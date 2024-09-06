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Зеленський (22411) F16 F-16 (637)

Зеленський на "Рамштайні" зробить пропозиції щодо збільшення кількості F-16 для України

f16

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен набагато сильніший флот F-16.

Про це глава держави заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже почали експлуатувати F-16. Дякую за підтримку, міністре (Ллойд Остін, міністр оборони США. - Ред.), і вашим партнерам. І вони збивають ракети і безпілотники. Вони дуже ефективні, але їх мало. Ви знаєте про це. І нам потрібен набагато сильніший флот F-16. І у мене є пропозиції, які я скажу, коли преса піде", - сказав він.

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Топ коментарі
+3
Є велика підозра, що США і інші "західні партнери" набагато краще розуміють ситуацію в Україні, ніж наше опудало "президента". Скиглення Зеленського - це проблема тільки Зеленського - наші партнери усе одно зроблять так, як захочуть.
Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
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06.09.2024 12:55
+2
А в мене є пропозиція посаджати крадіїв, як резніков і не відпускати їх за кордон. А ліпше стріляти, бо воєнний стан, а вони мародери.
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06.09.2024 12:20
+1
Да нахер они нужны. 6 штук 3 года передавали...
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06.09.2024 12:21
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До чого тут більше? F-16 дадуть стільки скільки потрібно, пілотів потрібно готувати. Аж до того, що вже вчора курсантів не до Харкова, а до США чи ще кудись відправляти на навчання повними групами
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06.09.2024 12:20 Відповісти
ЛаптьОв, є багато бажаючих добровольців-пілотів. Потрібно шоб тільки партнери з-за океану не пісяли....
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06.09.2024 13:19 Відповісти
Пропозицію Байдену? Згадаймо, дєда запитили призвіще власного міністра оборони. Відповідь: " Больной, чорний".
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06.09.2024 12:20 Відповісти
А в мене є пропозиція посаджати крадіїв, як резніков і не відпускати їх за кордон. А ліпше стріляти, бо воєнний стан, а вони мародери.
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06.09.2024 12:20 Відповісти
Тоді треба починати с зє! Він накрав найбільше!
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06.09.2024 13:52 Відповісти
Да нахер они нужны. 6 штук 3 года передавали...
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06.09.2024 12:21 Відповісти
отак воно воювать та клянчіть зброю коли нема свого.
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06.09.2024 12:28 Відповісти
Збільшення літака це як??? Гормонами росту наколять, щоб у розмірі збільшився???
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06.09.2024 12:35 Відповісти
Є велика підозра, що США і інші "західні партнери" набагато краще розуміють ситуацію в Україні, ніж наше опудало "президента". Скиглення Зеленського - це проблема тільки Зеленського - наші партнери усе одно зроблять так, як захочуть.
Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
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06.09.2024 12:55 Відповісти
Вотетоповорот.
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06.09.2024 13:02 Відповісти
А БЕЗ цієї пропозиції військовій 50 країн мабуть не розуміють,то зє їх навчить!
Воно вже забуло "нужно просто перестать стрелть!"?
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06.09.2024 13:50 Відповісти
"И у меня есть предложения, которые я скажу, когда пресса уйдет". Даже боюст представить как ты их отрабатывать будешь 😄
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06.09.2024 16:19 Відповісти
 
 