Ситуація у Курській області взята під контроль ЗС РФ, - командир спецназу "Ахмат" Алаудінов
Командир спеціального призначення "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що нібито більша частина території в Курській області, де перебували українські війська, під контролем ЗС РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ ASTRA.
Він додав, що зараз триває "зачистка, противника вибивають із населених пунктів, де він залишився".
Алаудінов також стверджує, що розробкою української операції в Курській області нібито керували "штаби блоку НАТО", у ній також задіяно безліч іноземних найманців.
Раніше Алаудінов також заявляв, що його спецпризначенці були в Курській області в момент початку українського наступу, але "розминулися" із ЗСУ.
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.
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лапті аладіна перемогли всіх поляків на натовській техніці?
бо, зсу десь заблукали в пошуках ослойобів.
в'єлікім руzкім язиком.
😛
Вчора навіть на засідання в бункері ***** визнали втрату 28 нп як мінімум , а Лапті Аладдіна вже сьогодні майже зачистив всю Курську обл . ...
Влада Льгова в соціальних мережах спростовує повідомлення про те, що ЗСУ підійшли до міста.
Зателефонував товаришу в село Той довго реготав Сказав: "Ага! "Позаботяться" ! Одні кістки залишаться від тої "заботи"
(с) Радио НВ
Гарне пояснення.
- То не з казки, то з делірію!
Мені здається , що требо відкрити нову сатиристичну рубріку :
"Новини з тік-току" й розміщати бла-бла-бла усь цього дахканіна виключно там .
Бо це все ж таки новинна гілка ....