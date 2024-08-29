УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8753 відвідувача онлайн
Новини
4 178 28

Україна може застосовувати літаки F-16, які надали Нідерланди, для ударів по РФ, - генерал ВПС Ейхельсхайм

f-16

Україна може застосовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для ударів по російській території. При передачі літаків Нідерланди "не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню NOS заявив генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм.

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни", – підкреслив Ейхельсхайм.

Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Добровольчий повітряний флот F-16 залежить від рішення США, - Зеленський

"Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – сказав Ейхельсхайм.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що ЗСУ вже отримали шість американських винищувачів F-16, і їх надали Нідерланди.

Автор: 

Нідерланди (1560) Україна (5875) F16 F-16 (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
29.08.2024 11:33
+5
Вечно находится какой-нибудь нюанс. Самолеты есть, ракеты есть, пилоты есть, разрешение на применение есть, бац! страна поставившая авиакеросин вдруг не дает разрешения...
показати весь коментар
29.08.2024 11:33
+4
Було би чим достойним атакувати аж до московіі , то вже й атакували б
показати весь коментар
29.08.2024 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То де це застосування?!!! Чому не застосувала 26, 27, 28.08.2024 року?! Навіщо ці бла-бла-бла!?
показати весь коментар
29.08.2024 11:30 Відповісти
Ну писали что авиация сбивала ракеты...
показати весь коментар
29.08.2024 11:38 Відповісти
андрєйбарісич ніразрєшаіт
показати весь коментар
29.08.2024 12:04 Відповісти
Чим? Адже озброєння для цих літаків Американського виробництва, а позиція США щодо обстрілів території росії не змінювалась. Тим більше постачання ракет JASSM, ще тільки розглядається.
показати весь коментар
29.08.2024 12:27 Відповісти
Эти Ф-16 адаптированы под те же ракеты, что и европейские самолеты
показати весь коментар
29.08.2024 12:37 Відповісти
По-перше: поглянте список озброєння для Ф-16, по-друге: яка різниця до чого вони там адаптовані, коли в Штатів немає політичної волі надати дозвіл обстрілювати росію ракетами.
Британія дала такий дозвіл, але потім скасувала - швидше за все після дзвінка з Вашингтону. І зараз займається пінг-понгом в цьому питанні киваючи на Штати: "ми не проти, але Американці затягують час з відповіддю".
показати весь коментар
29.08.2024 13:07 Відповісти
Ракеты для F-16

F-16 приспособлены для того, чтобы нести огромное количество разных типов боеприпасов. Томас Тайнер считает, что Украине в первую очередь понадобятся ракеты «воздух-воздух» - не для того, чтобы сбивать российские военные самолеты, а для уничтожения крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе.

«Для выполнения таких задач F-16 смогут оставаться в украинском воздушном пространстве, не подвергая себя риску быть сбитыми системами ПВО или российскими истребителями. У европейских стран десятки тысяч таких ракет, и, если они будут переданы Украине, это избавит Европу от необходимости снабжать Киев дополнительными дорогостоящими системами ПВО, такими как Patriot.
https://rus.ozodlik.org/a/32426840.html
показати весь коментар
29.08.2024 14:54 Відповісти
Ще раз - не важливо, що та скільки має Європа, і не від Томаса Тайнера потрібан дозвіл на застосування озброєння по території рф, а від Джозефа Байдена!
показати весь коментар
29.08.2024 15:00 Відповісти
Якщо в будь якій зброї є комплектуючі виробництва США, потрібен дозвіл Штатів для її застосування!
показати весь коментар
29.08.2024 15:03 Відповісти
літаки може...а озброєння те ,що несе літак ?
показати весь коментар
29.08.2024 11:31 Відповісти
Вечно находится какой-нибудь нюанс. Самолеты есть, ракеты есть, пилоты есть, разрешение на применение есть, бац! страна поставившая авиакеросин вдруг не дает разрешения...
показати весь коментар
29.08.2024 11:33 Відповісти
Уявляєте , як за 30 років раша проникла до усіх держустанов країн і в мізкі громадян.
Пора усю світову владу на полиграф
показати весь коментар
29.08.2024 11:36 Відповісти
Все банально и просто. Написано же, что применять можно при "соблюдении законов войны"... А войны то официально нет, значит и применять нельзя
показати весь коментар
29.08.2024 11:39 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2024 11:33 Відповісти
Було би чим достойним атакувати аж до московіі , то вже й атакували б
показати весь коментар
29.08.2024 11:38 Відповісти
Хіба що " подвіг гастело". Бо, здається, голландських ракет, КАБів немає. Все зроблено в Америці, Німеччині, Брітанії. А вони кажуть- зась
показати весь коментар
29.08.2024 11:43 Відповісти
Та вони просто забули уточнити, що літаки можна але зброя на підвісах американська які не знімають заборону...
показати весь коментар
29.08.2024 13:25 Відповісти
А поляки МІГІ жалкують
Ось словаки свої стихачки усі віддали Україні, і вже получили F35
показати весь коментар
29.08.2024 11:48 Відповісти
лопаты на F16 можно навешать и асфальту в мешках накидать и бить по московитам
показати весь коментар
29.08.2024 11:52 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2024 11:53 Відповісти
Та не може такого бути😄
показати весь коментар
29.08.2024 12:32 Відповісти
Дають дані, що в атаці на захоплення Донбасу Кацапія зібрала до 200 тис лаптєногих. По такому скупченню лупити і лупити. Але там практично не задіяна наша авіація. Зате в Курській задіяна.
показати весь коментар
29.08.2024 13:03 Відповісти
На Донбасі багато збили нашої авіації... Мабуть там ешелонована ППО
В Курську ніхто не сподівався на напад і такої концентрації небуло...

але щось сумніваюсь що зараз якась авіація наша працює судячи з того скільки орки скидають кабів аж на сумщину то ближче до лінії зіткнення напорядок більше і це свідчить що у них повна перевага в повітрі
показати весь коментар
29.08.2024 13:29 Відповісти
Проти ППО нам дали Харми, тільки підозрюю їх наші гниди десь на складах заникали, як вже було з Джавелінами, НЛАВами і снарядами для танків зі збідненим ураном.
показати весь коментар
29.08.2024 14:55 Відповісти
Кажуть що вони мало ефективні без ф16 ... а літаки поки не використовують тому що їх мало і за ними йде полювання ворожої авіації
показати весь коментар
29.08.2024 15:33 Відповісти
Менше слухай, що кажуть, а вчи матчасть. Ворожа авіація на нашу територію вже не залітає і вразити 16-й за 100 км від лінії фронту у кацапів нема чим, хоч вони й заявляли дальність своїх ракет повітря-повітря 110 чи 120 км, насправді навіть до 80-ти не дотягують, а полювання С-300 і С-400 припиняється тим же Хармом або Атакамс.
показати весь коментар
29.08.2024 15:47 Відповісти
 
 