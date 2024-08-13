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У Курській області українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці, - DeepState. КАРТА

The Economist про прорив у Курській області

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області станом на 7 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

"Оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій", - зазначили аналітики.

карта

За даними DeepState, другого дня штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно.На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному. Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. Саму ж Суджу почали обходити з півночі.

"На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь. Доля кацапів, які засіли у монастирі, невідома. Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації", - додали аналітики.

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Автор: 

бойові дії (3714) Курськ (1094) Суджа (45)


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Топ коментарі
+28

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13.08.2024 07:21
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13.08.2024 07:06
+19
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13.08.2024 09:30
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13.08.2024 07:06 Відповісти

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13.08.2024 07:21 Відповісти
"Это отрицательное СВО"!!!
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13.08.2024 07:32 Відповісти
Це - АСВО. АнтиСВО.
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13.08.2024 08:02 Відповісти
Точно. Кацапи на першому етапі "ушлі в отріцалово" що справи у Кур. губернії у них, мʼяко кажучи, зер швах.
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13.08.2024 08:59 Відповісти
СВО вернулось в родную гавань.Счастье то какое!
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13.08.2024 11:35 Відповісти
що, означає, почали заходити?
вже відосики є, де наші хлопці, їздять по тій суджі, не можуть нікого знайти.
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13.08.2024 07:50 Відповісти
Це якби їх аналіз за 6-7 серпня
Оперативенько
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13.08.2024 07:55 Відповісти
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13.08.2024 09:53 Відповісти
Нафіга зараз інфа від 7 серпня?
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13.08.2024 08:06 Відповісти
персонально Вам інфа взагалі не потрібна, а кацапи її не отримають вчасно із тактичних міркувань
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13.08.2024 08:10 Відповісти
что бы не палиться, и не давать ворогу инфу, бо есть дебилы которые сливают инфу Путину. и кацапам. + идет еще операция. когда закончиться тогда и все покажут.
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13.08.2024 13:10 Відповісти
Якісь відморожені в тій організації сидять.
Може, не варто цитувати тих наркоманів?
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13.08.2024 08:07 Відповісти
Ви ж побачили в залоговку DeepState - навіщо було читати далі?
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13.08.2024 08:12 Відповісти
Так вже декілька днів назад говорили шо Суджанаш?
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13.08.2024 08:11 Відповісти
Транслювати Діпфейк як джерело інформації все одно шо бабу Клаву...
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13.08.2024 08:11 Відповісти
Попереду Волоконск, маю надію що в жовтні буде Волоколамськ
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13.08.2024 09:21 Відповісти
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13.08.2024 09:30 Відповісти
Сторчать на 3 метри вуха купленого бота.
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13.08.2024 09:33 Відповісти
Іди накуй **********. ніхто вам вашу курщину тепер не верне, звикай терпіти, чмоня
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13.08.2024 10:01 Відповісти
по-перше Суджа це історична українська територія, по-друге українська армія має законне право вести оборону від агресії у той спосіб який їй зручно, по-третє воювати на чужій землі вигідно вже тим що страждають не твої населені пункти, по-четверте території можна обміняти на свої, по-п'яте українці мають переваги в маневреній війні а воювати маневром на сталій ділянці фронту неможливо, ну і по-шосте ти все одно тупорилий кацапура з гугл транслейтом тому просто ПНХ, кацариле
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13.08.2024 11:09 Відповісти
ТИ БА, КАЦАП УКРАЇНСЬКОЮ КОМЕНТУЄ, ПОТВОРА...
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13.08.2024 10:07 Відповісти
там базы подготовки и логистики русских террористов - так понятнее?, санитарная зона.... или орковский умишко подумал, что ему сейчас пофапают???
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13.08.2024 10:14 Відповісти
ЗСУ нічого не окупували, а провели демілітаризацію курської волості від бандформувань, що здійснювали обстріли території України. Не судіть по собі та не озвучуйте краще ваших пришелепкуватих бажань, по "прирастанию територіями",
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13.08.2024 10:26 Відповісти
Так, до цього прикордонну смугу Сумщини обстрілювали з мінометів, АГСів, САУ, танків, скиди з дронів і зрідка КАБами. Тепер - КАБи і ракети.
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13.08.2024 17:33 Відповісти
на черзі
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13.08.2024 09:40 Відповісти
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13.08.2024 10:05 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Daa2wv573lg Массовая эвакуация в Курске. Уезжают навсегда. Льгов скоро освободят.
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13.08.2024 10:52 Відповісти
суцільна НАСОЛОДА!!!
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13.08.2024 11:24 Відповісти
Насолоджуйтесь! Я теж кайфую:

https://www.youtube.com/watch?v=naxtwk3PeX4 -- тут і з курянином розмова,

https://www.youtube.com/watch?v=d5HQ_yGlOkg -- гарний огляд, хоча і російською мовою

СЛАВА ЗСУ!
(мені нема чого додати)
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13.08.2024 13:10 Відповісти
Героям СЛАВА! Дякую))
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13.08.2024 13:13 Відповісти
Нехай ковтнуть своє сво по повні гланди ...
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13.08.2024 13:03 Відповісти
ну чого тут дещо пащикує стосовно дат?? Попереджали, що інформації не буде актуально. Буде тоді, коли можна буде. Кому ну дуже вже цікаво може поїхати на курщину і на власні очі спестерігати за подіями.
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13.08.2024 11:14 Відповісти
Гуєво... Епічно.
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13.08.2024 11:42 Відповісти
На відео від місцевих котрі скаржаться на відсутність евакуації та допомоги назва цього селища коли не дуже чутно першу літеру взагалі звучить ах як цікаво!
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13.08.2024 11:45 Відповісти
13.08.2024 о 07:03 публікувати "щодо просування українських військових у Курській області станом на 7 серпня"?! Ви це серьйозно?! Це дійсно "актуально" сповіщати те що відбувалось 6 днів тому?!
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13.08.2024 11:43 Відповісти
Дійсно ... Давайте вже оперативні карти "нам на стіл !"
У минулому році кричали з усіх "прасок" - ДЕ - КОЛИ - і ЯК будемо контрнаступати - отримали по повній . А зараз нарешті дійшло , що "Віталікі" різні бувають .
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13.08.2024 13:12 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=3Yg9Iqa05TY Kozak UA: Чому не кидаються під наші танки?
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13.08.2024 13:20 Відповісти
Бєлгородщина, чекає на звільнення, воронєж тремтить )))
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13.08.2024 21:38 Відповісти
 
 