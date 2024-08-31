Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале российского вторжения, - премьер Фредериксен

Дания была готова передать Украине истребители F-16 еще в начале российского вторжения и никоим образом не ограничивает их использование.

Об этом глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила во время конференции GLOBSEC в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"

Как отмечается, Метте Фредериксен считает, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было бы произойти.

Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", - заявила она.

Фредериксен не стала уточнять, кто именно тормозил поставки самолетов, но выразила убеждение, что до сих пор остается задача, что Украина должна получить от Запада все необходимое ей оружие.

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"Невозможно победить без оружия. И единственный путь к победе - это дать украинцам то, что им нужно", - подчеркнула она.

Фредериксен также подтвердила, что со стороны Дании нет никаких ограничений по использованию предоставленного оружия, включая самолеты.

"Мы не ставим ограничения на использование F-16, только то, что это должно быть соблюдено международное право. В остальном - нет ограничения на использование", - пояснила она.