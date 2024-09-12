Воїнам на Лиманському напрямку потрібна допомога у придбанні безпілотників. ВIДЕО

Українським артилерійським розвідникам 63 ОМБР, які боронять Батьківщину на Лиманському напрямку потрібна фінансова допомога у придбанні мавіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що мавіки міцно посіли місце "очей" ЗСУ. Втім, вдосконалення засобів РЕБ зумовлює і високі втрати такого типу коптерів. Держава не завжди може забезпечити війська необхідною кількістю квадрокоптерів, тому воїни звертаються до українців.

"Ми займаємося аеророзвідкою і тому мавік – то перший і найнеобхідніший інструмент для нашої роботи. На жаль, вони стають розхідним матеріалом у цій війні, але без них ми не можемо добре бити ворога і не можемо досягти наших цілей", - зазначають українські захисники.

Ціль: 220 000.00 ₴

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Реквізити для допомоги

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5375 4112 2247 9276

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