США близькі до передачі Україні далекобійних ракет JASSM, - Reuters

США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини РФ. Проте Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки Штати вирішують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters із посиланням на американських чиновників.

Йдеться про ракети класу "повітря-поверхня" (JASSM), які мають включити до пакета озброєнь, який оголосять восени. Джерела видання повідомили, що остаточного рішення ще не ухвалено.

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Відправка JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина Росії опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів, що є проблемою для адміністрації Байдена, зазначили посадовці.

Військові аналітики припускають, що JASSM, які є малопомітними для ППО та можуть бити далі, ніж більшість інших ракет, що є в України, допоможуть відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів.

Це ускладнить здатність РФ підтримувати наступ та надасть Україні стратегічну перевагу.

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Ракета JASSM може дозволити Україні уражати цілі на відстані близько 300 км на території Росії, це щонайменше 30 авіабаз, деякі з яких Росія використовувала для здійснення атак. Однак така ракета поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Один із американських чиновників заявив, що ракету планують зробити сумісною з незахідними винищувачами, які є на озброєнні в Україні. Він не надав більш детальної інформації про те, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана JASSM, йдеться про літаки радянських часів МіГ-29, Су-24 і Су-27.

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