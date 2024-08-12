Спецслужбы РФ готовят инсценировку военных преступлений против гражданских на Курщине, чтобы обвинить в этом Украину, - СБУ
Спецслужбы РФ хотят использовать ситуацию в Курской области для обвинений Сил обороны Украины в якобы военных преступлениях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении СБУ.
"Для этого российская сторона создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Такие информационно-психологические спецоперации врага связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ", - отметили в Службе безопасности.
Так, по данным СБУ, в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности, в отношении гражданского населения Курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону.
"СБУ предупреждает, что такие попытки являются напрасными, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни на мнение международных партнеров нашего государства.
Ведь Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко придерживаются правил и обычаев ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными рф, так и в отношении гражданского населения. Украинские воины неуклонно приближают Победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут этому помехой", - подытожили в заявлении.
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і це, за якихось 70 років.
У маленького корейця значно складніше влучити, аніж у великого!
А у північних корейців змінилося вже ТРИ покоління
чого тільки коштувала "операція Хатинь" щоб "прикрити" вбивства польських військових в 1940-му....
але ж все-одно нічого не вдалося "підкинути" німцям на Нюрнберзському процесі по цій справі...
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
перетворять свої дєрєвні в труху, градами торами та кабами?
таки, кинуть атомну бомбу на вороніж?
головне, що б в той момент, наших там не було.
очень и очень скоро российские спецслужби начнут взрывать дома своих сограждан, а так же совершать другие провокации, сваливая вину на бандеровцев, чтобы вызвать волну "справедливый гнев" у населения, поднять мотивацию и увеличить мобилизацию, как было перед второй чеченской войной.
у рашистких преступников, со времен Катини и преступлений под видом бандеровцев, методи не изменились
новое - давно забытое старое
вони настільки зачморили своє бидло, а тут ще українці не здаються, ще в морду б'ють, що кацап, просто лежить і скулить!
хай пересаджають все своє населення. хай перестріляють все своє населення. хай взорвуть всі свої ізби з тими безвольними істотами, що там існують.
вже, нічого не зміниться.
питання часу, і скільки ще, загине, українців.
кількість подохлого кацапського біомусора, нікого не цікавить.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Я тут сьогодні вже писав про "корисних ідіотів" Глянь у дзеркало!
я, такий расчєловєчєний.
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Спецгрупи НКВС на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР діяли впродовж десяти років у період з https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1953 1953 рокиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%9F%D0%90%D0%A2-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-FOOTNOTE%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA2008213-5 [5] . За цей проміжок часу жертвами їхньої діяльності стали тисячі громадян, котрі були взяті до полону, заарештовані та вбиті членами цих спецзагонів НКВСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1#cite_note-%D0%A3%D0%A2%D0%9F-3 [3] .
Агентурно-бойова група Станіславського управління МДБ та її офіцер-куратор.
Я так розумію - те вилучення було спробою КДБістів "замести сліди" своїх злочинів
що там почнуть вибухати лікарні-школи-багатоповерхівки, масові розстріли, хімічна зброя, підпали, отруєння води-їжі і всі інші гестаповські методи "ведення війни"!
- Зашли на «брэдли», взяли мальчиков в трусиках и заставили кричать «Слава Украине!»