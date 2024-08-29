Україна може застосовувати літаки F-16, які надали Нідерланди, для ударів по РФ, - генерал ВПС Ейхельсхайм
Україна може застосовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для ударів по російській території. При передачі літаків Нідерланди "не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню NOS заявив генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм.
"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни", – підкреслив Ейхельсхайм.
Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".
"Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – сказав Ейхельсхайм.
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що ЗСУ вже отримали шість американських винищувачів F-16, і їх надали Нідерланди.
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Британія дала такий дозвіл, але потім скасувала - швидше за все після дзвінка з Вашингтону. І зараз займається пінг-понгом в цьому питанні киваючи на Штати: "ми не проти, але Американці затягують час з відповіддю".
F-16 приспособлены для того, чтобы нести огромное количество разных типов боеприпасов. Томас Тайнер считает, что Украине в первую очередь понадобятся ракеты «воздух-воздух» - не для того, чтобы сбивать российские военные самолеты, а для уничтожения крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе.
«Для выполнения таких задач F-16 смогут оставаться в украинском воздушном пространстве, не подвергая себя риску быть сбитыми системами ПВО или российскими истребителями. У европейских стран десятки тысяч таких ракет, и, если они будут переданы Украине, это избавит Европу от необходимости снабжать Киев дополнительными дорогостоящими системами ПВО, такими как Patriot.
https://rus.ozodlik.org/a/32426840.html
Пора усю світову владу на полиграф
Ось словаки свої стихачки усі віддали Україні, і вже получили F35
В Курську ніхто не сподівався на напад і такої концентрації небуло...
але щось сумніваюсь що зараз якась авіація наша працює судячи з того скільки орки скидають кабів аж на сумщину то ближче до лінії зіткнення напорядок більше і це свідчить що у них повна перевага в повітрі