Зеленський на "Рамштайні" зробить пропозиції щодо збільшення кількості F-16 для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен набагато сильніший флот F-16.

Про це глава держави заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже почали експлуатувати F-16. Дякую за підтримку, міністре (Ллойд Остін, міністр оборони США. - Ред.), і вашим партнерам. І вони збивають ракети і безпілотники. Вони дуже ефективні, але їх мало. Ви знаєте про це. І нам потрібен набагато сильніший флот F-16. І у мене є пропозиції, які я скажу, коли преса піде", - сказав він.

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