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План перемоги із Зеленським ми не обговорювали, - Остін

Переговори Остіна та Зеленського

Під час засідання Контактної групи з оборони України, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський, сторони не обговорювали плану перемоги у війні.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У мене був шанс провести деякий час із президентом Зеленським, і ви пам'ятаєте, що президент Зеленський виклав свої цілі та завдання під час своїх вступних коментарів. Але що стосується плану перемоги,... ми це не обговорювали", - розповів Остін.

Водночас глава Пентагону висловив упевненість, що цей план перемоги "президент Зеленський має намір презентувати президенту Байдену та іншим лідерам за першої можливості".

Остін знову заявив, що "з точки зору того, чи досяжна перемога, то ця війна може закінчитися дуже швидко, якщо Путін вирішить вивести свої війська з місць, які він зайняв в Україні".

"Це може закінчитися тим, що Путін може покінчити з цим дуже швидко, якщо він просто прийме просте і правильне рішення скасувати те, що він зробив. Що стосується абсолютної перемоги, це справді залежить від того, як ви її визначаєте. Україна зосереджена на захисті своєї суверенної території", - додав він.

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Остін знову запевнив, що партнери, зокрема США, продовжать робити все можливе, щоби допомогти Україні.

"Ви знаєте, які цілі та завдання Росії - ми знаємо від самого початку, що вона хотіла анексувати Україну, тому що вона не вірить, що Україна є добросовісною країною. Я гадаю, в кінцевому підсумку цей конфлікт буде вирішено за столом переговорів, але коли настане цей момент, важко передбачити. Тому ми продовжимо працювати, щоб поставити Україну в найкраще можливе становище, в якому вона може бути, коли і якщо цей день настане в майбутньому", - зазначив глава Пентагону.

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Топ коментарі
+16
В оманському плані перемога України не передбачається.
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06.09.2024 19:38
+10
Походу Пентагон не обговорює пустопорожні балачки.

ЗЄ для озвучення "потужних планів" залишилися тільки щовечірні відосики та залишки дебілів, що їх дивляться.
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06.09.2024 19:53
+9
Він думав, що їому дадуть сцену, освітлення та прай-тайм для виступу.
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06.09.2024 19:54
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В оманському плані перемога України не передбачається.
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06.09.2024 19:38 Відповісти
тут просто неточність перекладу.

в оригіналі було не "не обговорювали", а було "не курили"
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06.09.2024 19:45 Відповісти
Та нєє, план у нього є...кашкарський план.
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06.09.2024 20:23 Відповісти
Перемога нам тільки сниться - зараз потрібно захиститись
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06.09.2024 19:39 Відповісти
Пили вино "Чорний Доктор"...обговорювали план Перемоги...
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06.09.2024 19:41 Відповісти
Вони підвали Масандри обікрали? Бо в продажу його немає вже декілька десятиріч. Як і мускату білого Красного камня. Те що продають під виглядом цього мускату ним не є. Бо немає вже ділянки виноградника в Краснокаменці з винограду якої виробляли це вино.
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06.09.2024 19:54 Відповісти
"Всьо ви врьотьтіііі!"
Я до Криму возив родину кожного року, з 1975 по 2013, так на кожному базарчику продавали і "Мускат Бєлий Красноґо Камня", і Чьорний доктор" 🤣🤣🤣...
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06.09.2024 20:22 Відповісти
А як можна обговорювати те,чого НЕМА?!!!!!
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06.09.2024 19:41 Відповісти
А **** з 🤡 обговорити ...?! Воно преться як скажений ...всі це розуміють ...неадекват !
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06.09.2024 19:47 Відповісти
Там, де привладні готувалися до шашликів, з 2019 року, за три дні, замість ПІДГОТОВКИ ОБОРОНИ ТЕРИТОРІЇ України, там сьогодні, Захисники України ГЕРОЇЧНО відбивають та відновлюють ТЕРИТОРІЮ України, але без ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО!!
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06.09.2024 19:48 Відповісти
ну тоді точно дєрьмак поряд зі своїм підшофним сидів ))
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06.09.2024 19:49 Відповісти
Ну і навіщо туди прострочений їздив?
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06.09.2024 19:50 Відповісти
Він думав, що їому дадуть сцену, освітлення та прай-тайм для виступу.
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06.09.2024 19:54 Відповісти
Походу Пентагон не обговорює пустопорожні балачки.

ЗЄ для озвучення "потужних планів" залишилися тільки щовечірні відосики та залишки дебілів, що їх дивляться.
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06.09.2024 19:53 Відповісти
Чекають коли почнуть міняти систему з середини, наводити порядок, карати за хабарництво, забирати від влади руских кротів якими так кишить, зроблять чинуш підсудними а не місцевими божками ....багато потрібно всього зміни а це зелене впирається, не хоче змін, в топку війни згідний простих роботяг кидати і вимагати щоб дали ще грошей.
Яка не проста для зелені ситуація: самі ми перемогти не можемо, недостатньо зброї, ресурсів а достатньо допомоги дадуть лиш коли почнуться справжні зміни а не декларативні, а це ставить під загрозу існування їх самих як діючої системи.
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06.09.2024 19:58 Відповісти
с ким там обговорювати.один клоун другий держе его за матню
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06.09.2024 20:06 Відповісти
Або американці Перемоги із Зєлєнскім просто не бачать, або у Зєлєнского закінчився план.
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06.09.2024 20:14 Відповісти
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06.09.2024 20:36 Відповісти
Але що стосується плану перемоги,... ми це не обговорювали - Остін

Курити травку мені не дозволяє дружина та лікар - додав міністр
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06.09.2024 20:31 Відповісти
Не обговорювали, бо Зєльц його скурив.
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06.09.2024 20:45 Відповісти
Ішак з своїм планом вже давно нікому не потрібний. Воно там знаходиться для галочки, для протоколу.
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06.09.2024 23:45 Відповісти
як і завжди - потужно
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07.09.2024 07:48 Відповісти
 
 