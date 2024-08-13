Україна попередила партнерів про можливі провокації РФ проти ЗСУ на Курщині, - МЗС
На тлі операції ЗСУ в Курській області Росія може вдатися до провокацій проти українських військовослужбовців. Тому Україна застерігає щодо цього своїх міжнародних партнерів.
Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни можуть вдатися до фабрикування інцидентів з порушенням міжнародного права, щоб звинуватити Україну.
Тихий зазначив, що є обґрунтовані підозри, що Росія може створити підробні інциденти, зокрема з можливим переодягання російських військовослужбовців в українську форму для фабрикації порушень міжнародного гуманітарного права з боку українських сил.
Речник МЗС закликає міжнародних партнерів України бути готовими до такого розвитку подій.
"Ми застерігаємо наших партнерів активно бути готовими до такого розвитку подій. Якщо такі спроби з боку Росії будуть – то, власне, зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки російської пропаганди", - заявив Тихий.
Раніше СБУ попередила, що спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.
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я такий разчєловєчєний.
хай лапті, на здоров'я, нищать свою землю і своїх сородичей по виду, ніж нас.
Украинское наступление в Курской области - не только унижение путинской россии и лично путина, демонстрация перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины...
россия вела дезинформационную компанию, направленную на украинское общество. Нанятые якобы проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и надо срочно просить путина о мире, ценой отказа от своих оккупированных территорий. кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению. В какой-то момент казалось, что в эту ловушку могут попасть некоторые представители украинских властей.
Однако после начала наступления стало очевидно, что эта дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники (например, Арестович) уже переобуваются на ходу и вновь изображают из себя украинских патриотов.
Более того, складывается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с путиным, были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. кремль ждал, что Украина униженно запросит у него перемирия, и в этой ситуации не мог поверить в возможность ее массированной атаки на российскую территорию.
путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украина, захват которой стал для него настоящей идеей-фикс. Кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков. Однако Украина переиграла путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дых путинскому режиму, который сейчас буквально корчится от боли".
а, чому, все вдалося, так тому що, до останнього моменту, зе!майжебонапарт, тримав все в тайні.
кацапи тактичною ядерною зброєю розбомлять варонєж, курськ та бєлгород?
тоді @уйла та його світу точно жоден бункер не врятує
мосфільм наразі не прокатить.
Розіп'ятих мальчіков в трусіках проходили вже десять років тому