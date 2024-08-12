Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів проти цивільних на Курщині, щоб звинуватити у цьому Україну, - СБУ
Спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві СБУ.
"Для цього російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю. Такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ", - зазначили в Службі безпеки.
Так, за даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону.
"СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави.
Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими рф, так і щодо цивільного населення. Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", - підсумували у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
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і це, за якихось 70 років.
У маленького корейця значно складніше влучити, аніж у великого!
А у північних корейців змінилося вже ТРИ покоління
чого тільки коштувала "операція Хатинь" щоб "прикрити" вбивства польських військових в 1940-му....
але ж все-одно нічого не вдалося "підкинути" німцям на Нюрнберзському процесі по цій справі...
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
перетворять свої дєрєвні в труху, градами торами та кабами?
таки, кинуть атомну бомбу на вороніж?
головне, що б в той момент, наших там не було.
очень и очень скоро российские спецслужби начнут взрывать дома своих сограждан, а так же совершать другие провокации, сваливая вину на бандеровцев, чтобы вызвать волну "справедливый гнев" у населения, поднять мотивацию и увеличить мобилизацию, как было перед второй чеченской войной.
у рашистких преступников, со времен Катини и преступлений под видом бандеровцев, методи не изменились
новое - давно забытое старое
вони настільки зачморили своє бидло, а тут ще українці не здаються, ще в морду б'ють, що кацап, просто лежить і скулить!
хай пересаджають все своє населення. хай перестріляють все своє населення. хай взорвуть всі свої ізби з тими безвольними істотами, що там існують.
вже, нічого не зміниться.
питання часу, і скільки ще, загине, українців.
кількість подохлого кацапського біомусора, нікого не цікавить.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Я тут сьогодні вже писав про "корисних ідіотів" Глянь у дзеркало!
я, такий расчєловєчєний.
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Спецгрупи НКВС на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР діяли впродовж десяти років у період з https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 рокиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%9F%D0%90%D0%A2-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-FOOTNOTE%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA2008213-5 [5] . За цей проміжок часу жертвами їхньої діяльності стали тисячі громадян, котрі були взяті до полону, заарештовані та вбиті членами цих спецзагонів НКВСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] .
Агентурно-бойова група Станіславського управління МДБ та її офіцер-куратор.
Я так розумію - те вилучення було спробою КДБістів "замести сліди" своїх злочинів
що там почнуть вибухати лікарні-школи-багатоповерхівки, масові розстріли, хімічна зброя, підпали, отруєння води-їжі і всі інші гестаповські методи "ведення війни"!
- Зашли на «брэдли», взяли мальчиков в трусиках и заставили кричать «Слава Украине!»