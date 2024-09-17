Блінкен ознайомився з елементами мирного плану Зеленського, чекаємо на зустріч президентів, - речник Держдепу Міллер
Під час свого візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомився з елементами плану президента Володимира Зеленського щодо досягнення миру в Україні.
Про це під час брифінгу у вівторок, 17 вересня, сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві минулого тижня", - підтвердив представник Держдепу.
Тепер очікується, коли детальний документ буде представлений президентові США Джо Байдену.
"Як сказав президент Зеленський, він з нетерпінням чекає детального представлення цього плану президентові (Байдену, - ред.) впродовж ближчих днів-тижнів, і я думаю, що ми дочекаємося цього – дочекаємося цієї зустрічі – перш ніж пропонувати будь-які подальші висновки в цьому контексті", - додав Міллер.
Він також додав, що в Держдепі повністю поділяють оцінку, яку раніше висловила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Нагадаємо, що 16 вересня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що український план перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
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А потім була пантоміма.
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