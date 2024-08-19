Дания разрешила Украине применять переданное оружие на территории России

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заверил, что Украина имеет право использовать датское оружие по территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DR.

По словам министра иностранных дел, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на операцию ВСУ в Курской области.

"Самооборона вполне может предусматривать заход на территорию агрессора, - говорит он. - Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты нападающей стороны, то это полностью соответствует правилам войны", - заявил Расмуссен.

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Он отметил, что нельзя ограничивать Украину в использовании оружия.

Помощь Украине от Дании

Напомним, сегодня, 19 августа, Дания объявила о 20-м пакете военной поддержки, который был составлен на основе пожеланий и потребностей Украины.

В новом пакете помощи увеличат промышленный пул на 300 млн крон в 2024 году, что позволит укрепить украинскую оборонную промышленность. Также дополнительно выделят 112 млн крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.