Воины 24 ОМБр уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" прямо во время запуска врагом боеприпасов. ВИДЕО
Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила возле Часова Яра уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" прямо в момент пусков боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал 24-й бригады.
Оккупанты только успели развернуть систему для боевой работы и выпустили пару боеприпасов, когда прилетел наш FPV-дрон. Позже вражескую технику добил еще один беспилотник.
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