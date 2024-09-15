У плані перемоги України є 4 основні пункти та один додатковий щодо післявоєнного майбутнього, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у плані перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, є 4 основні пункти і один, який буде "потрібен після війни".

Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, передає Цензор.НЕТ.

"Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові", - розповів Зеленський.

Він додав, що якщо Байден "оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові".

Читайте: Зеленський після удару РФ по Харкову: Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями. ФОТО

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bild пише, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни. В Офісі Президента публікацію назвали фейком