Сенатор США Грем про операцію ЗСУ в Курській області: Сміливо та блискуче

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Про це американський політик заявив під час брифінгу на Михайлівській площі у Києві, 12 серпня, пише Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський законодавець переконаний, що Україна має повне право проводити військові операції на території РФ, щоб захистити себе.

"Що я думаю про Курську область? Це сміливо, блискуче, просто красиво. Продовжуйте у тому ж дусі", - заявив Грем.

Він додав, що коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, багато хто не вірив, що Україна вистоїть. Проте, як сказав Грем, Україна не тільки стоїть, але й процвітає.

Під час пресконференції Грем разом зі своїм колегою-демократом Річардом Блументалем також закликали адміністрацію президента США Джо Байдена зняти обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю по території РФ.

Обидва політики у понеділок, 12 серпня, прибули до Києва.

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

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