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Новости Война
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Зеленский (19056) план (188) победа (589)

В плане победы Украины есть 4 основных пункта и один дополнительный по послевоенному будущему, - Зеленский

Володимирт Зеленський під час інтерв’ю Фаріду Закарії

Президент Владимир Зеленский заявил, что в плане победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, есть 4 основных пункта и один, который будет "нужен после войны".

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому журналисту Фариду Закарии, передает Цензор.НЕТ.

"Я подготовил несколько пунктов. Четыре из них - основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны. Итак, я поделюсь с Байденом. Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными. Но я думаю, что это главное. Мы готовы", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что если Байден "оценит и поддержит наш план и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы".

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

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Топ комментарии
+16
Куда там Наполеону…
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15.09.2024 18:24
+15
"Я підготував декілька пунктів.... і т.д. Боже! І це чмо хоче з таким абсурдом в голові щось представляти?
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15.09.2024 18:29
+14
Не привідкриєш свіи план? - шоб Украіна зацінила
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15.09.2024 18:25
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Куда там Наполеону…
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15.09.2024 18:24 Ответить
Так Зеля грав роль Наполєона у кацапському фільмі "Ржевскій протів Наполєона " от його і ковбасить ,уявив себе новим Наполєоном.
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15.09.2024 19:12 Ответить
Не привідкриєш свіи план? - шоб Украіна зацінила
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15.09.2024 18:25 Ответить
ніц, бо його немає взагалі і він измінюється залежно від рівня папуасів яким напарюється
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15.09.2024 18:31 Ответить
не вистачає 6 пункту: усіх запроданців, колоборантів, мародерів і тупо агентів фсб, за прикладом наших дідів Героїв з ОУН УПА - на гіляку !!!

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15.09.2024 18:27 Ответить
"Я підготував декілька пунктів.... і т.д. Боже! І це чмо хоче з таким абсурдом в голові щось представляти?
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15.09.2024 18:29 Ответить
Приблизно таке - США дають озброєння на 500 мільярдів і беруть на себе всі соцвиплати нашого бюджету на 10 років уперед. Кацапня в жаху вирішує здатися
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15.09.2024 18:31 Ответить
...щоб мати те ж саме

забористий план!

"якши гашиш !
гашиш якши !"

вітання Глобального Сходу
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15.09.2024 18:49 Ответить
Регочу!!!
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15.09.2024 19:33 Ответить
Або такий - Мільйон доларів і Вєртальот!
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15.09.2024 19:29 Ответить
Озброєння можна і не поставляти - 500 мільярдів налічкой, купюрами 10-20 долларів... і щоб купюри були уживаними...
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15.09.2024 22:09 Ответить
Збираючи силу заклятть....
Всі доступні мені портали!

Не може ніхто...
Свеї суті -
На поталу...

Стати...
Бог7ом?....
Невдалим...
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15.09.2024 18:35 Ответить
ваші піфійства, шановний..., короче, ще ті піфійства !
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15.09.2024 18:50 Ответить
А що рбити?

На пів-себе ділити?
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15.09.2024 19:07 Ответить
Ввважаю вибори президента....
Нині - не для боягузів...
Основним претиндентом-
Для Мене Юрій Бутусовююю
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15.09.2024 19:25 Ответить
Може люди і не знають...
Хто їм раду дасть...

З кандидаів вибирають-
Скотів... та напасть...

Я даю всім установку...
З всіми аномаліями!

З окопним присмаком-

Відео - вдалі...

Гарна критика-
Нинішнього сюра-

Юра... Ти Вдалий...

Ти, вдалий, Юро-
Це тей!...

І це Мій вибір...

Та, стань кандидатом...

Хоч і з моїм примусом...

Юрій Бутусов!

