Украина может применять самолеты F-16, которые предоставили Нидерланды, для ударов по РФ, - генерал ВВС Эйхельсхайм
Украина может применять предоставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по российской территории. При передаче самолетов Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию NOS заявил генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм.
"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны", - подчеркнул Эйхельсхайм.
Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".
"Они довольно быстро заняли большую территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", - сказал Эйхельсхайм.
Напомним, в начале августа стало известно, что ВСУ уже получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.
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Британія дала такий дозвіл, але потім скасувала - швидше за все після дзвінка з Вашингтону. І зараз займається пінг-понгом в цьому питанні киваючи на Штати: "ми не проти, але Американці затягують час з відповіддю".
F-16 приспособлены для того, чтобы нести огромное количество разных типов боеприпасов. Томас Тайнер считает, что Украине в первую очередь понадобятся ракеты «воздух-воздух» - не для того, чтобы сбивать российские военные самолеты, а для уничтожения крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе.
«Для выполнения таких задач F-16 смогут оставаться в украинском воздушном пространстве, не подвергая себя риску быть сбитыми системами ПВО или российскими истребителями. У европейских стран десятки тысяч таких ракет, и, если они будут переданы Украине, это избавит Европу от необходимости снабжать Киев дополнительными дорогостоящими системами ПВО, такими как Patriot.
https://rus.ozodlik.org/a/32426840.html
Пора усю світову владу на полиграф
Ось словаки свої стихачки усі віддали Україні, і вже получили F35
В Курську ніхто не сподівався на напад і такої концентрації небуло...
але щось сумніваюсь що зараз якась авіація наша працює судячи з того скільки орки скидають кабів аж на сумщину то ближче до лінії зіткнення напорядок більше і це свідчить що у них повна перевага в повітрі