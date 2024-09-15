В плане победы Украины есть 4 основных пункта и один дополнительный по послевоенному будущему, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в плане победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, есть 4 основных пункта и один, который будет "нужен после войны".
Об этом глава государства рассказал в интервью американскому журналисту Фариду Закарии, передает Цензор.НЕТ.
"Я подготовил несколько пунктов. Четыре из них - основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны. Итак, я поделюсь с Байденом. Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступной для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными. Но я думаю, что это главное. Мы готовы", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что если Байден "оценит и поддержит наш план и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы".
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
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Туи має бути політична воля до перемоги насамперед в України, а вже потім в її союзників по анти)(уйловській коаліції !!! зараз я такої волі у зе-влади не бачу !!! бачу одну клоунаду, яка з одного боку направлена на те щоб виконати надані )(уйлу зе-янелохом оманським так звані "оманські", "стамбульські договорняки" і при цьому якомога більше вкрасти самим та своїм зе-родичам, знайомим, і тд.тп. !!! а з іншого боку ця клоунада направлена на те щоб навішати якомога більше "макароних виробів" своїм зе-виборцям, через зетелелохотрони, відосики гундючі, і тд.тп. !!!
І де всі його плани та платформи знаходяться і хто йому все це пише.
Геніальні сценаристи виявились геніальними у всьому. Тепер будуть радитись з Лисим і пікаловим, читати їхні настанови по стратегії майбутніх війн. Здобули!
Повезе папірець яким можна підтерти гузно.
А після такого опусу: "оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові" (Джерело: розумієш, що вони або розраховують на дійсно реальний план від Вашингтону, або готуються знов звинувачувати "Захід" у висуванні вимог, які ця шобла не може/не хоче виконати, а тому треба говорити з путлєром (Оман, Стамбул і т.п.)
Прости Господи!
Це як? Не заважайте красти? Чи не допомогайте карсти, ми самі справимось? ))))