Моя робота-
Деталі надати...
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15.09.2024 19:51 Ответить
А де можна знайти такі наркотики , щоб в голові намалювавмя план перемоги 2гого ядерного потенціалу планети з голою дупою ?
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15.09.2024 18:36 Ответить
ну я б на рахунок "2гого ядерного потенціалу планети" не був на стільки категоричним !!! у червоної комуно-нацистької коцапо-совкової імперії зла і тюрми народів (срср) ядерний потенціал був не менший, а навіть трохи більший + економіка в разим більша, бо були окуповані та зних висасувалися ресурси 14 країн, так званих "республік" так званого "совка" + з десяток країн усього сходу Європи окупованих червоними нацистами "асвабадітелямі" по завершені 2Світової війни !!! тим не менше цей "совок" успішно здох прогроавши війну в Афганістані та "холодну війну" !!!!
Туи має бути політична воля до перемоги насамперед в України, а вже потім в її союзників по анти)(уйловській коаліції !!! зараз я такої волі у зе-влади не бачу !!! бачу одну клоунаду, яка з одного боку направлена на те щоб виконати надані )(уйлу зе-янелохом оманським так звані "оманські", "стамбульські договорняки" і при цьому якомога більше вкрасти самим та своїм зе-родичам, знайомим, і тд.тп. !!! а з іншого боку ця клоунада направлена на те щоб навішати якомога більше "макароних виробів" своїм зе-виборцям, через зетелелохотрони, відосики гундючі, і тд.тп. !!!



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15.09.2024 18:50 Ответить
Додаткавий план перемоги буде здійснюватися вже не при цій владі,бо єрмак та зеленьский будуть у міжнародному розшуку.
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15.09.2024 18:40 Ответить
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15.09.2024 18:42 Ответить
Здається мені що Байден послухає цього кловуна, так як відмовитись не зможе, та й піде далі робити свої справи. Хто такий Осел і які в нього плани в США знають вже давно.
І де всі його плани та платформи знаходяться і хто йому все це пише.
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15.09.2024 18:45 Ответить
Не заздрю тим, хто повинен буде на повному серйозі розглядати або робити вигляд, що розглядає ці марення.
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15.09.2024 18:46 Ответить
які плани??? ділить шкуру невпольованого ведмедя наш "геніяльний" недонаполеон!
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15.09.2024 18:46 Ответить
Таке враження що квартал95 розробив реальний стратегічний план перемоги над ордою, до якого раніше не змогли додуматись ні в США в Пентагоні, ні в Лондоні, ні Макрон, ніхто в Світі.
Геніальні сценаристи виявились геніальними у всьому. Тепер будуть радитись з Лисим і пікаловим, читати їхні настанови по стратегії майбутніх війн. Здобули!
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15.09.2024 19:02 Ответить
лайк!
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15.09.2024 19:42 Ответить
Довбака будуть питати не лише плани, а і шляхи їх реалізації, яких там напевно не було.
Повезе папірець яким можна підтерти гузно.
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15.09.2024 19:07 Ответить
Після слів "Я підготував" можна або сміятися, або плакати, але вже точно не сприймати подальше серйозно, ІМХО.
А після такого опусу: "оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові" (Джерело: розумієш, що вони або розраховують на дійсно реальний план від Вашингтону, або готуються знов звинувачувати "Захід" у висуванні вимог, які ця шобла не може/не хоче виконати, а тому треба говорити з путлєром (Оман, Стамбул і т.п.)
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15.09.2024 19:10 Ответить
Тож усiм можна показувати той план,китайцям,бразилцям та iндусам,але тiльки не громадянам україни.
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15.09.2024 19:27 Ответить
Пане президент, не розповідайте нікому про свої чотири пунктики і п'ятий на потім! Хай вони стануть потужною несподіванкою для всього людства!
Прости Господи!
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15.09.2024 19:38 Ответить
Щоб ти жив тільки за рахунок роялю, перший ї головний пункт.
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15.09.2024 20:30 Ответить
коли слухати маячню, котру що вечора несе "зезедент" то в нього є не тільки план ,а ще де що міцніше....
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15.09.2024 21:41 Ответить
У планах Байдена немає перемоги України, він про це жодного разу не говорив. Не говорила і Гарріс.
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16.09.2024 00:38 Ответить
І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими.

 Це як? Не заважайте красти? Чи не допомогайте карсти, ми самі справимось? ))))
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16.09.2024 08:51 Ответить
 
 