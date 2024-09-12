Воинам на Лиманском направлении требуется помощь в приобретении беспилотников. ВИДЕО
Украинским артиллерийским разведчикам 63 ОМБР, которые защищают Родину на Лиманском направлении нужна финансовая помощь в приобретении мавиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Известно, что мавики прочно заняли место "глаз" ВСУ. Впрочем, совершенствование средств РЭБ обусловливает и высокие потери такого типа коптеров. Государство не всегда может обеспечить войска необходимым количеством квадрокоптеров, поэтому воины обращаются к украинцам.
"Мы занимаемся аэроразведкой и поэтому мавик - это первый и самый необходимый инструмент для нашей работы. К сожалению, они становятся расходным материалом в этой войне, но без них мы не можем хорошо бить врага и не можем достичь наших целей", - отмечают украинские защитники.
Цель: 220 000.00 ₴
Реквизиты для помощи
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Номер карты:
5375 4112 2247 9276
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