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Украина может применять самолеты F-16, которые предоставили Нидерланды, для ударов по РФ, - генерал ВВС Эйхельсхайм

f-16

Украина может применять предоставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по российской территории. При передаче самолетов Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию NOS заявил генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм.

"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны", - подчеркнул Эйхельсхайм.

Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

Также читайте: Добровольческий воздушный флот F-16 зависит от решения США, - Зеленский

"Они довольно быстро заняли большую территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", - сказал Эйхельсхайм.

Напомним, в начале августа стало известно, что ВСУ уже получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.

Автор: 

Нидерланды (1575) Украина (44927) F-16 (549)


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Топ комментарии
+6
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29.08.2024 11:33
+5
Вечно находится какой-нибудь нюанс. Самолеты есть, ракеты есть, пилоты есть, разрешение на применение есть, бац! страна поставившая авиакеросин вдруг не дает разрешения...
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29.08.2024 11:33
+4
Було би чим достойним атакувати аж до московіі , то вже й атакували б
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29.08.2024 11:38
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Правила форума Совет форумчан
То де це застосування?!!! Чому не застосувала 26, 27, 28.08.2024 року?! Навіщо ці бла-бла-бла!?
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29.08.2024 11:30 Ответить
Ну писали что авиация сбивала ракеты...
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29.08.2024 11:38 Ответить
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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29.08.2024 12:04 Ответить
Чим? Адже озброєння для цих літаків Американського виробництва, а позиція США щодо обстрілів території росії не змінювалась. Тим більше постачання ракет JASSM, ще тільки розглядається.
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29.08.2024 12:27 Ответить
Эти Ф-16 адаптированы под те же ракеты, что и европейские самолеты
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29.08.2024 12:37 Ответить
По-перше: поглянте список озброєння для Ф-16, по-друге: яка різниця до чого вони там адаптовані, коли в Штатів немає політичної волі надати дозвіл обстрілювати росію ракетами.
Британія дала такий дозвіл, але потім скасувала - швидше за все після дзвінка з Вашингтону. І зараз займається пінг-понгом в цьому питанні киваючи на Штати: "ми не проти, але Американці затягують час з відповіддю".
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29.08.2024 13:07 Ответить
Ракеты для F-16

F-16 приспособлены для того, чтобы нести огромное количество разных типов боеприпасов. Томас Тайнер считает, что Украине в первую очередь понадобятся ракеты «воздух-воздух» - не для того, чтобы сбивать российские военные самолеты, а для уничтожения крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе.

«Для выполнения таких задач F-16 смогут оставаться в украинском воздушном пространстве, не подвергая себя риску быть сбитыми системами ПВО или российскими истребителями. У европейских стран десятки тысяч таких ракет, и, если они будут переданы Украине, это избавит Европу от необходимости снабжать Киев дополнительными дорогостоящими системами ПВО, такими как Patriot.
https://rus.ozodlik.org/a/32426840.html
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29.08.2024 14:54 Ответить
Ще раз - не важливо, що та скільки має Європа, і не від Томаса Тайнера потрібан дозвіл на застосування озброєння по території рф, а від Джозефа Байдена!
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29.08.2024 15:00 Ответить
Якщо в будь якій зброї є комплектуючі виробництва США, потрібен дозвіл Штатів для її застосування!
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29.08.2024 15:03 Ответить
літаки може...а озброєння те ,що несе літак ?
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29.08.2024 11:31 Ответить
Вечно находится какой-нибудь нюанс. Самолеты есть, ракеты есть, пилоты есть, разрешение на применение есть, бац! страна поставившая авиакеросин вдруг не дает разрешения...
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29.08.2024 11:33 Ответить
Уявляєте , як за 30 років раша проникла до усіх держустанов країн і в мізкі громадян.
Пора усю світову владу на полиграф
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29.08.2024 11:36 Ответить
Все банально и просто. Написано же, что применять можно при "соблюдении законов войны"... А войны то официально нет, значит и применять нельзя
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29.08.2024 11:39 Ответить
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29.08.2024 11:33 Ответить
Було би чим достойним атакувати аж до московіі , то вже й атакували б
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29.08.2024 11:38 Ответить
Хіба що " подвіг гастело". Бо, здається, голландських ракет, КАБів немає. Все зроблено в Америці, Німеччині, Брітанії. А вони кажуть- зась
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29.08.2024 11:43 Ответить
Та вони просто забули уточнити, що літаки можна але зброя на підвісах американська які не знімають заборону...
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29.08.2024 13:25 Ответить
А поляки МІГІ жалкують
Ось словаки свої стихачки усі віддали Україні, і вже получили F35
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29.08.2024 11:48 Ответить
лопаты на F16 можно навешать и асфальту в мешках накидать и бить по московитам
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29.08.2024 11:52 Ответить
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29.08.2024 11:53 Ответить
Та не може такого бути😄
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29.08.2024 12:32 Ответить
Дають дані, що в атаці на захоплення Донбасу Кацапія зібрала до 200 тис лаптєногих. По такому скупченню лупити і лупити. Але там практично не задіяна наша авіація. Зате в Курській задіяна.
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29.08.2024 13:03 Ответить
На Донбасі багато збили нашої авіації... Мабуть там ешелонована ППО
В Курську ніхто не сподівався на напад і такої концентрації небуло...

але щось сумніваюсь що зараз якась авіація наша працює судячи з того скільки орки скидають кабів аж на сумщину то ближче до лінії зіткнення напорядок більше і це свідчить що у них повна перевага в повітрі
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29.08.2024 13:29 Ответить
Проти ППО нам дали Харми, тільки підозрюю їх наші гниди десь на складах заникали, як вже було з Джавелінами, НЛАВами і снарядами для танків зі збідненим ураном.
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29.08.2024 14:55 Ответить
Кажуть що вони мало ефективні без ф16 ... а літаки поки не використовують тому що їх мало і за ними йде полювання ворожої авіації
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29.08.2024 15:33 Ответить
Менше слухай, що кажуть, а вчи матчасть. Ворожа авіація на нашу територію вже не залітає і вразити 16-й за 100 км від лінії фронту у кацапів нема чим, хоч вони й заявляли дальність своїх ракет повітря-повітря 110 чи 120 км, насправді навіть до 80-ти не дотягують, а полювання С-300 і С-400 припиняється тим же Хармом або Атакамс.
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29.08.2024 15:47 Ответить
 
 