Добровольческий воздушный флот F-16 зависит от решения США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею о добровольческом воздушном флоте самолетов F-16, однако отметил, что решение об этом должны принять США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается добровольческого воздушного флота F-16, я считаю, что это отличная идея. Конечно, мы поднимали ее с партнерами, конгрессмены с нами на одной стороне. Конечно, это решение США. Исключительно их решение. Будем продолжать работать над этим", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он отметил, что от США зависят и решения других стран. В частности, он напомнил, что Украина договорилась о поставках самолетов F-16 с Данией, Нидерландами, Бельгией, Норвегией, "и разрешения предоставляеют США".

"Разрешение предоставляют США. Так же и с этим вопросом", - пояснил президент.

Читайте также: F-16 сбили некоторые ракеты во время последней массированной атаки РФ по Украине, - Зеленский

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина могла бы пригласить западных пилотов F-16 на пенсии, "которые хотят воевать за свободу".