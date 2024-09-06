Зеленський на "Рамштайні" зробить пропозиції щодо збільшення кількості F-16 для України
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен набагато сильніший флот F-16.
Про це глава держави заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже почали експлуатувати F-16. Дякую за підтримку, міністре (Ллойд Остін, міністр оборони США. - Ред.), і вашим партнерам. І вони збивають ракети і безпілотники. Вони дуже ефективні, але їх мало. Ви знаєте про це. І нам потрібен набагато сильніший флот F-16. І у мене є пропозиції, які я скажу, коли преса піде", - сказав він.
Топ коментарі
+3 Пересічний українець 3af2245a
показати весь коментар06.09.2024 12:55
+2 Андрей Емельянов 4c155c98
показати весь коментар06.09.2024 12:20
+1 Ololosh Ololoshko
показати весь коментар06.09.2024 12:21
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Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
Воно вже забуло "нужно просто перестать стрелть!"?