Україна попередила партнерів про можливі провокації РФ проти ЗСУ на Курщині, - МЗС

На тлі операції ЗСУ в Курській області Росія може вдатися до провокацій проти українських військовослужбовців. Тому Україна застерігає щодо цього своїх міжнародних партнерів.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни можуть вдатися до фабрикування інцидентів з порушенням міжнародного права, щоб звинуватити Україну.

Тихий зазначив, що є обґрунтовані підозри, що Росія може створити підробні інциденти, зокрема з можливим переодягання російських військовослужбовців в українську форму для фабрикації порушень міжнародного гуманітарного права з боку українських сил.

Речник МЗС закликає міжнародних партнерів України бути готовими до такого розвитку подій.

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"Ми застерігаємо наших партнерів активно бути готовими до такого розвитку подій. Якщо такі спроби з боку Росії будуть – то, власне, зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки російської пропаганди", - заявив Тихий.

Раніше СБУ попередила, що спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.

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