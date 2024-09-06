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Новости Война
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Зеленский (19024) F-16 (517)

Зеленский на "Рамштайне" сделает предложения относительно увеличения количества F-16 для Украины

f16

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен гораздо более сильный флот F-16.

Об этом глава государства заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже начали эксплуатировать F-16. Спасибо за поддержку министру (Ллойду Остину, министру обороны США. - Ред.) и вашим партнерам. И они сбивают ракеты и беспилотники. Они очень эффективны, но их мало. Вы знаете об этом. И нам нужен гораздо более сильный флот F-16. И у меня есть предложения, которые я скажу, когда пресса уйдет", - сказал он.

Также читайте: США близки к передаче Украине дальнобойных ракет JASSM, - Reuters
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Топ комментарии
+3
Є велика підозра, що США і інші "західні партнери" набагато краще розуміють ситуацію в Україні, ніж наше опудало "президента". Скиглення Зеленського - це проблема тільки Зеленського - наші партнери усе одно зроблять так, як захочуть.
Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
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06.09.2024 12:55
+2
А в мене є пропозиція посаджати крадіїв, як резніков і не відпускати їх за кордон. А ліпше стріляти, бо воєнний стан, а вони мародери.
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06.09.2024 12:20
+1
Да нахер они нужны. 6 штук 3 года передавали...
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06.09.2024 12:21
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До чого тут більше? F-16 дадуть стільки скільки потрібно, пілотів потрібно готувати. Аж до того, що вже вчора курсантів не до Харкова, а до США чи ще кудись відправляти на навчання повними групами
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06.09.2024 12:20 Ответить
ЛаптьОв, є багато бажаючих добровольців-пілотів. Потрібно шоб тільки партнери з-за океану не пісяли....
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06.09.2024 13:19 Ответить
Пропозицію Байдену? Згадаймо, дєда запитили призвіще власного міністра оборони. Відповідь: " Больной, чорний".
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06.09.2024 12:20 Ответить
А в мене є пропозиція посаджати крадіїв, як резніков і не відпускати їх за кордон. А ліпше стріляти, бо воєнний стан, а вони мародери.
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06.09.2024 12:20 Ответить
Тоді треба починати с зє! Він накрав найбільше!
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06.09.2024 13:52 Ответить
Да нахер они нужны. 6 штук 3 года передавали...
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06.09.2024 12:21 Ответить
отак воно воювать та клянчіть зброю коли нема свого.
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06.09.2024 12:28 Ответить
Збільшення літака це як??? Гормонами росту наколять, щоб у розмірі збільшився???
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06.09.2024 12:35 Ответить
Є велика підозра, що США і інші "західні партнери" набагато краще розуміють ситуацію в Україні, ніж наше опудало "президента". Скиглення Зеленського - це проблема тільки Зеленського - наші партнери усе одно зроблять так, як захочуть.
Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
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06.09.2024 12:55 Ответить
Вотетоповорот.
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06.09.2024 13:02 Ответить
А БЕЗ цієї пропозиції військовій 50 країн мабуть не розуміють,то зє їх навчить!
Воно вже забуло "нужно просто перестать стрелть!"?
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06.09.2024 13:50 Ответить
"И у меня есть предложения, которые я скажу, когда пресса уйдет". Даже боюст представить как ты их отрабатывать будешь 😄
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06.09.2024 16:19 Ответить
 
 