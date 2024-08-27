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Добровольческий воздушный флот F-16 зависит от решения США, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею о добровольческом воздушном флоте самолетов F-16, однако отметил, что решение об этом должны принять США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается добровольческого воздушного флота F-16, я считаю, что это отличная идея. Конечно, мы поднимали ее с партнерами, конгрессмены с нами на одной стороне. Конечно, это решение США. Исключительно их решение. Будем продолжать работать над этим", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он отметил, что от США зависят и решения других стран. В частности, он напомнил, что Украина договорилась о поставках самолетов F-16 с Данией, Нидерландами, Бельгией, Норвегией, "и разрешения предоставляеют США".

"Разрешение предоставляют США. Так же и с этим вопросом", - пояснил президент.

Читайте также: F-16 сбили некоторые ракеты во время последней массированной атаки РФ по Украине, - Зеленский

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина могла бы пригласить западных пилотов F-16 на пенсии, "которые хотят воевать за свободу".

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) США (26489) F-16 (549)


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Топ комментарии
+10
Не з поточною адміністрацією толерастів.
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27.08.2024 18:15
+8
амєріканци-нє нє ета ескалация ачєрєдниє карічнівиє лініі...
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27.08.2024 18:12
+5
В этом весь Зе! Повоюйте за нас, пока мы бюджет пилить будем. А может ты уйдеш с должности, на которую у тебя ни ума, ни навыков, ни воли нет? У тебя есть только ненасытная жадность и трусость отвечать за свои недолугие решения и поступки.
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27.08.2024 19:05
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амєріканци-нє нє ета ескалация ачєрєдниє карічнівиє лініі...
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27.08.2024 18:12 Ответить
Не з поточною адміністрацією толерастів.
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27.08.2024 18:15 Ответить
Від опозиції питання були?
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27.08.2024 18:20 Ответить
Україна могла б запросити Українців які давно живуть за кордоном, добре знають Англійську мову та вміють керувати літаками для підписання контракту й навчання на F16! Тільки чомусь цього не робить..... чому треба питати у ЗЕ та командувача Повітряних сил України.
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27.08.2024 18:23 Ответить
Є тактика - чим більше різноманітних пропозицій для США одночасно , а не по черзі.
тоді у Салливана застопориться розум і він 30% погодить .
Так що шановні форумчане робить свої пропозиції щодо озброєння ЗСУ.
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27.08.2024 18:24 Ответить
В принципе есть ЧВК в котрых есть команды летчиков и США их могла бы в упор не замечать официально,было бы желание.
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27.08.2024 19:23 Ответить
Салливан? Це хто? Філ Гордон тепер за нього.
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27.08.2024 21:54 Ответить
А куди дівся СаллиВАН ?
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27.08.2024 22:05 Ответить
Це так. Джо має ще пів року на посту президента США і ніяких політичних обовʼязків так як він не балотується на другій термін...плюс недавнє рішення верховного суда яке всі так критикували надає йому майже диктаторські повноваження але як бачите не в тому річ. Ні дозволу бити в глибину параши ні дозволу добровольцям пілотам допомогти Україні після того як х*йло надалі по 150 ракет та шахедів по цивільній інфраструктурі х*ярить щоденно. Чи буде ліпше при камалі? х*й знає але трампон взагалі здасть Україну та НАТО і Європу разом. Джо може допомогти але не хоче і як не крути такій він "друг" України і її багатостраждального народу...США і Параша замутили геноцид Українського народу і схоже що хто би не був при владі в США від цього процесу вони не відмовились просто по трохи допомагають щоб не було це аж так очевидно
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27.08.2024 18:24 Ответить
я , 200 Ф-16 з топ-ганами на пенсії і рашистів буде знищено
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27.08.2024 18:30 Ответить
В этом весь Зе! Повоюйте за нас, пока мы бюджет пилить будем. А может ты уйдеш с должности, на которую у тебя ни ума, ни навыков, ни воли нет? У тебя есть только ненасытная жадность и трусость отвечать за свои недолугие решения и поступки.
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27.08.2024 19:05 Ответить
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27.08.2024 19:37 Ответить
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27.08.2024 20:16 Ответить
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27.08.2024 20:09 Ответить
Ну, після того як Зе іноземну поміч Україні порівнював з сюжетами порнофільмів, то з яким настроєм захочуть лідери іноземних країн приймати в цьому участь?
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27.08.2024 21:14 Ответить
 
 