Артиллеристы и операторы дронов 63-й ОМБр ночью атакуют позиции оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 63-й ОМБр опубликовали фрагмент боевой работы артиллеристов и операторов дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны ночные атаки украинских воинов на позиции оккупантов.
"Артиллерия и батальон беспилотных систем 63-й бригады устроили оккупантам бессонную и адскую ночь, выкосив посадку со свежим мясом", - отмечается в комментарии к публикации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не лізьте у бліндаж
Вас дістане, де завгодно
Злий бандерівський HIMARS