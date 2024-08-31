Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку російського вторгнення, - прем’єрка Фредеріксен

Данія була готова передати Україні винищувачі F-16 ще на початку російського вторгнення та жодним чином не обмежує їхнє використання.

Про це очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила під час конференції GLOBSEC у Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду"

Як зазначається, Метте Фредеріксен вважає, що Україна отримала західні винищувачі пізніше, ніж це мало б статися.

Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", - заявила вона.

Фредеріксен не стала уточнювати, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, що Україна має отримати від Заходу всю необхідну їй зброю.

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"Неможливо перемогти без зброї. І єдиний шлях до перемоги - це дати українцям те, що їм потрібне", - підкреслила вона.

Фредеріксен також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно з літаками.

"Ми не ставимо обмеження на використання F-16, лише те, що це має бути дотримане міжнародне право. У іншому – немає обмеження на використання", – пояснила вона.