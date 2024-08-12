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Новости Война
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Спецслужбы РФ готовят инсценировку военных преступлений против гражданских на Курщине, чтобы обвинить в этом Украину, - СБУ

СБУ не надавала охорону власнику

Спецслужбы РФ хотят использовать ситуацию в Курской области для обвинений Сил обороны Украины в якобы военных преступлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении СБУ.

"Для этого российская сторона создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Такие информационно-психологические спецоперации врага связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ", - отметили в Службе безопасности.

Так, по данным СБУ, в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности, в отношении гражданского населения Курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону.

"СБУ предупреждает, что такие попытки являются напрасными, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни на мнение международных партнеров нашего государства.

Ведь Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко придерживаются правил и обычаев ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными рф, так и в отношении гражданского населения. Украинские воины неуклонно приближают Победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут этому помехой", - подытожили в заявлении.

Также смотрите: РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области, - губернатор. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19864) фейк (678) Курск (1082)


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Топ комментарии
+23
Кацапи на цьому не одну собаку з'їли
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12.08.2024 17:27
+19
Вони 10 років цим займаються
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12.08.2024 17:26
+13
НА "Цензорі" уже почалося - сьогодні одне "чувирло" під британським прапорцем писало про "вбитих пострілом в потилицю російських солдат на території Курщини"!
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12.08.2024 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Вони 10 років цим займаються
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12.08.2024 17:26 Ответить
Уже 85. То же было с поляками и другими в оккупированой совком части Польши и др. стран, а потом и с УПА.
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12.08.2024 17:35 Ответить
Кацапи на цьому не одну собаку з'їли
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12.08.2024 17:27 Ответить
тому і звернулися до північної кореї - їхніх собак доїсти...
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12.08.2024 17:32 Ответить
корейці за своїх собак розірвуть їм "парус"
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12.08.2024 17:37 Ответить
у сев корейців залишився тільки будяк. вони навіть на 50 см нижче, за своїх близнюків з іншої кореї, тому що, ніхера ні їдять.
і це, за якихось 70 років.
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12.08.2024 17:42 Ответить
Це хитрий та підступний план, просто досі ніхто не зрозумів.
У маленького корейця значно складніше влучити, аніж у великого!
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12.08.2024 18:47 Ответить
Коли Імператор Мейдзі вирішив створить армію європейського типу в Японії - виявилося що солдати не справляються зі зброєю європейських виробників Важка і надто велика віддача Він в наказному порядку змусив підданих вирощувать більше тварин і включать в раціон більше м"ясних продуктів Через 20 років середній ріст призовників став більшим на 11 см Це - лише одне покоління Але все одно гвинтівка "Арісака" мала калібр лише 6,5 мм
А у північних корейців змінилося вже ТРИ покоління
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12.08.2024 19:13 Ответить
+ 100 ! можуть влаштувати Катинь-2, утім, вона вже була під Смоленськом, то буде Катинь-3
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12.08.2024 17:36 Ответить
в цьому терорі "під іншим прапором" московити НЕ перевершені професіонали....
чого тільки коштувала "операція Хатинь" щоб "прикрити" вбивства польських військових в 1940-му....

але ж все-одно нічого не вдалося "підкинути" німцям на Нюрнберзському процесі по цій справі...

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.08.2024 22:05 Ответить
Рукожопи вишлі на боєвую тропу?
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12.08.2024 17:30 Ответить
Одним словом підари кацапські.
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12.08.2024 17:30 Ответить
які саме?
перетворять свої дєрєвні в труху, градами торами та кабами?
таки, кинуть атомну бомбу на вороніж?
головне, що б в той момент, наших там не було.
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12.08.2024 17:31 Ответить
с СБУ нельзя не согласиться
очень и очень скоро российские спецслужби начнут взрывать дома своих сограждан, а так же совершать другие провокации, сваливая вину на бандеровцев, чтобы вызвать волну "справедливый гнев" у населения, поднять мотивацию и увеличить мобилизацию, как было перед второй чеченской войной.
у рашистких преступников, со времен Катини и преступлений под видом бандеровцев, методи не изменились

новое - давно забытое старое
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12.08.2024 18:15 Ответить
пізно всралися!
вони настільки зачморили своє бидло, а тут ще українці не здаються, ще в морду б'ють, що кацап, просто лежить і скулить!
хай пересаджають все своє населення. хай перестріляють все своє населення. хай взорвуть всі свої ізби з тими безвольними істотами, що там існують.
вже, нічого не зміниться.
питання часу, і скільки ще, загине, українців.
кількість подохлого кацапського біомусора, нікого не цікавить.
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12.08.2024 18:33 Ответить
Тут СБУ діє на випередження в інформаційцному плані. Для світової спільноти. Так треба. А в цілому з вами згоден
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12.08.2024 18:35 Ответить
до сих пір НЕ можу забути рашистські операції "рязанскій сахар" та "Беслан"...

