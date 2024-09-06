РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12532 посетителя онлайн
Новости Война
2 504 25
Зеленский (19024) США (24813) Остин Ллойд (408)

План победы с Зеленским мы не обсуждали, - Остин

Переговори Остіна та Зеленського

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский, стороны не обсуждали план победы в войне.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Джеймс Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня был шанс провести некоторое время с президентом Зеленским, и вы помните, что президент Зеленский изложил свои цели и задачи во время своих вступительных комментариев. Но что касается плана победы,... мы это не обсуждали", - рассказал Остин.

В то же время глава Пентагона выразил уверенность, что этот план победы "президент Зеленский намерен представить президенту Байдену и другим лидерам при первой возможности".

Остин снова заявил, что "с точки зрения того, достижима ли победа, то эта война может закончиться очень быстро, если Путин решит вывести свои войска из мест, которые он занял в Украине".

"Это может закончиться тем, что Путин может покончить с этим очень быстро, если он просто примет простое и правильное решение отменить то, что он сделал. Что касается абсолютной победы, это действительно зависит от того, как вы ее определяете. Украина сосредоточена на защите своей суверенной территории", - добавил он.

Читайте также: Зеленский встретился с Шольцом: обсудили расширение сотрудничества в оборонной отрасли и подготовку ко второму Саммиту мира

Остин снова заверил, что партнеры, в частности США, продолжат делать все возможное, чтобы помочь Украине.

"Вы знаете, какие цели и задачи России - мы знаем с самого начала, что она хотела аннексировать Украину, потому что она не верит, что Украина является добросовестной страной. Я думаю, в конечном итоге этот конфликт будет решен за столом переговоров, но когда наступит этот момент, трудно предсказать. Поэтому мы продолжим работать, чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение, в котором она может быть, когда и если этот день наступит в будущем", - отметил глава Пентагона.

Читайте также: Зеленский на "Рамштайне" сделает предложения относительно увеличения количества F-16 для Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
В оманському плані перемога України не передбачається.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:38
+10
Походу Пентагон не обговорює пустопорожні балачки.

ЗЄ для озвучення "потужних планів" залишилися тільки щовечірні відосики та залишки дебілів, що їх дивляться.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:53
+9
Він думав, що їому дадуть сцену, освітлення та прай-тайм для виступу.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В оманському плані перемога України не передбачається.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:38 Ответить
тут просто неточність перекладу.

в оригіналі було не "не обговорювали", а було "не курили"
показать весь комментарий
06.09.2024 19:45 Ответить
Та нєє, план у нього є...кашкарський план.
показать весь комментарий
06.09.2024 20:23 Ответить
Перемога нам тільки сниться - зараз потрібно захиститись
показать весь комментарий
06.09.2024 19:39 Ответить
Пили вино "Чорний Доктор"...обговорювали план Перемоги...
показать весь комментарий
06.09.2024 19:41 Ответить
Вони підвали Масандри обікрали? Бо в продажу його немає вже декілька десятиріч. Як і мускату білого Красного камня. Те що продають під виглядом цього мускату ним не є. Бо немає вже ділянки виноградника в Краснокаменці з винограду якої виробляли це вино.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:54 Ответить
"Всьо ви врьотьтіііі!"
Я до Криму возив родину кожного року, з 1975 по 2013, так на кожному базарчику продавали і "Мускат Бєлий Красноґо Камня", і Чьорний доктор" 🤣🤣🤣...
показать весь комментарий
06.09.2024 20:22 Ответить
А як можна обговорювати те,чого НЕМА?!!!!!
показать весь комментарий
06.09.2024 19:41 Ответить
А **** з 🤡 обговорити ...?! Воно преться як скажений ...всі це розуміють ...неадекват !
показать весь комментарий
06.09.2024 19:47 Ответить
Там, де привладні готувалися до шашликів, з 2019 року, за три дні, замість ПІДГОТОВКИ ОБОРОНИ ТЕРИТОРІЇ України, там сьогодні, Захисники України ГЕРОЇЧНО відбивають та відновлюють ТЕРИТОРІЮ України, але без ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО!!
показать весь комментарий
06.09.2024 19:48 Ответить
ну тоді точно дєрьмак поряд зі своїм підшофним сидів ))
показать весь комментарий
06.09.2024 19:49 Ответить
Ну і навіщо туди прострочений їздив?
показать весь комментарий
06.09.2024 19:50 Ответить
Він думав, що їому дадуть сцену, освітлення та прай-тайм для виступу.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:54 Ответить
Походу Пентагон не обговорює пустопорожні балачки.

ЗЄ для озвучення "потужних планів" залишилися тільки щовечірні відосики та залишки дебілів, що їх дивляться.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:53 Ответить
Чекають коли почнуть міняти систему з середини, наводити порядок, карати за хабарництво, забирати від влади руских кротів якими так кишить, зроблять чинуш підсудними а не місцевими божками ....багато потрібно всього зміни а це зелене впирається, не хоче змін, в топку війни згідний простих роботяг кидати і вимагати щоб дали ще грошей.
Яка не проста для зелені ситуація: самі ми перемогти не можемо, недостатньо зброї, ресурсів а достатньо допомоги дадуть лиш коли почнуться справжні зміни а не декларативні, а це ставить під загрозу існування їх самих як діючої системи.
показать весь комментарий
06.09.2024 19:58 Ответить
с ким там обговорювати.один клоун другий держе его за матню
показать весь комментарий
06.09.2024 20:06 Ответить
Або американці Перемоги із Зєлєнскім просто не бачать, або у Зєлєнского закінчився план.
показать весь комментарий
06.09.2024 20:14 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2024 20:36 Ответить
Але що стосується плану перемоги,... ми це не обговорювали - Остін

Курити травку мені не дозволяє дружина та лікар - додав міністр
показать весь комментарий
06.09.2024 20:31 Ответить
Не обговорювали, бо Зєльц його скурив.
показать весь комментарий
06.09.2024 20:45 Ответить
Ішак з своїм планом вже давно нікому не потрібний. Воно там знаходиться для галочки, для протоколу.
показать весь комментарий
06.09.2024 23:45 Ответить
як і завжди - потужно
показать весь комментарий
07.09.2024 07:48 Ответить
 
 