В Украину прибыли шесть F-16, их отправили Нидерланды, - Times

ВСУ уже получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Отмечается, что в течение следующего года Украина должна получить около 20 истребителей F-16, в том числе - от Бельгии и Норвегии.

В более отдаленной перспективе эти четыре европейские страны обещали предоставить ВСУ около 80 истребителей, однако многие из них будут использоваться для запчастей, отмечает издание.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

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