Добровольчий повітряний флот F-16 залежить від рішення США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею про добровольчий повітряний флот літаків F-16, однак зазначив, що рішення про це мають ухвалити США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується добровольчого повітряного флоту F-16, я вважаю, що це чудова ідея. Звісно, ми порушували її з партнерами, конгресмени з нами на одному боці. Звісно, це рішення США. Виключно їхнє. Продовжуватимемо працювати над цим", - сказав Зеленський на пресконференції.

Він зазначив, що від США залежать і рішення інших країн. Зокрема, він нагадав, що Україна домовилася про постачання літаків F-16 із Данією, Нідерландами, Бельгією, Норвегією, "і дозволи надає США".

"Дозвіл надають США. Так само і з цим питанням", - пояснив президент.

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Раніше сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Україна могла б запросити західних пілотів F-16 на пенсії, "які хочуть воювати за свободу".