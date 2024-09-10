Воины 24 ОМБр уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" прямо во время запуска врагом боеприпасов. ВИДЕО

Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила возле Часова Яра уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" прямо в момент пусков боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал 24-й бригады.

Оккупанты только успели развернуть систему для боевой работы и выпустили пару боеприпасов, когда прилетел наш FPV-дрон. Позже вражескую технику добил еще один беспилотник.

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