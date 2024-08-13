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Путін призначив свого помічника Дюміна "координатором КТО" в Курській області

Олексій Дюмін

12 серпня російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про призначення координатором "контртерористичної операції" в Курській області РФ генерал-полковника Олексія Дюміна. Він є колишнім охоронцем Путіна і командував російськими ССО під час захоплення українського Криму. 

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під командування Дюміна увійдуть всі військові, силові та цивільні структури на північному напрямку.

Завданням 51-річного Дюміна є координація дій російських силовиків та цивільної влади регіону.

Очікується, що Дюмін не буде безпосередньо командувати військами РФ, хоча він має великий досвід, але він повинен забезпечити для них "найсприятливіші умови".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курській області українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці, - DeepState. КАРТА

Що відомо про Дюміна?

Олексій Дюмін є уродженцем Курської області. 

У 2014 році він був призначений заступником начальника російського ГРУ і командувачем Сил спеціальних операцій Росії, які відіграли ключову роль у захопленні Криму.

Олексій Дюмін
Олексій Дюмін і Путін

Із 2015 року - начальник Генерального штабу Сухопутних військ РФ та перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ. У грудні 2015 року Путін призначив Дюміна заступником міністра оборони Сергія Шойгу, де він курирував бойову підготовку.

З лютого 2016 по травень 2024 року був губернатором Тульської області. 29 травня 2024 року Путін призначив Дюміна секретарем Державної ради РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор США Грем про операцію ЗСУ в Курській області: Сміливо та блискуче

Автор: 

армія рф (17250) путін володимир (23766) росія (64969) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+13
Законна ціль для досягнення законної мети.
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13.08.2024 11:52
+13
Це називається - "призначить "смотрящого" Не довіряє Путін воякам Тепер це "мурло" буде пхать носа у всі дірки і давать вказівки А відповідальність за наслідки будуть нести вояки Якщо їм вдасться - Дюмін зробить крок вперед ударить себе долонею в груди і скаже "Всё это благодаря маему умелому руководству!"
А якщо не вдасться - зробить крок назад і вбік Вкаже пальцем на вояк і обвинувальним тоном заявить : "Это они винаваты Не справились!"
Це нам "на руку" Більше буде в їх діях плутанини та "неразберихи" Та й лишня конфліктна ситуація між Кремлем та вояками нам не завадить!
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13.08.2024 12:01
+7
"Він є колишнім охоронцем Путіна"

Яких талановитих охоронців собі набирає *****. Щоб стати його охоронцем треба закінчити академію при генштабі і вміти керувати арміями?
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13.08.2024 11:59
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Законна ціль для досягнення законної мети.
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13.08.2024 11:52 Відповісти
Тупее этого полупоца только один Золотов. Его ему ещё в замы назначат.
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13.08.2024 13:14 Відповісти
гарна конттерористична операція !!!

зайшли три бригади терористів загальним числом біля 10 тис., із бронетехнікою, ППО та ін
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13.08.2024 15:54 Відповісти
коли бачу рило пуй..ла - відраза до нудоти - підсвідомий рефлекс
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13.08.2024 11:57 Відповісти
Vi neponiali , eta koordinator po razpilu babla !
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13.08.2024 11:57 Відповісти
Путин носил чемодан с бумагами за собчаком - пролез в презики,этот носил чемодан с дерьмом от него - пролез в маршалы.
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13.08.2024 11:59 Відповісти
"Він є колишнім охоронцем Путіна"

Яких талановитих охоронців собі набирає *****. Щоб стати його охоронцем треба закінчити академію при генштабі і вміти керувати арміями?
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13.08.2024 11:59 Відповісти
Армією керувати, це не валізку з непотрібом носити за рашенфюрером.
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13.08.2024 13:18 Відповісти
дюмін - адьютант-тєльцехранітель пуйла, в житті навіть ротою не командував, а не те щоб закінчувати Академію Генштаба
як став аж !! генерал-полковником ху зна

це гарно коли військовою операцією призначають командувати фаворіта
для нас гарно
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13.08.2024 15:51 Відповісти
Це той що син патрушева?
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13.08.2024 12:00 Відповісти
Це той,хто патрушеву за щоку засуне,коли ***** здохне. Все йде по сценарію "сталінскіх врємьон"
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13.08.2024 12:06 Відповісти
Свому батьку засуне?
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13.08.2024 12:08 Відповісти
йому 51 і фамілія інша - як він може бути сином Патрушева?
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13.08.2024 13:12 Відповісти
там вони всі сини патрушева крон-принці нащадки буйла
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13.08.2024 15:52 Відповісти
Тю, який ти смішний...
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13.08.2024 15:01 Відповісти
...яка різниця,из цього ,роя не вийде ніх.. .
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13.08.2024 12:00 Відповісти
Це добре. З цього дюміна такий генерал-полковник,як із Папи римського актор порнофільмів. До речі про цього дюміна вже давно інформація йде як про "прєємніка".
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13.08.2024 12:01 Відповісти
Це називається - "призначить "смотрящого" Не довіряє Путін воякам Тепер це "мурло" буде пхать носа у всі дірки і давать вказівки А відповідальність за наслідки будуть нести вояки Якщо їм вдасться - Дюмін зробить крок вперед ударить себе долонею в груди і скаже "Всё это благодаря маему умелому руководству!"
А якщо не вдасться - зробить крок назад і вбік Вкаже пальцем на вояк і обвинувальним тоном заявить : "Это они винаваты Не справились!"
Це нам "на руку" Більше буде в їх діях плутанини та "неразберихи" Та й лишня конфліктна ситуація між Кремлем та вояками нам не завадить!
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13.08.2024 12:01 Відповісти
100% вірно.
До того ж, це мурло захоче "порішать" ситуацію швидко і з нахрапом, не заморочуючи голову "плануванням".
Накази комбатам і комбригам будуть іти як по військовій, так і по гебешній вертикалі. В результаті, СОУ на курщінє будуть висмоктувати залишки орчих резервів як пилосос.
І ще дуже важливий момент.
Поки Україна фізично займає ісконниє кацапські землі і мови не може бути про дагаварнячок.

Дуже добра аналітика тут у Волошиної:
https://www.youtube.com/live/97OgkbqPsyk?si=5ialh7ucPov6ugs6
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13.08.2024 12:49 Відповісти
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13.08.2024 12:05 Відповісти
Обісреться, як і попереднікі.
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13.08.2024 12:07 Відповісти
Цікаво, як там поживає генерал-невдаха Лапін?
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13.08.2024 12:08 Відповісти
Он мне Карлсона из мультика напоминает
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13.08.2024 12:11 Відповісти
ССО, СВО, КТО

В нас з цієї серії СтратКом..
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13.08.2024 12:18 Відповісти
Повара сам угробил теперь охранника послал.
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13.08.2024 12:35 Відповісти
наступний буде парикмахер)
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14.08.2024 02:59 Відповісти
У кабзона такі вже по всіх сортирах лежать, разом з особистим кухарем.
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13.08.2024 12:40 Відповісти
Цирк на дроті, колишній ссошнік буде координувати загально-військову операцію. Робити провокації на які фсб здатні, тобто знищувати власних громадян, звинувачуючи в цьому ЗСУ, це якраз їх рівень і методи.
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13.08.2024 13:15 Відповісти
Дюмін, кажеш? Давайте Дюміна!
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13.08.2024 13:43 Відповісти
Дюмина - в домовину.
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13.08.2024 14:31 Відповісти
 
 