прольот мля , відітє лі - не впав , та й що ? А по ньому можна проїхати ? Очевидно ж що - ні ,, з виду там навіть пройти тепер важко , то ж міст для логістики вважається - знищеним . Що вам не так ??
Достатньо буде побити підстанції навколо неї у радіусі 30-50 км. Теж буде норм.