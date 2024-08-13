Операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику РФ, - МЗС

Метою операції ЗСУ в Курській області РФ є збереження українців від російських ударів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Тихого, з Курської області РФ по Сумщині було завдано понад 2 тис. ударів від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів", - сказав речник міністерства.

Також, сказав Тихий, операція в Курській області допомагає фронту.

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"Це не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює її військову логістику. ЗСУ - це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ - є лише військові об’єкти та військовий контингент", - пояснив речник МЗС.

Мета операції ЗСУ в Курській області - це збереження життів українців від російських ударів, додав він.

"Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки Путін війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді", - підсумував речник МЗС.

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