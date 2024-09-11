Пограничники уничтожили штурмовую группу РФ на Волчанском направлении. ВИДЕО
На Волчанском направлении бойцы Краматорского отряда заметили скопление врага на нескольких направлениях. Пограничники не ждали вероятного штурма и применили артиллерию, уничтожив штурмовые группы РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Зайшов у санітарну зону - готуйся стати "200им".
Навіть кордон не потрібно перетинати.