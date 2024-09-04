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Артилеристи та оператори дронів 63-ї ОМБр уночі атакують позиції окупантів. ВIДЕО

Бійці 63-ї ОМБр опублікували фрагмент бойової роботи артилеристів та операторів дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно нічні атаки українських воїнів на позиції окупантів.

"Артилерія та батальйон безпілотних систем 63 бригади влаштували окупантам безсонну і пекельну ніч, викосивши посадку із свіжим м’ясом", - зазначається у коментарі до публікації.

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Автор: 

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Злий бандерівський HIMARS
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04.09.2024 16:29 Відповісти
Всього три орка дохлих...
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04.09.2024 17:19 Відповісти
 
 