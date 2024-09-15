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Новини Війна
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Зеленський (22448) план (169) перемога (486)

У плані перемоги України є 4 основні пункти та один додатковий щодо післявоєнного майбутнього, - Зеленський

Володимирт Зеленський під час інтерв’ю Фаріду Закарії

Президент Володимир Зеленський заявив, що у плані перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, є 4 основні пункти і один, який буде "потрібен після війни".

Про це глава держави розповів в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, передає Цензор.НЕТ.

"Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові", - розповів Зеленський.

Він додав, що якщо Байден "оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові".

Читайте: Зеленський після удару РФ по Харкову: Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями. ФОТО

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bild пише, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни. В Офісі Президента публікацію назвали фейком

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Топ коментарі
+16
Куда там Наполеону…
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15.09.2024 18:24
+15
"Я підготував декілька пунктів.... і т.д. Боже! І це чмо хоче з таким абсурдом в голові щось представляти?
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15.09.2024 18:29
+14
Не привідкриєш свіи план? - шоб Украіна зацінила
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15.09.2024 18:25
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Куда там Наполеону…
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15.09.2024 18:24 Відповісти
Так Зеля грав роль Наполєона у кацапському фільмі "Ржевскій протів Наполєона " от його і ковбасить ,уявив себе новим Наполєоном.
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15.09.2024 19:12 Відповісти
Не привідкриєш свіи план? - шоб Украіна зацінила
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15.09.2024 18:25 Відповісти
ніц, бо його немає взагалі і він измінюється залежно від рівня папуасів яким напарюється
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15.09.2024 18:31 Відповісти
не вистачає 6 пункту: усіх запроданців, колоборантів, мародерів і тупо агентів фсб, за прикладом наших дідів Героїв з ОУН УПА - на гіляку !!!

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15.09.2024 18:27 Відповісти
"Я підготував декілька пунктів.... і т.д. Боже! І це чмо хоче з таким абсурдом в голові щось представляти?
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15.09.2024 18:29 Відповісти
Приблизно таке - США дають озброєння на 500 мільярдів і беруть на себе всі соцвиплати нашого бюджету на 10 років уперед. Кацапня в жаху вирішує здатися
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15.09.2024 18:31 Відповісти
...щоб мати те ж саме

забористий план!

"якши гашиш !
гашиш якши !"

вітання Глобального Сходу
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15.09.2024 18:49 Відповісти
Регочу!!!
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15.09.2024 19:33 Відповісти
Або такий - Мільйон доларів і Вєртальот!
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15.09.2024 19:29 Відповісти
Озброєння можна і не поставляти - 500 мільярдів налічкой, купюрами 10-20 долларів... і щоб купюри були уживаними...
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15.09.2024 22:09 Відповісти
Збираючи силу заклятть....
Всі доступні мені портали!

Не може ніхто...
Свеї суті -
На поталу...

Стати...
Бог7ом?....
Невдалим...
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15.09.2024 18:35 Відповісти
ваші піфійства, шановний..., короче, ще ті піфійства !
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15.09.2024 18:50 Відповісти
А що рбити?

На пів-себе ділити?
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15.09.2024 19:07 Відповісти
Ввважаю вибори президента....
Нині - не для боягузів...
Основним претиндентом-
Для Мене Юрій Бутусовююю
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15.09.2024 19:25 Відповісти
Може люди і не знають...
Хто їм раду дасть...

З кандидаів вибирають-
Скотів... та напасть...

Я даю всім установку...
З всіми аномаліями!

З окопним присмаком-

Відео - вдалі...

Гарна критика-
Нинішнього сюра-

Юра... Ти Вдалий...

Ти, вдалий, Юро-
Це тей!...

І це Мій вибір...

Та, стань кандидатом...

Хоч і з моїм примусом...

Юрій Бутусов!

