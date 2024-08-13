Усі урядові партії Данії підтримали операцію ЗСУ в Курській області РФ

Усі урядові партії Данії висловили підтримку наступу ЗСУ на Курщині. Представники партій Данії також заявляють, що немає жодних підстав вважати, що українці не дотримуються законів війни.

Про це йдеться у матеріалі DR.dk, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, представник Соціал-демократичної партії Єспер Петерсен сказав, що останні події дають привід для оптимізму.

"Коли ви бачите, що у них є ресурси і сили для проведення такого типу операції, є підстави для оптимізму", - сказав політик.

Своєю чергою представник Ліберальної партії Міхаель Оструп вважає, що це "абсолютно нормально", що Україна перетнула російський кордон. Такої ж думки дотримується і представник "Поміркованих" Єппе Сьое. Він назвав перетин російського кордону українськими військами "цілком природним".

"Іноді необхідно перетинати кордон країни, з якою ви перебуваєте у стані війни. Я думаю, що це цілком природно в прикордонній війні між двома країнами", - заявив Єппе Сьое.

Також підтримку наступу ЗСУ на Курщині висловив і представник опозиційної Данської народної партії Алекс Арендтсен. Він сказав, що атаки ЗСУ "абсолютно блискучі і добре помітні".

Як зазначає видання, Данія є однією з країн, які надіслали найбільше озброєнь Україні з моменту російського вторгнення. Це стосується, серед іншого, протитанкового озброєння, ракет, мінометів, танків і, зовсім недавно, першого з 19 літаків F-16, які щойно були доставлені в Україну.

Представники усіх партій, з якими поспілкувалося DR, вважають, що не має великого значення, що минулого тижня потенційно саме на танках від Данії ЗСУ перетнули кордон і здивували росіян.

"Щоразу, коли ми робимо пожертву Україні, вона проходить через Раду з питань зовнішньої політики, де ми встановлюємо з українцями чіткі правила щодо того, на що вони можуть використати ці пожертви. Поки українці дотримуються цих правил, у нас немає підстав для критики", - заявив представник Ліберальної партії Міхаель Оструп.

Також представник лібералів Ларс-Крістіан Браск сказав, що немає жодних підстав вважати, що українці не дотримуються законів війни.

"Українці переслідують військових і військові бази і нічого не роблять цивільному населенню. У них інша етика і мораль, ніж у росіян. Вони поважають права людини", - сказав політик.

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

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