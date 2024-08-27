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Добровольчий повітряний флот F-16 залежить від рішення США, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею про добровольчий повітряний флот літаків F-16, однак зазначив, що рішення про це мають ухвалити США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується добровольчого повітряного флоту F-16, я вважаю, що це чудова ідея. Звісно, ми порушували її з партнерами, конгресмени з нами на одному боці. Звісно, це рішення США. Виключно їхнє. Продовжуватимемо працювати над цим", - сказав Зеленський на пресконференції.

Він зазначив, що від США залежать і рішення інших країн. Зокрема, він нагадав, що Україна домовилася про постачання літаків F-16 із Данією, Нідерландами, Бельгією, Норвегією, "і дозволи надає США".

"Дозвіл надають США. Так само і з цим питанням", - пояснив президент.

Читайте також: F-16 збили деякі ракети під час останньої масованої атаки РФ по Україні, - Зеленський

Раніше сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Україна могла б запросити західних пілотів F-16 на пенсії, "які хочуть воювати за свободу".

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) США (22614) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+10
Не з поточною адміністрацією толерастів.
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27.08.2024 18:15
+8
амєріканци-нє нє ета ескалация ачєрєдниє карічнівиє лініі...
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27.08.2024 18:12
+5
В этом весь Зе! Повоюйте за нас, пока мы бюджет пилить будем. А может ты уйдеш с должности, на которую у тебя ни ума, ни навыков, ни воли нет? У тебя есть только ненасытная жадность и трусость отвечать за свои недолугие решения и поступки.
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27.08.2024 19:05
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амєріканци-нє нє ета ескалация ачєрєдниє карічнівиє лініі...
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27.08.2024 18:12 Відповісти
Не з поточною адміністрацією толерастів.
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27.08.2024 18:15 Відповісти
Від опозиції питання були?
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27.08.2024 18:20 Відповісти
Україна могла б запросити Українців які давно живуть за кордоном, добре знають Англійську мову та вміють керувати літаками для підписання контракту й навчання на F16! Тільки чомусь цього не робить..... чому треба питати у ЗЕ та командувача Повітряних сил України.
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27.08.2024 18:23 Відповісти
Є тактика - чим більше різноманітних пропозицій для США одночасно , а не по черзі.
тоді у Салливана застопориться розум і він 30% погодить .
Так що шановні форумчане робить свої пропозиції щодо озброєння ЗСУ.
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27.08.2024 18:24 Відповісти
В принципе есть ЧВК в котрых есть команды летчиков и США их могла бы в упор не замечать официально,было бы желание.
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27.08.2024 19:23 Відповісти
Салливан? Це хто? Філ Гордон тепер за нього.
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27.08.2024 21:54 Відповісти
А куди дівся СаллиВАН ?
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27.08.2024 22:05 Відповісти
Це так. Джо має ще пів року на посту президента США і ніяких політичних обовʼязків так як він не балотується на другій термін...плюс недавнє рішення верховного суда яке всі так критикували надає йому майже диктаторські повноваження але як бачите не в тому річ. Ні дозволу бити в глибину параши ні дозволу добровольцям пілотам допомогти Україні після того як х*йло надалі по 150 ракет та шахедів по цивільній інфраструктурі х*ярить щоденно. Чи буде ліпше при камалі? х*й знає але трампон взагалі здасть Україну та НАТО і Європу разом. Джо може допомогти але не хоче і як не крути такій він "друг" України і її багатостраждального народу...США і Параша замутили геноцид Українського народу і схоже що хто би не був при владі в США від цього процесу вони не відмовились просто по трохи допомагають щоб не було це аж так очевидно
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27.08.2024 18:24 Відповісти
я , 200 Ф-16 з топ-ганами на пенсії і рашистів буде знищено
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27.08.2024 18:30 Відповісти
В этом весь Зе! Повоюйте за нас, пока мы бюджет пилить будем. А может ты уйдеш с должности, на которую у тебя ни ума, ни навыков, ни воли нет? У тебя есть только ненасытная жадность и трусость отвечать за свои недолугие решения и поступки.
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27.08.2024 19:05 Відповісти
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27.08.2024 19:37 Відповісти
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27.08.2024 20:16 Відповісти
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27.08.2024 20:09 Відповісти
Ну, після того як Зе іноземну поміч Україні порівнював з сюжетами порнофільмів, то з яким настроєм захочуть лідери іноземних країн приймати в цьому участь?
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27.08.2024 21:14 Відповісти
 
 