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Прикордонники знищили ворожу БМП, уразили позиції окупантів та ліквідували російську піхоту на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Ударні дрони бійців бригади "Помсти" на Куп’янському напрямку знищили ворожу БМП. Також прикордонники уразили позиції окупантів та ліквідували російську піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Воїни 24 ОМБр знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" прямо під час запуску ворогом боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) знищення (7243)


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Наші Воїни Герої ,
Честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!
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10.09.2024 17:10 Відповісти
БМП, надіюся, разом із екіпажем... На концерті кабздона буде аншлаг...
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10.09.2024 17:22 Відповісти
 
 