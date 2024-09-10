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Воїни 24 ОМБр знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" прямо під час запуску ворогом боєприпасів. ВIДЕО

Воїни батальйону "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила біля Часового Яру знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" прямо в момент пусків боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 24-ої бригади.

Окупанти лише встигли розгорнути систему для бойової роботи й випустили пару боєприпасів, коли прилетів наш FPV-дрон. Пізніше ворожу техніку добив ще один безпілотник.

Також дивіться: Воїнам на Лиманському напрямку потрібна допомога у придбанні безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) 24 омб імені князя Данила Галицького (252)


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Топ коментарі
+15
вже відстрялявся, курва !!!
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10.09.2024 16:28
+9
хороший улов.
просто СУПЕР!
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10.09.2024 16:30
+9
ось як виглядає баді-бум повного сонцепьока в Сирії - Содом і Гомора, гнів Божий

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10.09.2024 16:31
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вже відстрялявся, курва !!!
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10.09.2024 16:28 Відповісти
ось як виглядає баді-бум повного сонцепьока в Сирії - Содом і Гомора, гнів Божий

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10.09.2024 16:31 Відповісти
хороший улов.
просто СУПЕР!
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10.09.2024 16:30 Відповісти
Еще под Волчанском надо тос въе*ать
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10.09.2024 16:32 Відповісти
Кацапи! Це зашквар!
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10.09.2024 16:33 Відповісти
Самі кацапи "ТОСовців" іменують "смертниками"!
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10.09.2024 16:35 Відповісти
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10.09.2024 16:40 Відповісти
Красави Королівські Вогняні Духи!
Вдалого полювання!
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10.09.2024 16:41 Відповісти
Шось погано горить.
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10.09.2024 16:56 Відповісти
Не зрозуміло. Перший епізод - серед поля. Другий епізод він сйобує, Третій епізод він серед вулиці. То що, разні вундервафлі?
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10.09.2024 17:05 Відповісти
може різні, може один і той самий вели і клювали дронами, поки не доклювали повністю....
всієї правди ми вже не взнаємо! (с)
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11.09.2024 02:05 Відповісти
Кацапорилі падлюки , забирайтеся геть з украінської землі разом
зі своїм барахлом , бо на вас чекає смерть 👹
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10.09.2024 17:18 Відповісти
пошкоджено, ане знищено
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10.09.2024 19:27 Відповісти
Одне шасі залишилось, пошкоджене
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11.09.2024 08:26 Відповісти
 
 