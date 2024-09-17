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Новини
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Блінкен ознайомився з елементами мирного плану Зеленського, чекаємо на зустріч президентів, - речник Держдепу Міллер

Міллер розповів, що Блінкен ознайомлений із мирним планом Зеленського

Під час свого візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомився з елементами плану президента Володимира Зеленського щодо досягнення миру в Україні.

Про це під час брифінгу у вівторок, 17 вересня, сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві минулого тижня", - підтвердив представник Держдепу.

Тепер очікується, коли детальний документ буде представлений президентові США Джо Байдену.

"Як сказав президент Зеленський, він з нетерпінням чекає детального представлення цього плану президентові (Байдену, - ред.) впродовж ближчих днів-тижнів, і я думаю, що ми дочекаємося цього – дочекаємося цієї зустрічі – перш ніж пропонувати будь-які подальші висновки в цьому контексті", - додав Міллер.

Він також додав, що в Держдепі повністю поділяють оцінку, яку раніше висловила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що 16 вересня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що український план перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.

Читайте також: Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте також: На наступний тиждень готуємо План перемоги для представлення союзникам, - Зеленський

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Зеленський Володимир (23832) план (170) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
План Перемоги зеленського,це коли навіть дронів немає,а є зневага до донорів, збагачення слуг,навіть перелік вести не хочу .Хто йому ще вірить? Новини на користь оп з брехнею,маніпуляцією і неповагою до народу
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17.09.2024 23:45
+6
А українців він мабуть не вважає за потрібне знайомити .
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18.09.2024 07:04
+4
Озвучував мирний план Зеленського Джим Кері.

Всім сподобалося.

А потім була пантоміма.
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17.09.2024 23:43
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Озвучував мирний план Зеленського Джим Кері.

Всім сподобалося.

А потім була пантоміма.
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17.09.2024 23:43 Відповісти
План Перемоги зеленського,це коли навіть дронів немає,а є зневага до донорів, збагачення слуг,навіть перелік вести не хочу .Хто йому ще вірить? Новини на користь оп з брехнею,маніпуляцією і неповагою до народу
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17.09.2024 23:45 Відповісти
Ги! Ознайомився з перекладом від ОПи тез викладених, зє під час візиту дорослих до Київа.
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17.09.2024 23:59 Відповісти
буба всім нахамить,
всіх звинуватить,
насере на дошку - такі собі шахмати, на любітеля...
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18.09.2024 00:02 Відповісти
План такий: я не вінават, байден увінават, дайте грошів, байден де мої гроші.
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18.09.2024 00:21 Відповісти
Згенерували Chat'омGPT за кілька секунд
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18.09.2024 00:45 Відповісти
Что Зеленский подразумевает под словом ,,Победа,, :
- захват Москвы или
- границы 2014 года или
- прекращение войны по линии фронта ...
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18.09.2024 04:56 Відповісти
всего понемногу но по сути нуль
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18.09.2024 06:41 Відповісти
какой план? оружия не хватает, рашка наступает,народ от тцк тикает
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18.09.2024 06:45 Відповісти
А українців він мабуть не вважає за потрібне знайомити .
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18.09.2024 07:04 Відповісти
План победы Украины, который знают все...кроме украинцев.... когда его выгонят уже нах ?
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18.09.2024 09:57 Відповісти
Осталось сделать презентацию плана в кремле.
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18.09.2024 11:49 Відповісти
Ознайомився Блінкен тільки з елементами(!)...Іншу єрісь цього "плану перемоги", він мабуть і не читав.
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18.09.2024 12:18 Відповісти
 
 