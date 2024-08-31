Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку російського вторгнення, - прем’єрка Фредеріксен
Данія була готова передати Україні винищувачі F-16 ще на початку російського вторгнення та жодним чином не обмежує їхнє використання.
Про це очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила під час конференції GLOBSEC у Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду"
Як зазначається, Метте Фредеріксен вважає, що Україна отримала західні винищувачі пізніше, ніж це мало б статися.
Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", - заявила вона.
Фредеріксен не стала уточнювати, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, що Україна має отримати від Заходу всю необхідну їй зброю.
"Неможливо перемогти без зброї. І єдиний шлях до перемоги - це дати українцям те, що їм потрібне", - підкреслила вона.
Фредеріксен також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно з літаками.
"Ми не ставимо обмеження на використання F-16, лише те, що це має бути дотримане міжнародне право. У іншому – немає обмеження на використання", – пояснила вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Ви не зрозуміли те що я написав? Ваші намагання тут для чого? Це не США форум, а український.
Не розумію сенс вашого питання: "а де в пресі"? Якою логікою ви перейшли від мого допису до цього питання? Ви тези з методички друкуєте?
Я написав що ви знову маніпулюєте. Блазень (на Мюнхенської конференції 2022) на пропозицію Гарріс визнати нарешті очевидне та мобілізувати державу, почав бикувати у відповідь: "введіть санкції, дайте зброю, а ми до шашликів будемо готуватися... у вас ото розвідка..., а ми тут ближче - нам видніше...". У відповідь й отримав лекцію по лікнепу з юриспруденції: спочатку злочин, а потім покарання.
Ви же натягуєте сову на рояль: "Камала відмовила в зброї та санкціях за пару днів до 24 лютого".
Британія та США вже пару місяців постачали зброю, а "Камала "відмовила""...
Це все про що я написав. Це один епізод. Навіщо ви навалюєте ото все інше з методички (преса, ленд-ліз, ППО...)?
В результаті програму засвоїло 6 чоловік.
на Данию то ниче не прилетит и орки даже не дойдут.
заметь, ***** "топит" за "многополярку", то есть Байден - пахан Европы и Ермака, а Китай - друг рашки.
Так что Дании как то побоку, она же мол под внешним управлением Вашинтона. Германии вообще должно быть смешно - только попкорн жри - рабы, которые напали раньше на Германию и натворили столько бед, сейчас весело воюют, но одни просят ракет против других.
Ты сам то хоть подумай - если Шольц патриот своей страны, как он щас ржет то?
(если ты совок, то просто почитай ЧТО требовал ваш Молотов уже ПОСЛЕ пакта, что из железа имел Сралин(как весь остальной мир докучи!!) и ЧТО совок ваш кричал 20 лет перед этим. так что путин по наглости, пожалуй, скромее)
"Невизначену кількість решти винищувачів Данія обіцяла Україні як безоплатну допомогу.Продаж датських винищувачів Аргентині здійснювався в тісній координації з американським урядом."
Щось не сходиться.
"П. А тебе повісять!
Зє. За що?!!!!
П. За твої яйця!"