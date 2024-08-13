УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини
3 470 14

Україна попередила партнерів про можливі провокації РФ проти ЗСУ на Курщині, - МЗС

Україна попередила партнерів про можливі провокації РФ проти ЗСУ на Курщині, - МЗС

На тлі операції ЗСУ в Курській області Росія може вдатися до провокацій проти українських військовослужбовців. Тому Україна застерігає щодо цього своїх міжнародних партнерів.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни можуть вдатися до фабрикування інцидентів з порушенням міжнародного права, щоб звинуватити Україну.

Тихий зазначив, що є обґрунтовані підозри, що Росія може створити підробні інциденти, зокрема з можливим переодягання російських військовослужбовців в українську форму для фабрикації порушень міжнародного гуманітарного права з боку українських сил.

Речник МЗС закликає міжнародних партнерів України бути готовими до такого розвитку подій.

Читайте також: Окупанти готують провокації на Курській атомній електростанції, - Центр національного спротиву. ДОКУМЕНТ

"Ми застерігаємо наших партнерів активно бути готовими до такого розвитку подій. Якщо такі спроби з боку Росії будуть – то, власне, зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки російської пропаганди", - заявив Тихий.

Раніше СБУ попередила, що спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.

Читайте також: Операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику РФ, - МЗС

Автор: 

МЗС (4110) провокація (781) росія (64969) Курськ (1094)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Скоріше переодягнені у "піксель" орки погвалтують та постріляють трохи російського мирняка з їх виводками. На камеру. Це відома з часів УПА тактика чк-огпу-нквс-кгб-фсб
показати весь коментар
13.08.2024 17:57
+5
показати весь коментар
13.08.2024 17:37
+4
ИМХО - тепер саме час запускати масові відосіки де українські вояки допомагають місцевим кацапським пенсіонерам , роздають гуманітарку , годують котиків і т.д ...
показати весь коментар
13.08.2024 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи це ж треба мати такого сусіда. Вони до всі не вимруть ми спокою мати не будем - вони будуть красти наших дітей, підкупляти політику і ЗМІ і прискати кислотою в Німеччині в лице...
показати весь коментар
13.08.2024 17:27 Відповісти
Орки орут в комментария что на них напали иностранные наемники,но лапотная армия уже их побеждает.
показати весь коментар
13.08.2024 17:28 Відповісти
ИМХО - тепер саме час запускати масові відосіки де українські вояки допомагають місцевим кацапським пенсіонерам , роздають гуманітарку , годують котиків і т.д ...
показати весь коментар
13.08.2024 17:31 Відповісти
я, в захваті, коли кацап катує кацапа!
я такий разчєловєчєний.
хай лапті, на здоров'я, нищать свою землю і своїх сородичей по виду, ніж нас.
показати весь коментар
13.08.2024 17:34 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 17:37 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 17:38 Відповісти
"Приемлемо" (с)
показати весь коментар
13.08.2024 17:47 Відповісти
Погоджуюсь - це доволі прийнятні умови. Краще й бути не може!
показати весь коментар
13.08.2024 17:53 Відповісти
@ "Украина переиграла путина

Украинское наступление в Курской области - не только унижение путинской россии и лично путина, демонстрация перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины...
россия вела дезинформационную компанию, направленную на украинское общество. Нанятые якобы проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и надо срочно просить путина о мире, ценой отказа от своих оккупированных территорий. кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению. В какой-то момент казалось, что в эту ловушку могут попасть некоторые представители украинских властей.
Однако после начала наступления стало очевидно, что эта дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники (например, Арестович) уже переобуваются на ходу и вновь изображают из себя украинских патриотов.
Более того, складывается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с путиным, были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. кремль ждал, что Украина униженно запросит у него перемирия, и в этой ситуации не мог поверить в возможность ее массированной атаки на российскую территорию.
путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украина, захват которой стал для него настоящей идеей-фикс. Кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков. Однако Украина переиграла путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дых путинскому режиму, который сейчас буквально корчится от боли".
показати весь коментар
13.08.2024 17:39 Відповісти
таймс так і написала, що зе!гундос, особисто спланував та організував, цю, без перебільшення, найпотужнішу та найпереможнішу військову операцію.
а, чому, все вдалося, так тому що, до останнього моменту, зе!майжебонапарт, тримав все в тайні.
показати весь коментар
13.08.2024 18:41 Відповісти
кацапи у мультікамі підірвуть курську аес?
кацапи тактичною ядерною зброєю розбомлять варонєж, курськ та бєлгород?
тоді @уйла та його світу точно жоден бункер не врятує
показати весь коментар
13.08.2024 17:41 Відповісти
Скоріше переодягнені у "піксель" орки погвалтують та постріляють трохи російського мирняка з їх виводками. На камеру. Це відома з часів УПА тактика чк-огпу-нквс-кгб-фсб
показати весь коментар
13.08.2024 17:57 Відповісти
За ********* технологічного розвитку за кілька секунд специ встановлять коли, де, на яку саме техніку та ким і кого саме заснімковано, ким, де, коли та за допомогою яких засобів залито до мережі.
мосфільм наразі не прокатить.
Розіп'ятих мальчіков в трусіках проходили вже десять років тому
показати весь коментар
13.08.2024 18:04 Відповісти
Все так, але ж кацапи про таке не здогадуються.
показати весь коментар
13.08.2024 18:26 Відповісти
 
 