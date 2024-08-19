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Данія дозволила Україні застосовувати передану зброю на території Росії

Данія виступила за застосування іноземної зброї по території РФ

 Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен запевнив, що Україна має право використовувати данську зброю по території РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DR.

За словами міністра закордонних справ, підтримка Данією України залишається незмінною попри операцію ЗСУ в Курській області.

"Самооборона цілком може передбачати захід на територію агресора, - каже він. - Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що нападає, то це повністю відповідає правилам війни", - заявив Расмуссен.

Також читайте: Усі урядові партії Данії підтримали операцію ЗСУ в Курській області РФ

Він зауважив, що не можна обмежувати Україну у використанні зброї.

Допомога Україні від Данії

Нагадаємо, сьогодні,19 серпня, Данія оголосила про  20-й пакет військової підтримки, який був складений на основі побажань і потреб України.

У новому пакеті допомоги збільшать промисловий пул на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Також додатково виділять 112 млн крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

Автор: 

Данія (768) зброя (7443) дозвіл (290) Расмуссен Люкке (25)


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Топ коментарі
+8
Вікінги є вікінги.Чхали вони на підорассію.
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19.08.2024 18:30
+5
Значит и Ф-16, которые передали датчане.
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19.08.2024 18:16
+2
Десь у Кремлі підгорів каzапський пердяк.
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19.08.2024 18:44
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Значит и Ф-16, которые передали датчане.
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19.08.2024 18:16 Відповісти
Вікінги є вікінги.Чхали вони на підорассію.
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19.08.2024 18:30 Відповісти
Десь у Кремлі підгорів каzапський пердяк.
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19.08.2024 18:44 Відповісти
Данія - надала світу: Ганса Крі́стіана А́ндерсена, Ларса Ульріха, Петера Шмейхеля і багато кого ще сьогодні допомагає Україні, дякуємо данці, ви найкращі
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19.08.2024 19:47 Відповісти
Цікаво а яку зброю продукує Данія ?
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19.08.2024 20:57 Відповісти
Данія має добре розвинену оборонну промисловість і виробляє різноманітну зброю та військову техніку. Основні напрями виробництва включають:

1. **Вогнепальна зброя**:
- **Пістолети**: Danfoss та інші компанії виробляють пістолети, які використовуються як військовими, так і поліцією.
- **Кулемети**: Madsen M-50 - один з прикладів данського виробництва кулеметів.

2. **Морська техніка**:
- Данія виробляє ******* військові кораблі, такі як фрегати та патрульні судна. Наприклад, фрегати класу Iver *********.

3. **Зенітні системи**:
- Виробництво зенітно-ракетних систем і радарів для захисту повітряного простору.

4. **Бронетехніка**:
- Деякі данські компанії виробляють бронетранспортери та інші види бронетехніки.

5. **Електронні системи та радари**:
- Данія активно розвиває технології у сфері військової електроніки, зокрема системи радіолокації та управління.

Данія також співпрацює з іншими країнами в рамках НАТО, що дозволяє їй розвивати передові технології та інтегрувати їх у свою військову продукцію.
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19.08.2024 23:49 Відповісти
Молодці вікінгі!!! Шо там інші - шведи, фіни, норвегі?
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19.08.2024 21:15 Відповісти
Та тільки Данія не надала нам далекобійної зброї... не дали навіть ракет ATACMS. Навіть F-16 надали без ракет, одні голі літаки-платформи...
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19.08.2024 22:34 Відповісти
А може у них "далекобійної" немає? Чи мало? От наприклад - у нас банани не вирощують І верблюдів А арахіс хоч і вирощують - але не в промислових масштабах - а лише на присадибних ділянках
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20.08.2024 05:53 Відповісти
так, нема в них далекобійної... Тому і дозволяють використовувати по касапам те, що надали...
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20.08.2024 07:58 Відповісти
 
 