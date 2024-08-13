УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11251 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 170 9

Операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику РФ, - МЗС

Путіну доповіли про ситуацію в Курській області РФ

Метою операції ЗСУ в Курській області РФ є збереження українців від російських ударів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Тихого, з Курської області РФ по Сумщині було завдано понад 2 тис. ударів від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів", - сказав речник міністерства.

Також, сказав Тихий, операція в Курській області допомагає фронту.

Також читайте: Путін призначив свого помічника Дюміна "координатором КТО" в Курській області

"Це не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює її військову логістику. ЗСУ - це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ - є лише військові об’єкти та військовий контингент", - пояснив речник МЗС.

Мета операції ЗСУ в Курській області - це збереження життів українців від російських ударів, додав він.

"Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки Путін війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді", - підсумував речник МЗС.

Читайте: Ситуація у Курській області взята під контроль ЗС РФ, - командир спецназу "Ахмат" Алаудінов

Автор: 

МЗС (4110) росія (64969) Курськ (1094)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.08.2024 13:45 Відповісти
І не тільки ускладнює військову логістику рф, а й паралізує логістичні шляхи в білорусь, що бацькє і ***** як серпом по яйцях бо це один із широких каналів поставок підсанкційних товарів і обладнання для кацапів
показати весь коментар
13.08.2024 13:55 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 13:59 Відповісти
Жодної федеральної траси чи ЖДшляху не взято під контроль.
Яке нах "ускладнення"?!!
Зе-боти ліплять "Вяліку Перемогу"...
показати весь коментар
13.08.2024 14:01 Відповісти
а ты балабол попробуй проедь теми федеральными трассами колоной ботяра тупая
показати весь коментар
13.08.2024 19:49 Відповісти
Пригожин ЛЕГКО їздив - нічого не заважало.
Так що, балабол тут ТИ.
показати весь коментар
13.08.2024 20:48 Відповісти
пригожин откуда и куда он ездил? и куда он приехал ?
показати весь коментар
14.08.2024 22:28 Відповісти
Я тобі що, довідкова?
Вчись користуватися Гууглом.
показати весь коментар
14.08.2024 23:53 Відповісти
А в Курській області-то не фронт?-то операція.... А.ну да,об"явили що будуть окопуваться.Навіть всі карти в медіапросторі за вчорашнє число...
показати весь коментар
13.08.2024 14:02 Відповісти
 
 