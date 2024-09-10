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Новости Видео Война
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Воины 24 ОМБр уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" прямо во время запуска врагом боеприпасов. ВИДЕО

Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила возле Часова Яра уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" прямо в момент пусков боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал 24-й бригады.

Оккупанты только успели развернуть систему для боевой работы и выпустили пару боеприпасов, когда прилетел наш FPV-дрон. Позже вражескую технику добил еще один беспилотник.

Также смотрите: Воинам на Лиманском направлении нужна помощь в приобретении беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6931) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251)


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Топ комментарии
+15
вже відстрялявся, курва !!!
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10.09.2024 16:28
+9
хороший улов.
просто СУПЕР!
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10.09.2024 16:30
+9
ось як виглядає баді-бум повного сонцепьока в Сирії - Содом і Гомора, гнів Божий

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10.09.2024 16:31
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Правила форума Совет форумчан
вже відстрялявся, курва !!!
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10.09.2024 16:28 Ответить
ось як виглядає баді-бум повного сонцепьока в Сирії - Содом і Гомора, гнів Божий

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10.09.2024 16:31 Ответить
хороший улов.
просто СУПЕР!
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10.09.2024 16:30 Ответить
Еще под Волчанском надо тос въе*ать
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10.09.2024 16:32 Ответить
Кацапи! Це зашквар!
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10.09.2024 16:33 Ответить
Самі кацапи "ТОСовців" іменують "смертниками"!
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10.09.2024 16:35 Ответить
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10.09.2024 16:40 Ответить
Красави Королівські Вогняні Духи!
Вдалого полювання!
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10.09.2024 16:41 Ответить
Шось погано горить.
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10.09.2024 16:56 Ответить
Не зрозуміло. Перший епізод - серед поля. Другий епізод він сйобує, Третій епізод він серед вулиці. То що, разні вундервафлі?
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10.09.2024 17:05 Ответить
може різні, може один і той самий вели і клювали дронами, поки не доклювали повністю....
всієї правди ми вже не взнаємо! (с)
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11.09.2024 02:05 Ответить
Кацапорилі падлюки , забирайтеся геть з украінської землі разом
зі своїм барахлом , бо на вас чекає смерть 👹
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10.09.2024 17:18 Ответить
пошкоджено, ане знищено
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10.09.2024 19:27 Ответить
Одне шасі залишилось, пошкоджене
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11.09.2024 08:26 Ответить
 
 