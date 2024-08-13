У Курській області українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області станом на 7 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

"Оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій", - зазначили аналітики.

За даними DeepState, другого дня штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно.На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному. Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. Саму ж Суджу почали обходити з півночі.

"На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь. Доля кацапів, які засіли у монастирі, невідома. Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації", - додали аналітики.

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.