Моя робота-
Деталі надати...
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15.09.2024 19:51 Відповісти
А де можна знайти такі наркотики , щоб в голові намалювавмя план перемоги 2гого ядерного потенціалу планети з голою дупою ?
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15.09.2024 18:36 Відповісти
ну я б на рахунок "2гого ядерного потенціалу планети" не був на стільки категоричним !!! у червоної комуно-нацистької коцапо-совкової імперії зла і тюрми народів (срср) ядерний потенціал був не менший, а навіть трохи більший + економіка в разим більша, бо були окуповані та зних висасувалися ресурси 14 країн, так званих "республік" так званого "совка" + з десяток країн усього сходу Європи окупованих червоними нацистами "асвабадітелямі" по завершені 2Світової війни !!! тим не менше цей "совок" успішно здох прогроавши війну в Афганістані та "холодну війну" !!!!
Туи має бути політична воля до перемоги насамперед в України, а вже потім в її союзників по анти)(уйловській коаліції !!! зараз я такої волі у зе-влади не бачу !!! бачу одну клоунаду, яка з одного боку направлена на те щоб виконати надані )(уйлу зе-янелохом оманським так звані "оманські", "стамбульські договорняки" і при цьому якомога більше вкрасти самим та своїм зе-родичам, знайомим, і тд.тп. !!! а з іншого боку ця клоунада направлена на те щоб навішати якомога більше "макароних виробів" своїм зе-виборцям, через зетелелохотрони, відосики гундючі, і тд.тп. !!!



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15.09.2024 18:50 Відповісти
Додаткавий план перемоги буде здійснюватися вже не при цій владі,бо єрмак та зеленьский будуть у міжнародному розшуку.
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15.09.2024 18:40 Відповісти
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15.09.2024 18:42 Відповісти
Здається мені що Байден послухає цього кловуна, так як відмовитись не зможе, та й піде далі робити свої справи. Хто такий Осел і які в нього плани в США знають вже давно.
І де всі його плани та платформи знаходяться і хто йому все це пише.
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15.09.2024 18:45 Відповісти
Не заздрю тим, хто повинен буде на повному серйозі розглядати або робити вигляд, що розглядає ці марення.
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15.09.2024 18:46 Відповісти
які плани??? ділить шкуру невпольованого ведмедя наш "геніяльний" недонаполеон!
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15.09.2024 18:46 Відповісти
Таке враження що квартал95 розробив реальний стратегічний план перемоги над ордою, до якого раніше не змогли додуматись ні в США в Пентагоні, ні в Лондоні, ні Макрон, ніхто в Світі.
Геніальні сценаристи виявились геніальними у всьому. Тепер будуть радитись з Лисим і пікаловим, читати їхні настанови по стратегії майбутніх війн. Здобули!
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15.09.2024 19:02 Відповісти
лайк!
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15.09.2024 19:42 Відповісти
Довбака будуть питати не лише плани, а і шляхи їх реалізації, яких там напевно не було.
Повезе папірець яким можна підтерти гузно.
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15.09.2024 19:07 Відповісти
Після слів "Я підготував" можна або сміятися, або плакати, але вже точно не сприймати подальше серйозно, ІМХО.
А після такого опусу: "оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові" (Джерело: розумієш, що вони або розраховують на дійсно реальний план від Вашингтону, або готуються знов звинувачувати "Захід" у висуванні вимог, які ця шобла не може/не хоче виконати, а тому треба говорити з путлєром (Оман, Стамбул і т.п.)
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15.09.2024 19:10 Відповісти
Тож усiм можна показувати той план,китайцям,бразилцям та iндусам,але тiльки не громадянам україни.
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15.09.2024 19:27 Відповісти
Пане президент, не розповідайте нікому про свої чотири пунктики і п'ятий на потім! Хай вони стануть потужною несподіванкою для всього людства!
Прости Господи!
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15.09.2024 19:38 Відповісти
Щоб ти жив тільки за рахунок роялю, перший ї головний пункт.
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15.09.2024 20:30 Відповісти
коли слухати маячню, котру що вечора несе "зезедент" то в нього є не тільки план ,а ще де що міцніше....
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15.09.2024 21:41 Відповісти
У планах Байдена немає перемоги України, він про це жодного разу не говорив. Не говорила і Гарріс.
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16.09.2024 00:38 Відповісти
І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими.

 Це як? Не заважайте красти? Чи не допомогайте карсти, ми самі справимось? ))))
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16.09.2024 08:51 Відповісти
 
 