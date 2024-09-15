У плані перемоги України є 4 основні пункти та один додатковий щодо післявоєнного майбутнього, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у плані перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, є 4 основні пункти і один, який буде "потрібен після війни".
Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, передає Цензор.НЕТ.
"Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові", - розповів Зеленський.
Він додав, що якщо Байден "оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові".
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
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Туи має бути політична воля до перемоги насамперед в України, а вже потім в її союзників по анти)(уйловській коаліції !!! зараз я такої волі у зе-влади не бачу !!! бачу одну клоунаду, яка з одного боку направлена на те щоб виконати надані )(уйлу зе-янелохом оманським так звані "оманські", "стамбульські договорняки" і при цьому якомога більше вкрасти самим та своїм зе-родичам, знайомим, і тд.тп. !!! а з іншого боку ця клоунада направлена на те щоб навішати якомога більше "макароних виробів" своїм зе-виборцям, через зетелелохотрони, відосики гундючі, і тд.тп. !!!
І де всі його плани та платформи знаходяться і хто йому все це пише.
Геніальні сценаристи виявились геніальними у всьому. Тепер будуть радитись з Лисим і пікаловим, читати їхні настанови по стратегії майбутніх війн. Здобули!
Повезе папірець яким можна підтерти гузно.
А після такого опусу: "оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові" (Джерело: розумієш, що вони або розраховують на дійсно реальний план від Вашингтону, або готуються знов звинувачувати "Захід" у висуванні вимог, які ця шобла не може/не хоче виконати, а тому треба говорити з путлєром (Оман, Стамбул і т.п.)
Прости Господи!
Це як? Не заважайте красти? Чи не допомогайте карсти, ми самі справимось? ))))