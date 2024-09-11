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Пограничники уничтожили штурмовую группу РФ на Волчанском направлении. ВИДЕО

На Волчанском направлении бойцы Краматорского отряда заметили скопление врага на нескольких направлениях. Пограничники не ждали вероятного штурма и применили артиллерию, уничтожив штурмовые группы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6432) ликвидация (3542)


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Ось це правильно:
Зайшов у санітарну зону - готуйся стати "200им".
Навіть кордон не потрібно перетинати.
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11.09.2024 16:25 Ответить
Слава цим прикордонникам!
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11.09.2024 16:37 Ответить
 
 