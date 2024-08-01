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В Украину прибыли шесть F-16, их отправили Нидерланды, - Times

f-16

ВСУ уже получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Отмечается, что в течение следующего года Украина должна получить около 20 истребителей F-16, в том числе - от Бельгии и Норвегии.

В более отдаленной перспективе эти четыре европейские страны обещали предоставить ВСУ около 80 истребителей, однако многие из них будут использоваться для запчастей, отмечает издание.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

Также читайте: Украина уже использовала самолеты F-16 в качестве противовоздушной обороны, - Telegraph

Автор: 

Нидерланды (1570) F-16 (548)


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Топ комментарии
+38
Приємно бачити що зебіли ще не всі вилікувалися.
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01.08.2024 06:32
+27
Мене не веселить цей клоун у такому знарядді.
Навіть після п'яти років президентства йому більше пасує сцена з роялем.
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01.08.2024 06:52
+20
Це якийсь треш з тими журнашл..., для чого про це лголошувати з кожного стовпа, ще аеродроми вказуйте
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01.08.2024 06:37
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Страница 2 из 2
Не скажіть.Носії Кабів трохи попустяться,а то й заземляться.І на землі кацапчики отримають подарунки.Це коли немає автоматів,то й Мосінки не давайте!Краще мало ніж нічого!!!
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01.08.2024 09:34 Ответить
ви праві, краще мало ніж нічого((... Але чи не буде ця ситуація такою ж як і з абрамсами і леопардами?
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01.08.2024 10:35 Ответить
Не буде,Каби переламують хід війни на користь кацапів,потім дрони.Якщо мінімізувати можливості кацапських літалок,і Каби майже зникнуть,стане набагато легше
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01.08.2024 14:47 Ответить
С одной стороны ето хорошо а с другой не очень, что самолеты дали не США а Нидерланды и Дания начали вышкребать свою и так не многочисленную технику. Как США как в анекдоте скажет, сначала давай сьедим твое а потом каждый свое.
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01.08.2024 09:22 Ответить
Може таке бути що штати списують стару модернізацію літаків до блок 30 у нідерландів і данії вони трохи продвинутіші... ці країни їх хотіли списати в 27 році але завдяки домовленостям із штатами що їх в черзі просунули на ф35 то вони швидше змогли передати свої літаки в замін тих...
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01.08.2024 09:43 Ответить
Швидше всього, Нідерланди одержать на заміну F-35.
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01.08.2024 09:43 Ответить
Нам от етого не легче. Нидерландам США будет продавать F-35 а нам фигу. Вот ето и есть политика США опустошить в первую очередь Европу от оружия чтобы продавать ей новое и поставить всю безопасность как Европы так и Украины в зависимость от США.
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01.08.2024 10:35 Ответить
Европа теперь НИКОГДА не останется без европейских истребителей.
Ни о какой "зависимости" от США не может быть и речи в свете событий
2023-2024 годов. Это актуально и для Украины, которая всё равно получит
и другие истребители.
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01.08.2024 10:41 Ответить
Отже, скоро почуємо про збиті Ту-95.
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01.08.2024 09:42 Ответить
Не забігайте наперед, спершу б ситуація з кабами покращилась, а ви вже про полування на бобрів пишете... Це всьо 6 літаків (надіюсь це ІПСО, і їх надали більше)
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01.08.2024 10:37 Ответить
Збивати КАБи - головний біль, набагато простіше і ефективніше збивати носії.
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01.08.2024 10:43 Ответить
Ту95 згідно новин стріляют з Каспію

Відстань від кордону 91року, 900+км
до інших точок, по маршруту до Каспію 500+км

Самые старые версии ракеты от А до С4 имеют дальность пуска до 70 км. Более современные AIM-120С - 105 км, а AIM-120D - может уничтожить цель уже на расстоянии 180 км.

Як ракети 180км, можуть щось дістати на 500+ км?
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01.08.2024 11:09 Ответить
КАБы кидают Су-шки
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01.08.2024 12:33 Ответить
Теж саме можна написати про дрони

проте хтось написав про "Отже, скоро почуємо про збиті Ту-95."
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01.08.2024 12:51 Ответить
або,що вже все вкрали
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01.08.2024 16:53 Ответить
"А фото з геолокацією будуть?"
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01.08.2024 10:57 Ответить
А як же , їм сюжет на гг помийку потрібен , мабуть знову подоляка відправлять фоткатися .
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01.08.2024 11:06 Ответить
В єтом году 10, в наступному 20 😡
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01.08.2024 11:19 Ответить
Дають знову в гомеопатичних дозах, аби українці, раптом що - не перемогли кацапів.
Ті ж Нідерланди, чи Данія обіцяли передати набагато більше, але в підсумку - передають третій країні, левову частку з обіцянок раніше нам. Бо просто хтось в Білому Домі знову сказав " нє нада"?
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02.08.2024 08:27 Ответить
6 самолётов ничего не изменят.
их нужно сотни.
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01.08.2024 11:52 Ответить
штук 80 сильно изменят. но прусловии чо будет Шведский самолер-РЛС который будет давать целеуказания за 300 км до цели и Ф16 не нужно будет подлетать к цели (российскому самолету) на короткую дистанцию чтобы его увидеть и уничтожить сриком для себя . А пока-что они годятся только для работы в глубоком тылу-сбивать российские крылатые ракеты над украиной в глубине Украины
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01.08.2024 19:30 Ответить
у наших воображаемых "друзей" пока есть много возможностей.
основная проблема, что нам не хотят помогать.
даже непонятно почему.
из-за жадности, тупости, продажности, секретных договорняков с кацапами либо страха перед кацапами.
а при желании самолёты могут долететь за несколько часов.
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01.08.2024 22:48 Ответить
Просто цинічний договорняк, де руками кацапів "дербанять" Україну. Потрібна Україна без українців.
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02.08.2024 08:35 Ответить
По кількості пілотів котри змогли закінчити курси підготовки на цих літаках. І це ще без боьового досвіду пілотів на тих же літаках. Все залежить від змоги пілотів пройти курси підготовки. Літаків нам обіцяли більше - хоч це вже має надію.
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01.08.2024 13:33 Ответить
За два роки можно обізяну навчити літати
Я думаю що на підготовкі були не водії
В училищах уже після 9 місяців навчання
Курсанти літали з інструктором а потім
Самостійно на реактивних літаках
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01.08.2024 15:22 Ответить
ага

ще напишіть, на якому литовищі вони

і виставте купкою - один біля одного
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01.08.2024 16:09 Ответить
...з селфі Ермака.
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01.08.2024 17:56 Ответить
*****. Повна.
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01.08.2024 22:14 Ответить
Бачиш ф-16? - Не бачу.
А вони є.
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01.08.2024 23:18 Ответить
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