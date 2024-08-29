Україна може застосовувати літаки F-16, які надали Нідерланди, для ударів по РФ, - генерал ВПС Ейхельсхайм

Україна може застосовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для ударів по російській території. При передачі літаків Нідерланди "не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню NOS заявив генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм.

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни", – підкреслив Ейхельсхайм.

Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".

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"Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – сказав Ейхельсхайм.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що ЗСУ вже отримали шість американських винищувачів F-16, і їх надали Нідерланди.