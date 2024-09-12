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Воїнам на Лиманському напрямку потрібна допомога у придбанні безпілотників. ВIДЕО

Українським артилерійським розвідникам 63 ОМБР, які боронять Батьківщину на Лиманському напрямку потрібна фінансова допомога у придбанні мавіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що мавіки міцно посіли місце "очей" ЗСУ. Втім, вдосконалення засобів РЕБ зумовлює і високі втрати такого типу коптерів. Держава не завжди може забезпечити війська необхідною кількістю квадрокоптерів, тому воїни звертаються до українців.

"Ми займаємося аеророзвідкою і тому мавік – то перший і найнеобхідніший інструмент для нашої роботи. На жаль, вони стають розхідним матеріалом у цій війні, але без них ми не можемо добре бити ворога і не можемо досягти наших цілей", - зазначають українські захисники.

Ціль: 220 000.00 ₴

Дивіться: Артилеристи та оператори дронів 63-ї ОМБр уночі атакують позиції окупантів. ВIДЕО

Реквізити для допомоги

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/5r7YUtLP9A

Номер карти:

5375 4112 2247 9276

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 63 ОМБр знищили живу силу окупантів та їхню бронетехніку. ВIДЕО

Автор: 

допомога (8348) 63 ОМБр (102)


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Топ коментарі
+5
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10.09.2024 14:28
+3
Шмигаль, Умеров! Де безпілотники?
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10.09.2024 14:54
+3
А де ж умьоров, зєльонскій, хвьодоров? Одного Порошенка на всіх не вистачить!
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12.09.2024 12:43
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10.09.2024 14:28 Відповісти
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12.09.2024 12:48 Відповісти
Для закордонних громадян варто надавати адресу ПЕЙПАЛу.
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10.09.2024 14:31 Відповісти
Шмигаль, Умеров! Де безпілотники?
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10.09.2024 14:54 Відповісти
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12.09.2024 12:03 Відповісти
потужно
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10.09.2024 15:11 Відповісти
А те дроны 144 штуки, что ночью 1 км метр взлетной полосы ковырнули и 20 балконов снесли как же!? А хоть бы и больше в 2 раза--- полегчало нашим бойцам? Вот у них бы спросить сегодня с утра и к обеду во всех СМИ и сети ответы выложить! Пора на фронт посылать репортёров и вести репортажи с военными с 0!
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10.09.2024 16:16 Відповісти
А де те ППО, яке мало ті дрони ще на підході до МКАДу всі загасити, щоб ніщо не потурбувало спокій мешканців столиці вєлікой імпєріі?
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12.09.2024 12:00 Відповісти
А де ж умьоров, зєльонскій, хвьодоров? Одного Порошенка на всіх не вистачить!
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12.09.2024 12:43 Відповісти
+
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12.09.2024 20:47 Відповісти
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13.09.2024 01:27 Відповісти
 
 