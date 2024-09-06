Зеленский на "Рамштайне" сделает предложения относительно увеличения количества F-16 для Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен гораздо более сильный флот F-16.
Об этом глава государства заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже начали эксплуатировать F-16. Спасибо за поддержку министру (Ллойду Остину, министру обороны США. - Ред.) и вашим партнерам. И они сбивают ракеты и беспилотники. Они очень эффективны, но их мало. Вы знаете об этом. И нам нужен гораздо более сильный флот F-16. И у меня есть предложения, которые я скажу, когда пресса уйдет", - сказал он.
Топ комментарии
+3 Пересічний українець 3af2245a
показать весь комментарий06.09.2024 12:55
+2 Андрей Емельянов 4c155c98
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+1 Ololosh Ololoshko
показать весь комментарий06.09.2024 12:21
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Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
Воно вже забуло "нужно просто перестать стрелть!"?