План победы с Зеленским мы не обсуждали, - Остин

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский, стороны не обсуждали план победы в войне.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Джеймс Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня был шанс провести некоторое время с президентом Зеленским, и вы помните, что президент Зеленский изложил свои цели и задачи во время своих вступительных комментариев. Но что касается плана победы,... мы это не обсуждали", - рассказал Остин.

В то же время глава Пентагона выразил уверенность, что этот план победы "президент Зеленский намерен представить президенту Байдену и другим лидерам при первой возможности".

Остин снова заявил, что "с точки зрения того, достижима ли победа, то эта война может закончиться очень быстро, если Путин решит вывести свои войска из мест, которые он занял в Украине".

"Это может закончиться тем, что Путин может покончить с этим очень быстро, если он просто примет простое и правильное решение отменить то, что он сделал. Что касается абсолютной победы, это действительно зависит от того, как вы ее определяете. Украина сосредоточена на защите своей суверенной территории", - добавил он.

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Остин снова заверил, что партнеры, в частности США, продолжат делать все возможное, чтобы помочь Украине.

"Вы знаете, какие цели и задачи России - мы знаем с самого начала, что она хотела аннексировать Украину, потому что она не верит, что Украина является добросовестной страной. Я думаю, в конечном итоге этот конфликт будет решен за столом переговоров, но когда наступит этот момент, трудно предсказать. Поэтому мы продолжим работать, чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение, в котором она может быть, когда и если этот день наступит в будущем", - отметил глава Пентагона.

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