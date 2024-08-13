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Новини Війна
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Ситуація у Курській області взята під контроль ЗС РФ, - командир спецназу "Ахмат" Алаудінов

Командир спецназу Ахмат Апті Алаудінов про обстановку на Курщині

Командир спеціального призначення "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що нібито більша частина території в Курській області, де перебували українські війська, під контролем ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ ASTRA.

Він додав, що зараз триває "зачистка, противника вибивають із населених пунктів, де він залишився".

Алаудінов також стверджує, що розробкою української операції в Курській області нібито керували "штаби блоку НАТО", у ній також задіяно безліч іноземних найманців.

Раніше Алаудінов також заявляв, що його спецпризначенці були в Курській області в момент початку українського наступу, але "розминулися" із ЗСУ. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі про обстановку у місті: "Ахмат" первым свалил. Возвращаться опасно. Там уже танки украинские стоят". ВIДЕО 

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Читайте також: Путін призначив свого помічника Дюміна "координатором КТО" в Курській області

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) росія (64969) бойові дії (3714) Курськ (1094)


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Топ коментарі
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13.08.2024 13:23
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13.08.2024 13:22
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13.08.2024 13:26
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13.08.2024 13:22 Відповісти
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13.08.2024 13:38 Відповісти
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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13.08.2024 16:06 Відповісти
Ічкерія буде вільною а лапті аладдіна - мертвим.
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13.08.2024 13:23 Відповісти
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13.08.2024 13:23 Відповісти
хххммм.....
лапті аладіна перемогли всіх поляків на натовській техніці?
бо, зсу десь заблукали в пошуках ослойобів.
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13.08.2024 13:25 Відповісти
Цікаво, що один з чеченських тейпів (кланів) має польське походження. Під час Кавказької війни доволі велика група поляків перейшла на бік чеченців, і воювала проти кацапів. Польські гусари були вправними вершниками.

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13.08.2024 14:54 Відповісти
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13.08.2024 16:45 Відповісти
Чим контролюють, щокою?
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13.08.2024 13:26 Відповісти
Язиком, -- каже, -- контролюють.
в'єлікім руzкім язиком.
😛
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13.08.2024 13:48 Відповісти
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13.08.2024 13:26 Відповісти
.. Похмеліть дебіла . !
Вчора навіть на засідання в бункері ***** визнали втрату 28 нп як мінімум , а Лапті Аладдіна вже сьогодні майже зачистив всю Курську обл . ...
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13.08.2024 13:27 Відповісти
Як повідомляється, на опубоікованому сьогодні https://x.com/PoderioMilitar/status/1823274124195553550?t=yUOFZZr7flImMhNp-G-2hQ&s=19 відео зображено момент здачі в полон співробітників "Льговской исправительной колонии ИК-3", яка розташована за 2 км від Льгова Курської області.
Влада Льгова в соціальних мережах спростовує повідомлення про те, що ЗСУ підійшли до міста.
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13.08.2024 13:29 Відповісти
так драпали, що розминулися з ЗСУ . от же брехло, розминулися з передовими загонами, то зусрілися б з підтримкою, але вони герої з кущами воювати і кацапам в спину стріляти
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13.08.2024 13:29 Відповісти
Тільки що слухав кацапського губернатора Він заспокоював місцевих жителів які були евакуйовані з сільської місцевості прифронтової зони Завірив що піклування за їх домашніми тваринами візьмуть на себе бійці територіальної оборони!
Зателефонував товаришу в село Той довго реготав Сказав: "Ага! "Позаботяться" ! Одні кістки залишаться від тої "заботи"
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13.08.2024 13:35 Відповісти
Пока что успехи овцелюбов ограничиваются самими овцами.
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13.08.2024 13:35 Відповісти
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13.08.2024 16:47 Відповісти
Ну не щастить Рамзанці Дирову - то з Пригожіним розминувся, тепер із ЗСУ.
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13.08.2024 13:36 Відповісти
Напевно, карма така ...
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13.08.2024 16:48 Відповісти
Апті Алаудінов == лапті Аладдина
(с) Радио НВ
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13.08.2024 13:37 Відповісти
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13.08.2024 13:37 Відповісти
шо-шо там взяв "Ахмат" в Курській області???
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13.08.2024 13:37 Відповісти
Кацапське фольклорне "шо-шо" в українському фольклорі носить назву "прутень". 😊
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13.08.2024 14:28 Відповісти
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13.08.2024 13:38 Відповісти
Шо, опять?!
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13.08.2024 13:38 Відповісти
Так буде ще багато разів
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13.08.2024 13:43 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=d5HQ_yGlOkg Это какой-то позор:"Поляки на Курщине наставляют дула!" Пропаганда в ступоре! Зря не слушали Ивашова
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13.08.2024 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mBftZG4HDOs Om TV: Кремль обнадёжил Брянщину - вы на очереди! Нам нечем защищаться
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13.08.2024 13:42 Відповісти
...гордий,та підлизувать кацапам любить,вах який молодець.
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13.08.2024 13:42 Відповісти
повішайте йому ще один орден овцейоба
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13.08.2024 13:49 Відповісти
брехло
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13.08.2024 13:54 Відповісти
Звіздун!
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13.08.2024 14:13 Відповісти
Савєцкій цирк - циркєє всехЪ цирковЪ...
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13.08.2024 14:21 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=VdjSOwtMoVw Жители Курской воронежской и Белгородских областей бегите

Гарне пояснення.
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13.08.2024 14:24 Відповісти
- Лапті Аладіна - то з якої казки?
- То не з казки, то з делірію!
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13.08.2024 14:25 Відповісти
заглотнув, далі не лізе, але все під контролем
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13.08.2024 14:33 Відповісти
Зауваження для "адмінів".

Мені здається , що требо відкрити нову сатиристичну рубріку :
"Новини з тік-току" й розміщати бла-бла-бла усь цього дахканіна виключно там .

Бо це все ж таки новинна гілка ....
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13.08.2024 14:34 Відповісти
Чурка взял ситуацию в рот...
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13.08.2024 14:37 Відповісти
Тик-Ток пора переименовать в Дон-Дон
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13.08.2024 14:41 Відповісти
Дін- Дон)
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13.08.2024 15:40 Відповісти
Ви вірете у те, що каже Лапті Аладіна?
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13.08.2024 16:52 Відповісти
 
 