Воїнам на Лиманському напрямку потрібна допомога у придбанні безпілотників. ВIДЕО
Українським артилерійським розвідникам 63 ОМБР, які боронять Батьківщину на Лиманському напрямку потрібна фінансова допомога у придбанні мавіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відомо, що мавіки міцно посіли місце "очей" ЗСУ. Втім, вдосконалення засобів РЕБ зумовлює і високі втрати такого типу коптерів. Держава не завжди може забезпечити війська необхідною кількістю квадрокоптерів, тому воїни звертаються до українців.
"Ми займаємося аеророзвідкою і тому мавік – то перший і найнеобхідніший інструмент для нашої роботи. На жаль, вони стають розхідним матеріалом у цій війні, але без них ми не можемо добре бити ворога і не можемо досягти наших цілей", - зазначають українські захисники.
Ціль: 220 000.00 ₴
Реквізити для допомоги
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/5r7YUtLP9A
Номер карти:
5375 4112 2247 9276
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль