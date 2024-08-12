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Новини Війна
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Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів проти цивільних на Курщині, щоб звинуватити у цьому Україну, - СБУ

СБУ не надавала охорону власнику

Спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві СБУ.

"Для цього російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю. Такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ", - зазначили в Службі безпеки.

Так, за даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону.

"СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави.

Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими рф, так і щодо цивільного населення. Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", - підсумували у заяві.

Дивіться: РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - губернатор. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12786) фейк (743) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+23
Кацапи на цьому не одну собаку з'їли
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12.08.2024 17:27
+19
Вони 10 років цим займаються
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12.08.2024 17:26
+13
НА "Цензорі" уже почалося - сьогодні одне "чувирло" під британським прапорцем писало про "вбитих пострілом в потилицю російських солдат на території Курщини"!
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12.08.2024 17:33
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Вони 10 років цим займаються
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12.08.2024 17:26 Відповісти
Уже 85. То же было с поляками и другими в оккупированой совком части Польши и др. стран, а потом и с УПА.
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12.08.2024 17:35 Відповісти
Кацапи на цьому не одну собаку з'їли
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12.08.2024 17:27 Відповісти
тому і звернулися до північної кореї - їхніх собак доїсти...
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12.08.2024 17:32 Відповісти
корейці за своїх собак розірвуть їм "парус"
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12.08.2024 17:37 Відповісти
у сев корейців залишився тільки будяк. вони навіть на 50 см нижче, за своїх близнюків з іншої кореї, тому що, ніхера ні їдять.
і це, за якихось 70 років.
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12.08.2024 17:42 Відповісти
Це хитрий та підступний план, просто досі ніхто не зрозумів.
У маленького корейця значно складніше влучити, аніж у великого!
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12.08.2024 18:47 Відповісти
Коли Імператор Мейдзі вирішив створить армію європейського типу в Японії - виявилося що солдати не справляються зі зброєю європейських виробників Важка і надто велика віддача Він в наказному порядку змусив підданих вирощувать більше тварин і включать в раціон більше м"ясних продуктів Через 20 років середній ріст призовників став більшим на 11 см Це - лише одне покоління Але все одно гвинтівка "Арісака" мала калібр лише 6,5 мм
А у північних корейців змінилося вже ТРИ покоління
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12.08.2024 19:13 Відповісти
+ 100 ! можуть влаштувати Катинь-2, утім, вона вже була під Смоленськом, то буде Катинь-3
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12.08.2024 17:36 Відповісти
в цьому терорі "під іншим прапором" московити НЕ перевершені професіонали....
чого тільки коштувала "операція Хатинь" щоб "прикрити" вбивства польських військових в 1940-му....

але ж все-одно нічого не вдалося "підкинути" німцям на Нюрнберзському процесі по цій справі...

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.08.2024 22:05 Відповісти
Рукожопи вишлі на боєвую тропу?
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12.08.2024 17:30 Відповісти
Одним словом підари кацапські.
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12.08.2024 17:30 Відповісти
які саме?
перетворять свої дєрєвні в труху, градами торами та кабами?
таки, кинуть атомну бомбу на вороніж?
головне, що б в той момент, наших там не було.
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12.08.2024 17:31 Відповісти
с СБУ нельзя не согласиться
очень и очень скоро российские спецслужби начнут взрывать дома своих сограждан, а так же совершать другие провокации, сваливая вину на бандеровцев, чтобы вызвать волну "справедливый гнев" у населения, поднять мотивацию и увеличить мобилизацию, как было перед второй чеченской войной.
у рашистких преступников, со времен Катини и преступлений под видом бандеровцев, методи не изменились

новое - давно забытое старое
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12.08.2024 18:15 Відповісти
пізно всралися!
вони настільки зачморили своє бидло, а тут ще українці не здаються, ще в морду б'ють, що кацап, просто лежить і скулить!
хай пересаджають все своє населення. хай перестріляють все своє населення. хай взорвуть всі свої ізби з тими безвольними істотами, що там існують.
вже, нічого не зміниться.
питання часу, і скільки ще, загине, українців.
кількість подохлого кацапського біомусора, нікого не цікавить.
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12.08.2024 18:33 Відповісти
Тут СБУ діє на випередження в інформаційцному плані. Для світової спільноти. Так треба. А в цілому з вами згоден
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12.08.2024 18:35 Відповісти
до сих пір НЕ можу забути рашистські операції "рязанскій сахар" та "Беслан"...

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.08.2024 22:12 Відповісти
Кацапи знов будуть вбивати кацапів? ... тоді мабуть будь-ласка філіжанку кави
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12.08.2024 17:33 Відповісти
НА "Цензорі" уже почалося - сьогодні одне "чувирло" під британським прапорцем писало про "вбитих пострілом в потилицю російських солдат на території Курщини"!
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12.08.2024 17:33 Відповісти
"рускіє заґрадатряди" вступили в бій?
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12.08.2024 17:39 Відповісти
А чого дивуваться? Щоб дорваться до абсолютної влади Путін убив підривами будинків сотні росіян Тепер - щоб цю владу врятувать - убиватиме ще більше!
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12.08.2024 18:15 Відповісти
далі будуть розрізані навпіл вагітні жінки та, куди ж без них, "мальчіки в трусіках" з яким теж зроблять щось жахливе...
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12.08.2024 17:39 Відповісти
хиба це шось погане?
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12.08.2024 17:42 Відповісти
А що тут хорошого? Одна справа - вбить в бою І зовсім інша - стратить! Це - ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН!
Я тут сьогодні вже писав про "корисних ідіотів" Глянь у дзеркало!
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12.08.2024 18:09 Відповісти
особисто я, в захваті, коли кацапи катують кацапів.
я, такий расчєловєчєний.
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12.08.2024 19:34 Відповісти
Та я "не проти" Аби ж вони потім не валили свої гріхи на нас!
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12.08.2024 19:41 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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12.08.2024 22:14 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 Спецгрупи НКВД (КГБ) .
Спецгрупи НКВС на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР діяли впродовж десяти років у період з https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 рокиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%9F%D0%90%D0%A2-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-FOOTNOTE%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA2008213-5 [5] . За цей проміжок часу жертвами їхньої діяльності стали тисячі громадян, котрі були взяті до полону, заарештовані та вбиті членами цих спецзагонів НКВСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] .

Агентурно-бойова група Станіславського управління МДБ та її офіцер-куратор.

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12.08.2024 17:43 Відповісти
Мені відомо! Колись моя мати працювала бібліотекарем І їм поступив "циркуляр" з вимогою вилучить деякі кники з бібліотечного фонду та їх знищить Для матері книги були "святим" Вона деякі книги принесла додому А в акті вказала що знищила Але щось просочилося до райуправління КДБ Міліція проводила "шмон" у бібліотекарів по всьому району Але саме у нас тих книг не знайшли (Після того була дана команда везти ці книги в райцентр та знищувать централізовано) Так от - коли я став підлітком - то читав ці книги (знайшов на горищі) Зокрема там була книга споминів Мєдвєдєва та ще одна книга якогось НКВСівця Він там описував як він з групою переодягався у "бандерівців" та вештався по селах Там він входив у довіру до місцевих та виявляв прихильників ОУН Виманювали їх в ліс і там розстрілювали Де зараз ці книги - не знаю Переселилися в новий дім і більше я тих книжок не бачив
Я так розумію - те вилучення було спробою КДБістів "замести сліди" своїх злочинів
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12.08.2024 18:05 Відповісти
"британський прапорець" це VPN, ховатися під ним може хто завгодно і де завгодно, сподіваюсь адміни звернуть увагу
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12.08.2024 18:31 Відповісти
Я знаю На місці його писанини - давно стоять "хрести" Або адмін прибрав провокатора - або він сам "самозлився " - коли зрозумів що його "розкусили"
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12.08.2024 18:36 Відповісти
СБУ американський спостерігач?
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12.08.2024 17:34 Відповісти
Як тільки Уйло підпорядкував "захист" КНР ФСБ зразу стало зрозуміло,
що там почнуть вибухати лікарні-школи-багатоповерхівки, масові розстріли, хімічна зброя, підпали, отруєння води-їжі і всі інші гестаповські методи "ведення війни"!
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12.08.2024 17:38 Відповісти
Ну шоб цей срач не розводити ...достатьньо ЄС та США висловити попередження та занепокоїння ,цьому театру аля фсб , на рок вперед ...
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12.08.2024 17:40 Відповісти
Крок
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12.08.2024 18:03 Відповісти
Це те, про що мріють всі українці: рашисти будуть вбивати московитів на власній території, а не пертися в Україну вбивати та вбиватися. Головне, щоб це набуло масованості і перетворилося на московії у вяліко-скрєпний та довготривалий флешмоб.
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12.08.2024 17:40 Відповісти
Та пох.. що там каzапи інсценують.
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12.08.2024 17:48 Відповісти
мальчікі в трусіках вчать слова?
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12.08.2024 17:59 Відповісти
стара як світ практича чекістів.
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12.08.2024 18:03 Відповісти
Я думаю после всего вранья ,которое выбрали кацапы им уже мало кто поверит,ну может платная подтанцовка в лице фицо и орбана.
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12.08.2024 18:09 Відповісти
а от і Зоя космодельянська пішла
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12.08.2024 18:10 Відповісти
А де отой, що типу волинська різня??? Його вихід
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12.08.2024 18:21 Відповісти
Казка про "мальчика в трусиках" том другий
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12.08.2024 18:24 Відповісти
Беженка из Курска рассказывает:
- Зашли на «брэдли», взяли мальчиков в трусиках и заставили кричать «Слава Украине!»
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12.08.2024 18:27 Відповісти
І розмовляли польською.
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12.08.2024 18:29 Відповісти
Вони створять банду згідно з намальованим ними ж образом українських військових. Це буде група в українських шароварах, в польських конфедератках, з салом в кишенях. Їздити будуть на танку з танцюючим негром.
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12.08.2024 18:28 Відповісти
Будуть різати тепер своїх курян, як різали українців у Бучі?
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12.08.2024 18:29 Відповісти
Воронеж трішки напружився. Бо ***** відомий історик та географ...
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12.08.2024 19:26 Відповісти
Эти фейки готовят для оправдания новой мобилизации 6 сентября.
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12.08.2024 20:32 Відповісти
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12.08.2024 21:15 Відповісти
 
 