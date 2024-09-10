Прикордонники знищили ворожу БМП, уразили позиції окупантів та ліквідували російську піхоту на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Ударні дрони бійців бригади "Помсти" на Куп’янському напрямку знищили ворожу БМП. Також прикордонники уразили позиції окупантів та ліквідували російську піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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