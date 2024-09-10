Пограничники уничтожили вражескую БМП, поразили позиции оккупантов и ликвидировали российскую пехоту на Купянском направлении. ВИДЕО

Ударные дроны бойцов бригады "Месть" на Купянском направлении уничтожили вражескую БМП. Также пограничники поразили позиции оккупантов и ликвидировали российскую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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