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Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале российского вторжения, - премьер Фредериксен

F-16 для України

Дания была готова передать Украине истребители F-16 еще в начале российского вторжения и никоим образом не ограничивает их использование.

Об этом глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила во время конференции GLOBSEC в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"

Как отмечается, Метте Фредериксен считает, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было бы произойти.

Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", - заявила она.

Фредериксен не стала уточнять, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, что Украина должна получить от Запада все необходимое ей оружие.

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"Невозможно победить без оружия. И единственный путь к победе - это дать украинцам то, что им нужно", - подчеркнула она.

Фредериксен также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.

"Мы не ставим ограничения на использование F-16, только то, что это должно быть соблюдено международное право. В остальном - нет ограничения на использование", - пояснила она.

Автор: 

Дания (581) Фредериксен Метте (78) F-16 (553)


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Топ комментарии
+11
дєрьмаку тоді таки вдалося відмовитись від поставок, на користь бітуму з бульболяндії.
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31.08.2024 12:12
+9
Фредеріксен не стала уточнювати, хто саме гальмував постачання літаків

І танків, і атакамсів і ще багато чого.

За камалу!
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31.08.2024 12:11
+8
Щоб я був таким розумним , як моя дружина потім.
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31.08.2024 12:07
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Не дали, не продали ППО - висновок якій, та для чого ви це написали? Ви продовжуєте мене агітувати? Навіщо?
Ви не зрозуміли те що я написав? Ваші намагання тут для чого? Це не США форум, а український.

Не розумію сенс вашого питання: "а де в пресі"? Якою логікою ви перейшли від мого допису до цього питання? Ви тези з методички друкуєте?

Я написав що ви знову маніпулюєте. Блазень (на Мюнхенської конференції 2022) на пропозицію Гарріс визнати нарешті очевидне та мобілізувати державу, почав бикувати у відповідь: "введіть санкції, дайте зброю, а ми до шашликів будемо готуватися... у вас ото розвідка..., а ми тут ближче - нам видніше...". У відповідь й отримав лекцію по лікнепу з юриспруденції: спочатку злочин, а потім покарання.
Ви же натягуєте сову на рояль: "Камала відмовила в зброї та санкціях за пару днів до 24 лютого".
Британія та США вже пару місяців постачали зброю, а "Камала "відмовила""...
Це все про що я написав. Це один епізод. Навіщо ви навалюєте ото все інше з методички (преса, ленд-ліз, ППО...)?
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01.09.2024 00:14 Ответить
Та забий на цього конторського штимпа - він тут відпрацьовує методичку і намагатись достукатись до цього убогого - марна справа, бо у нього методичка і...наші відповіді, що дають йому заробити.
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01.09.2024 11:45 Ответить
Толку, якщо через два Роки навчатися послали блатних, а не здібних.
В результаті програму засвоїло 6 чоловік.
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31.08.2024 12:24 Ответить
Чем меньше страна тем она храбрее. А США и Германия обосрались
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31.08.2024 12:30 Ответить
сказал вы с дивана.
на Данию то ниче не прилетит и орки даже не дойдут.
заметь, ***** "топит" за "многополярку", то есть Байден - пахан Европы и Ермака, а Китай - друг рашки.
Так что Дании как то побоку, она же мол под внешним управлением Вашинтона. Германии вообще должно быть смешно - только попкорн жри - рабы, которые напали раньше на Германию и натворили столько бед, сейчас весело воюют, но одни просят ракет против других.
Ты сам то хоть подумай - если Шольц патриот своей страны, как он щас ржет то?
(если ты совок, то просто почитай ЧТО требовал ваш Молотов уже ПОСЛЕ пакта, что из железа имел Сралин(как весь остальной мир докучи!!) и ЧТО совок ваш кричал 20 лет перед этим. так что путин по наглости, пожалуй, скромее)
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31.08.2024 13:06 Ответить
Могла?Це вже не цікаво.
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31.08.2024 12:35 Ответить
Та ще потрібно було більшу частину продати за копійки 24 шт.

"Невизначену кількість решти винищувачів Данія обіцяла Україні як безоплатну допомогу.Продаж датських винищувачів Аргентині здійснювався в тісній координації з американським урядом."

Щось не сходиться.
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31.08.2024 12:38 Ответить
А хто ж це у нас такий нерiшучий? Дуже складно визначити, навiть на думку не приходить
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31.08.2024 12:45 Ответить
Дійсно незрозуміло! Куди це йде Україна,широким шляхом,хитаючись то до європейского узбіча,то до московського остані 30+років!
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31.08.2024 13:40 Ответить
А українці вам би подякували, якщо б ви передали
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31.08.2024 13:32 Ответить
Зє у провидиці.
"П. А тебе повісять!
Зє. За що?!!!!
П. За твої яйця!"
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31.08.2024 14:07 Ответить
Або Бідон + Жека Сєліванов.... Або єрмачело!!! Він вже провалив передачу Австралійських гелікоптерів!! Їх утілизували!
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31.08.2024 22:24 Ответить
ясно що сша не дали. Гаранти херові. Позов треба робити На клінтона і на байдена
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01.09.2024 02:34 Ответить
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