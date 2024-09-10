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Пограничники уничтожили вражескую БМП, поразили позиции оккупантов и ликвидировали российскую пехоту на Купянском направлении. ВИДЕО

Ударные дроны бойцов бригады "Месть" на Купянском направлении уничтожили вражескую БМП. Также пограничники поразили позиции оккупантов и ликвидировали российскую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Воины 24 ОМБр уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепёк" прямо во время запуска врагом боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6432) уничтожение (6931)


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Наші Воїни Герої ,
Честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!
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10.09.2024 17:10 Ответить
БМП, надіюся, разом із екіпажем... На концерті кабздона буде аншлаг...
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10.09.2024 17:22 Ответить
 
 