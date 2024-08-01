В Украину прибыли шесть F-16, их отправили Нидерланды, - Times
ВСУ уже получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.
Отмечается, что в течение следующего года Украина должна получить около 20 истребителей F-16, в том числе - от Бельгии и Норвегии.
В более отдаленной перспективе эти четыре европейские страны обещали предоставить ВСУ около 80 истребителей, однако многие из них будут использоваться для запчастей, отмечает издание.
В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.
Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
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Ни о какой "зависимости" от США не может быть и речи в свете событий
2023-2024 годов. Это актуально и для Украины, которая всё равно получит
и другие истребители.
Відстань від кордону 91року, 900+км
до інших точок, по маршруту до Каспію 500+км
Самые старые версии ракеты от А до С4 имеют дальность пуска до 70 км. Более современные AIM-120С - 105 км, а AIM-120D - может уничтожить цель уже на расстоянии 180 км.
Як ракети 180км, можуть щось дістати на 500+ км?
проте хтось написав про "Отже, скоро почуємо про збиті Ту-95."
Ті ж Нідерланди, чи Данія обіцяли передати набагато більше, але в підсумку - передають третій країні, левову частку з обіцянок раніше нам. Бо просто хтось в Білому Домі знову сказав " нє нада"?
их нужно сотни.
основная проблема, что нам не хотят помогать.
даже непонятно почему.
из-за жадности, тупости, продажности, секретных договорняков с кацапами либо страха перед кацапами.
а при желании самолёты могут долететь за несколько часов.
Я думаю що на підготовкі були не водії
В училищах уже після 9 місяців навчання
Курсанти літали з інструктором а потім
Самостійно на реактивних літаках
ще напишіть, на якому литовищі вони
і виставте купкою - один біля одного
А вони є.