Воїни 24 ОМБр знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" прямо під час запуску ворогом боєприпасів. ВIДЕО

Воїни батальйону "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила біля Часового Яру знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" прямо в момент пусків боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 24-ої бригади.

Окупанти лише встигли розгорнути систему для бойової роботи й випустили пару боєприпасів, коли прилетів наш FPV-дрон. Пізніше ворожу техніку добив ще один безпілотник.

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