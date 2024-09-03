США близькі до передачі Україні далекобійних ракет JASSM, - Reuters
США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини РФ. Проте Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки Штати вирішують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters із посиланням на американських чиновників.
Йдеться про ракети класу "повітря-поверхня" (JASSM), які мають включити до пакета озброєнь, який оголосять восени. Джерела видання повідомили, що остаточного рішення ще не ухвалено.
Відправка JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина Росії опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів, що є проблемою для адміністрації Байдена, зазначили посадовці.
Військові аналітики припускають, що JASSM, які є малопомітними для ППО та можуть бити далі, ніж більшість інших ракет, що є в України, допоможуть відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів.
Це ускладнить здатність РФ підтримувати наступ та надасть Україні стратегічну перевагу.
Ракета JASSM може дозволити Україні уражати цілі на відстані близько 300 км на території Росії, це щонайменше 30 авіабаз, деякі з яких Росія використовувала для здійснення атак. Однак така ракета поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.
Один із американських чиновників заявив, що ракету планують зробити сумісною з незахідними винищувачами, які є на озброєнні в Україні. Він не надав більш детальної інформації про те, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана JASSM, йдеться про літаки радянських часів МіГ-29, Су-24 і Су-27.
Будь ласка, зачекайте...
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Також за дозвіл бити JASSMами по @уйлостану не забудьте
А скільки разів позминулися???
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Про це Україна буде домовлятися вже з новою адміністрацією Білого дому.
Період "інтеррегнум", - "міжцарів'я". Всі пакують валізи.
Класика. А через декілька місяців можна знайти ще якусь причину щоб не передавати. Або передати 2 ракети, а решту колись потім.
22 июля 1246 года, в «день Блаженной Марии Магдалины», папское посольство Плано Карпини достигло конечной цели своего необычайного путешествия - ставки Куйюк-хана (Гуюк-хан, 1205-1248).
Итак, посольство выехало из Киева 4 февраля 1246 года, прибыло в ханскую ставку 22 июля, иными словами, путь от Днепра до центра Монголии занял пять с половиной месяцев.
Послы попали, что называется, прямо с корабля на бал. Собирался курултай, который должен был произнести имя Великого хана. Готовилось колоссальное действо с десятками тысяч участников.
Юрта императора была крыта золотыми листами и скреплена с остовом золотыми гвоздями, юрта, где проходили грандиозные приемы послов, военачальников, вождей союзных и покоренных племен, где проводились бесконечные пиршества с истреблением немыслимого количеством конины и баранины, кумыса и хмельного, юрта, вмещающая одновременно две тысячи приглашенных. Ханскую ставку окружало бесчисленное множество юрт поменьше, к которым почти беспрерывно подгонялись стада баранов и табуны лошадей; животные тут же забивались, свежевались, затем их мясо закладывалось в огромные котлы, дымившиеся повсюду.
Множество государей явились лично или прислали своих послов, дабы засвидетельствовать свое почтение и поздравить Великого хана с восшествием на престол. Среди почетных гостей Плано Карпини упоминает князя Ярослава Суздальского, «несколько вождей Китаев и Солнгов», двух сыновей царя Грузии, посла калифа Багдадского, «более десяти султанов Сарацинов». Это были те, кто на приеме стоял близ папского посланника, на одном из почетных мест. Всего же, отмечает Плано, в ставку Великого хана прибыло свыше четырех тысяч послов и князей.
ПРОМОВА НА П'ЯТУ ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ ЗСА І КАНАДИ 1954 РОКУ
Народи, які безпосередньо мають справу з большевицьким поневоленням, чи загрозою, хотіли б бачити в Сполучених Штатах Америки керівну й найрішучішу силу в протибольшевицькому оборонному змаганні. ... але політика Сполучених Штатів ... не спроможна перейти на шлях послідовного поборювання большевицького імперіялістичного наступу, їй бракує того, що є головною, внутрішньою передумовою успіху в цьому історичному змаганні, цебто - твердого рішення зламати й знешкідливити найгрізнішого в історії християнської культури ворога. Ця політика діє в неправильному, а через те й у безуспішному напрямку. Вона намагається лише стримувати дальше большевицьке загарбання до тих меж, на яких безпека й інтереси самих Сполучених Штатів та їхніх союзників безпосередньо загрожені....