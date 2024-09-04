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Артиллеристы и операторы дронов 63-й ОМБр ночью атакуют позиции оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 63-й ОМБр опубликовали фрагмент боевой работы артиллеристов и операторов дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны ночные атаки украинских воинов на позиции оккупантов.

"Артиллерия и батальон беспилотных систем 63-й бригады устроили оккупантам бессонную и адскую ночь, выкосив посадку со свежим мясом", - отмечается в комментарии к публикации.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) артиллерия (635) дроны (3923) 63 ОМБр (102)


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