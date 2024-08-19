Данія дозволила Україні застосовувати передану зброю на території Росії
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен запевнив, що Україна має право використовувати данську зброю по території РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DR.
За словами міністра закордонних справ, підтримка Данією України залишається незмінною попри операцію ЗСУ в Курській області.
"Самооборона цілком може передбачати захід на територію агресора, - каже він. - Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що нападає, то це повністю відповідає правилам війни", - заявив Расмуссен.
Він зауважив, що не можна обмежувати Україну у використанні зброї.
Допомога Україні від Данії
Нагадаємо, сьогодні,19 серпня, Данія оголосила про 20-й пакет військової підтримки, який був складений на основі побажань і потреб України.
У новому пакеті допомоги збільшать промисловий пул на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Також додатково виділять 112 млн крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.
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1. **Вогнепальна зброя**:
- **Пістолети**: Danfoss та інші компанії виробляють пістолети, які використовуються як військовими, так і поліцією.
- **Кулемети**: Madsen M-50 - один з прикладів данського виробництва кулеметів.
2. **Морська техніка**:
- Данія виробляє ******* військові кораблі, такі як фрегати та патрульні судна. Наприклад, фрегати класу Iver *********.
3. **Зенітні системи**:
- Виробництво зенітно-ракетних систем і радарів для захисту повітряного простору.
4. **Бронетехніка**:
- Деякі данські компанії виробляють бронетранспортери та інші види бронетехніки.
5. **Електронні системи та радари**:
- Данія активно розвиває технології у сфері військової електроніки, зокрема системи радіолокації та управління.
Данія також співпрацює з іншими країнами в рамках НАТО, що дозволяє їй розвивати передові технології та інтегрувати їх у свою військову продукцію.