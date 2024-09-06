План перемоги із Зеленським ми не обговорювали, - Остін

Під час засідання Контактної групи з оборони України, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський, сторони не обговорювали плану перемоги у війні.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У мене був шанс провести деякий час із президентом Зеленським, і ви пам'ятаєте, що президент Зеленський виклав свої цілі та завдання під час своїх вступних коментарів. Але що стосується плану перемоги,... ми це не обговорювали", - розповів Остін.

Водночас глава Пентагону висловив упевненість, що цей план перемоги "президент Зеленський має намір презентувати президенту Байдену та іншим лідерам за першої можливості".

Остін знову заявив, що "з точки зору того, чи досяжна перемога, то ця війна може закінчитися дуже швидко, якщо Путін вирішить вивести свої війська з місць, які він зайняв в Україні".

"Це може закінчитися тим, що Путін може покінчити з цим дуже швидко, якщо він просто прийме просте і правильне рішення скасувати те, що він зробив. Що стосується абсолютної перемоги, це справді залежить від того, як ви її визначаєте. Україна зосереджена на захисті своєї суверенної території", - додав він.

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Остін знову запевнив, що партнери, зокрема США, продовжать робити все можливе, щоби допомогти Україні.

"Ви знаєте, які цілі та завдання Росії - ми знаємо від самого початку, що вона хотіла анексувати Україну, тому що вона не вірить, що Україна є добросовісною країною. Я гадаю, в кінцевому підсумку цей конфлікт буде вирішено за столом переговорів, але коли настане цей момент, важко передбачити. Тому ми продовжимо працювати, щоб поставити Україну в найкраще можливе становище, в якому вона може бути, коли і якщо цей день настане в майбутньому", - зазначив глава Пентагону.

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