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Дания разрешила Украине применять переданное оружие на территории России

Данія виступила за застосування іноземної зброї по території РФ

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заверил, что Украина имеет право использовать датское оружие по территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DR.

По словам министра иностранных дел, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на операцию ВСУ в Курской области.

"Самооборона вполне может предусматривать заход на территорию агрессора, - говорит он. - Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты нападающей стороны, то это полностью соответствует правилам войны", - заявил Расмуссен.

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Он отметил, что нельзя ограничивать Украину в использовании оружия.

Помощь Украине от Дании

Напомним, сегодня, 19 августа, Дания объявила о 20-м пакете военной поддержки, который был составлен на основе пожеланий и потребностей Украины.

В новом пакете помощи увеличат промышленный пул на 300 млн крон в 2024 году, что позволит укрепить украинскую оборонную промышленность. Также дополнительно выделят 112 млн крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.

Автор: 

Дания (581) оружие (10202) разрешение (149) Расмуссен Лекке (22)


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Топ комментарии
+8
Вікінги є вікінги.Чхали вони на підорассію.
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19.08.2024 18:30
+5
Значит и Ф-16, которые передали датчане.
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19.08.2024 18:16
+2
Десь у Кремлі підгорів каzапський пердяк.
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19.08.2024 18:44
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Значит и Ф-16, которые передали датчане.
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19.08.2024 18:16 Ответить
Вікінги є вікінги.Чхали вони на підорассію.
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19.08.2024 18:30 Ответить
Десь у Кремлі підгорів каzапський пердяк.
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19.08.2024 18:44 Ответить
Данія - надала світу: Ганса Крі́стіана А́ндерсена, Ларса Ульріха, Петера Шмейхеля і багато кого ще сьогодні допомагає Україні, дякуємо данці, ви найкращі
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19.08.2024 19:47 Ответить
Цікаво а яку зброю продукує Данія ?
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19.08.2024 20:57 Ответить
Данія має добре розвинену оборонну промисловість і виробляє різноманітну зброю та військову техніку. Основні напрями виробництва включають:

1. **Вогнепальна зброя**:
- **Пістолети**: Danfoss та інші компанії виробляють пістолети, які використовуються як військовими, так і поліцією.
- **Кулемети**: Madsen M-50 - один з прикладів данського виробництва кулеметів.

2. **Морська техніка**:
- Данія виробляє ******* військові кораблі, такі як фрегати та патрульні судна. Наприклад, фрегати класу Iver *********.

3. **Зенітні системи**:
- Виробництво зенітно-ракетних систем і радарів для захисту повітряного простору.

4. **Бронетехніка**:
- Деякі данські компанії виробляють бронетранспортери та інші види бронетехніки.

5. **Електронні системи та радари**:
- Данія активно розвиває технології у сфері військової електроніки, зокрема системи радіолокації та управління.

Данія також співпрацює з іншими країнами в рамках НАТО, що дозволяє їй розвивати передові технології та інтегрувати їх у свою військову продукцію.
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19.08.2024 23:49 Ответить
Молодці вікінгі!!! Шо там інші - шведи, фіни, норвегі?
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19.08.2024 21:15 Ответить
Та тільки Данія не надала нам далекобійної зброї... не дали навіть ракет ATACMS. Навіть F-16 надали без ракет, одні голі літаки-платформи...
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19.08.2024 22:34 Ответить
А може у них "далекобійної" немає? Чи мало? От наприклад - у нас банани не вирощують І верблюдів А арахіс хоч і вирощують - але не в промислових масштабах - а лише на присадибних ділянках
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20.08.2024 05:53 Ответить
так, нема в них далекобійної... Тому і дозволяють використовувати по касапам те, що надали...
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20.08.2024 07:58 Ответить
 
 