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Новости Видео Война
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Воинам на Лиманском направлении требуется помощь в приобретении беспилотников. ВИДЕО

Украинским артиллерийским разведчикам 63 ОМБР, которые защищают Родину на Лиманском направлении нужна финансовая помощь в приобретении мавиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что мавики прочно заняли место "глаз" ВСУ. Впрочем, совершенствование средств РЭБ обусловливает и высокие потери такого типа коптеров. Государство не всегда может обеспечить войска необходимым количеством квадрокоптеров, поэтому воины обращаются к украинцам.

"Мы занимаемся аэроразведкой и поэтому мавик - это первый и самый необходимый инструмент для нашей работы. К сожалению, они становятся расходным материалом в этой войне, но без них мы не можем хорошо бить врага и не можем достичь наших целей", - отмечают украинские защитники.

Цель: 220 000.00 ₴

Смотрите: Артиллеристы и операторы дронов 63-й ОМБр ночью атакуют позиции оккупантов. ВИДЕО

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк:

https://send.monobank.ua/jar/5r7YUtLP9A

Номер карты:

5375 4112 2247 9276

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 63 ОМБр уничтожили живую силу оккупантов и их бронетехнику. ВИДЕО

Автор: 

помощь (7822) 63 ОМБр (104)


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Топ комментарии
+5
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10.09.2024 14:28
+3
Шмигаль, Умеров! Де безпілотники?
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10.09.2024 14:54
+3
А де ж умьоров, зєльонскій, хвьодоров? Одного Порошенка на всіх не вистачить!
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12.09.2024 12:43
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10.09.2024 14:28 Ответить
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12.09.2024 12:48 Ответить
Для закордонних громадян варто надавати адресу ПЕЙПАЛу.
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10.09.2024 14:31 Ответить
Шмигаль, Умеров! Де безпілотники?
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10.09.2024 14:54 Ответить
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12.09.2024 12:03 Ответить
потужно
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10.09.2024 15:11 Ответить
А те дроны 144 штуки, что ночью 1 км метр взлетной полосы ковырнули и 20 балконов снесли как же!? А хоть бы и больше в 2 раза--- полегчало нашим бойцам? Вот у них бы спросить сегодня с утра и к обеду во всех СМИ и сети ответы выложить! Пора на фронт посылать репортёров и вести репортажи с военными с 0!
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10.09.2024 16:16 Ответить
А де те ППО, яке мало ті дрони ще на підході до МКАДу всі загасити, щоб ніщо не потурбувало спокій мешканців столиці вєлікой імпєріі?
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12.09.2024 12:00 Ответить
А де ж умьоров, зєльонскій, хвьодоров? Одного Порошенка на всіх не вистачить!
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12.09.2024 12:43 Ответить
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12.09.2024 20:47 Ответить
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13.09.2024 01:27 Ответить
 
 