Украина может применять самолеты F-16, которые предоставили Нидерланды, для ударов по РФ, - генерал ВВС Эйхельсхайм

Украина может применять предоставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по российской территории. При передаче самолетов Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию NOS заявил генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм.

"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны", - подчеркнул Эйхельсхайм.

Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

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"Они довольно быстро заняли большую территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", - сказал Эйхельсхайм.

Напомним, в начале августа стало известно, что ВСУ уже получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.