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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12.08.2024 22:12 Ответить
Кацапи знов будуть вбивати кацапів? ... тоді мабуть будь-ласка філіжанку кави
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12.08.2024 17:33 Ответить
НА "Цензорі" уже почалося - сьогодні одне "чувирло" під британським прапорцем писало про "вбитих пострілом в потилицю російських солдат на території Курщини"!
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12.08.2024 17:33 Ответить
"рускіє заґрадатряди" вступили в бій?
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12.08.2024 17:39 Ответить
А чого дивуваться? Щоб дорваться до абсолютної влади Путін убив підривами будинків сотні росіян Тепер - щоб цю владу врятувать - убиватиме ще більше!
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12.08.2024 18:15 Ответить
далі будуть розрізані навпіл вагітні жінки та, куди ж без них, "мальчіки в трусіках" з яким теж зроблять щось жахливе...
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12.08.2024 17:39 Ответить
хиба це шось погане?
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12.08.2024 17:42 Ответить
А що тут хорошого? Одна справа - вбить в бою І зовсім інша - стратить! Це - ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН!
Я тут сьогодні вже писав про "корисних ідіотів" Глянь у дзеркало!
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12.08.2024 18:09 Ответить
особисто я, в захваті, коли кацапи катують кацапів.
я, такий расчєловєчєний.
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12.08.2024 19:34 Ответить
Та я "не проти" Аби ж вони потім не валили свої гріхи на нас!
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12.08.2024 19:41 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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12.08.2024 22:14 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 Спецгрупи НКВД (КГБ) .
Спецгрупи НКВС на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР діяли впродовж десяти років у період з https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 рокиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%9F%D0%90%D0%A2-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-FOOTNOTE%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA2008213-5 [5] . За цей проміжок часу жертвами їхньої діяльності стали тисячі громадян, котрі були взяті до полону, заарештовані та вбиті членами цих спецзагонів НКВСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] .

Агентурно-бойова група Станіславського управління МДБ та її офіцер-куратор.

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12.08.2024 17:43 Ответить
Мені відомо! Колись моя мати працювала бібліотекарем І їм поступив "циркуляр" з вимогою вилучить деякі кники з бібліотечного фонду та їх знищить Для матері книги були "святим" Вона деякі книги принесла додому А в акті вказала що знищила Але щось просочилося до райуправління КДБ Міліція проводила "шмон" у бібліотекарів по всьому району Але саме у нас тих книг не знайшли (Після того була дана команда везти ці книги в райцентр та знищувать централізовано) Так от - коли я став підлітком - то читав ці книги (знайшов на горищі) Зокрема там була книга споминів Мєдвєдєва та ще одна книга якогось НКВСівця Він там описував як він з групою переодягався у "бандерівців" та вештався по селах Там він входив у довіру до місцевих та виявляв прихильників ОУН Виманювали їх в ліс і там розстрілювали Де зараз ці книги - не знаю Переселилися в новий дім і більше я тих книжок не бачив
Я так розумію - те вилучення було спробою КДБістів "замести сліди" своїх злочинів
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12.08.2024 18:05 Ответить
"британський прапорець" це VPN, ховатися під ним може хто завгодно і де завгодно, сподіваюсь адміни звернуть увагу
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12.08.2024 18:31 Ответить
Я знаю На місці його писанини - давно стоять "хрести" Або адмін прибрав провокатора - або він сам "самозлився " - коли зрозумів що його "розкусили"
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12.08.2024 18:36 Ответить
СБУ американський спостерігач?
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12.08.2024 17:34 Ответить
Як тільки Уйло підпорядкував "захист" КНР ФСБ зразу стало зрозуміло,
що там почнуть вибухати лікарні-школи-багатоповерхівки, масові розстріли, хімічна зброя, підпали, отруєння води-їжі і всі інші гестаповські методи "ведення війни"!
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12.08.2024 17:38 Ответить
Ну шоб цей срач не розводити ...достатьньо ЄС та США висловити попередження та занепокоїння ,цьому театру аля фсб , на рок вперед ...
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12.08.2024 17:40 Ответить
Крок
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12.08.2024 18:03 Ответить
Це те, про що мріють всі українці: рашисти будуть вбивати московитів на власній території, а не пертися в Україну вбивати та вбиватися. Головне, щоб це набуло масованості і перетворилося на московії у вяліко-скрєпний та довготривалий флешмоб.
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12.08.2024 17:40 Ответить
Та пох.. що там каzапи інсценують.
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12.08.2024 17:48 Ответить
мальчікі в трусіках вчать слова?
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12.08.2024 17:59 Ответить
стара як світ практича чекістів.
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12.08.2024 18:03 Ответить
Я думаю после всего вранья ,которое выбрали кацапы им уже мало кто поверит,ну может платная подтанцовка в лице фицо и орбана.
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12.08.2024 18:09 Ответить
а от і Зоя космодельянська пішла
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12.08.2024 18:10 Ответить
А де отой, що типу волинська різня??? Його вихід
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12.08.2024 18:21 Ответить
Казка про "мальчика в трусиках" том другий
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12.08.2024 18:24 Ответить
Беженка из Курска рассказывает:
- Зашли на «брэдли», взяли мальчиков в трусиках и заставили кричать «Слава Украине!»
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12.08.2024 18:27 Ответить
І розмовляли польською.
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12.08.2024 18:29 Ответить
Вони створять банду згідно з намальованим ними ж образом українських військових. Це буде група в українських шароварах, в польських конфедератках, з салом в кишенях. Їздити будуть на танку з танцюючим негром.
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12.08.2024 18:28 Ответить
Будуть різати тепер своїх курян, як різали українців у Бучі?
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12.08.2024 18:29 Ответить
Воронеж трішки напружився. Бо ***** відомий історик та географ...
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12.08.2024 19:26 Ответить
Эти фейки готовят для оправдания новой мобилизации 6 сентября.
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12.08.2024 20:32 Ответить
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12.08.2024 21:15 Ответить
 
 