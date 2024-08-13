Путін призначив свого помічника Дюміна "координатором КТО" в Курській області

12 серпня російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про призначення координатором "контртерористичної операції" в Курській області РФ генерал-полковника Олексія Дюміна. Він є колишнім охоронцем Путіна і командував російськими ССО під час захоплення українського Криму.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під командування Дюміна увійдуть всі військові, силові та цивільні структури на північному напрямку.

Завданням 51-річного Дюміна є координація дій російських силовиків та цивільної влади регіону.

Очікується, що Дюмін не буде безпосередньо командувати військами РФ, хоча він має великий досвід, але він повинен забезпечити для них "найсприятливіші умови".

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Що відомо про Дюміна?

Олексій Дюмін є уродженцем Курської області.

У 2014 році він був призначений заступником начальника російського ГРУ і командувачем Сил спеціальних операцій Росії, які відіграли ключову роль у захопленні Криму.

Олексій Дюмін і Путін

Із 2015 року - начальник Генерального штабу Сухопутних військ РФ та перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ. У грудні 2015 року Путін призначив Дюміна заступником міністра оборони Сергія Шойгу, де він курирував бойову підготовку.

З лютого 2016 по травень 2024 року був губернатором Тульської області. 29 травня 2024 року Путін призначив Дюміна секретарем Державної ради РФ.

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