Воїни 24 ОМБр знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" прямо під час запуску ворогом боєприпасів. ВIДЕО
Воїни батальйону "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила біля Часового Яру знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" прямо в момент пусків боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 24-ої бригади.
Окупанти лише встигли розгорнути систему для бойової роботи й випустили пару боєприпасів, коли прилетів наш FPV-дрон. Пізніше ворожу техніку добив ще один безпілотник.
Топ коментарі
+15 Dust
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+9 Cremona Simf
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+9 Dust
показати весь коментар10.09.2024 16:31
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