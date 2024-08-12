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Новини Війна
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Сенатор США Грем про операцію ЗСУ в Курській області: Сміливо та блискуче

Сенатор США Грем про операцію ЗСУ у Курській області: Сміливо та блискуче

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав операцію ЗСУ в Курській області РФ. 

Про це американський політик заявив під час брифінгу на Михайлівській площі у Києві, 12 серпня, пише Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський законодавець переконаний, що Україна має повне право проводити військові операції на території РФ, щоб захистити себе.

"Що я думаю про Курську область? Це сміливо, блискуче, просто красиво. Продовжуйте у тому ж дусі", - заявив Грем.

Він додав, що коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, багато хто не вірив, що Україна вистоїть. Проте, як сказав Грем, Україна не тільки стоїть, але й процвітає.

Під час пресконференції Грем разом зі своїм колегою-демократом Річардом Блументалем також закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

Обидва політики у понеділок, 12 серпня, прибули до Києва.

Читайте також: Цього літа Україна поверне собі військовий імпульс, - сенатор Грем

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Читайте також: ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський

Автор: 

ЗСУ (7507) Курськ (1094) Ліндсі Грем (69)


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Топ коментарі
+6
вихована людина хотіла сказати: охуі..тельно
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12.08.2024 21:37
+6
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12.08.2024 21:43
+5
Ми раді що ви раді, зброї більше дайте і не такий кульбіт побачите
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12.08.2024 21:38
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Щодо процвітання не зрозумів....так шо вже все, ням-плям?
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12.08.2024 21:31 Відповісти
вихована людина хотіла сказати: охуі..тельно
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12.08.2024 21:37 Відповісти
та він так і сказав - надеріть ху йлу зад. просто тут так переклали культурно. )
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12.08.2024 22:14 Відповісти
Ми раді що ви раді, зброї більше дайте і не такий кульбіт побачите
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12.08.2024 21:38 Відповісти
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12.08.2024 21:43 Відповісти
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12.08.2024 22:33 Відповісти
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12.08.2024 21:47 Відповісти
"Денацифікація" йде по плану...

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12.08.2024 21:51 Відповісти
,,продовжуйте в тому ж дусі".... Невже ж дозволяєте??!!! Пародія колишньої Америки!!!
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12.08.2024 21:59 Відповісти
Посланець Донні Рваноє Ухо цей Ліндсі Грем. Хоче рознюхати шо тут і як, а потім доложить в Маларго.
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12.08.2024 22:07 Відповісти
Приїдеш ,те саме Трампу розкажи.
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12.08.2024 22:07 Відповісти
Який толк з Трампа? Президентом він вже не стане, загрози з його сторони нема. Нехай ще трохи погавкає, до виборів, а потім на нари.
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12.08.2024 22:27 Відповісти
Але лупити по кацапії нп дозволимо.
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12.08.2024 22:09 Відповісти
Однак допомога США не була видатною, а війська не мали повітряного прикриття для цієї операції.
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12.08.2024 22:50 Відповісти
А можно було ще 20 років потому підготувати українське суспільство до таких тісних стосунків з Заходом та США? То ви нас розброїли ,то ви нам х*йню у вигляді 🤡 підсунули ,бо Порошенко був не згодний з вашими дерібанами ,українських багатств...тепер ви хароші !⁸ чекали коли кремль полізе на українські надра? Та буде давати ,все всім задаром ? Бідна Багата наша Україна! Всі прокинулися водночасі , поспішайте ,бо китаю теж літій потрібен,і він воює проти України разом з х*йлом ..."Тож укладімо угоду між США, західними союзниками та Україною щодо видобутку цього літію, створюючи центри обробки в Україні, що створить робочі місця для українців і забезпечить стратегічні відносини між Сполученими Штатами та Україною", - додав сенатор.

За його словами, такі мінерали "допоможуть Заходу, а не потраплять у руки російського диктатора Володимира Путіна".

"Для американського народу: Україна може стати надзвичайно корисним союзником для нас. Вона має ресурси під землею, які можуть принести користь нашій економіці. Укладімо угоду цього року, щоб закріпити ці відносини на майбутнє", - зазначив Грем."
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12.08.2024 23:01 Відповісти
"https://t.me/ToBeOr_Official/15728 Где успех, там и старина Линдси.
В декабре Линдси https://t.me/ToBeOr_Official/13774 мотивировал отказ выделить помощь Украине тем, что "Украина не падёт до нового года". Но как только Украина дала п***ы российской армии на её территории - Линдси первым едет в Киев.
И дело не в Линдси, а в Real Politic. Об этом вчера хорошо https://t.me/yigal_levin/70759 написал Игаль Левин: Украине нужно быть успешной на поле боя, никто не любит хороших мальчиков, а борзым и дерзким всегда готовы помогать.

История любит сильных. Украина продемонстрировала силу. В который раз".
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12.08.2024 23:06 Відповісти
Грэм - респект !
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13.08.2024 00:27 Відповісти
 
 