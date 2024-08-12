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Новости Война
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Сенатор США Грэм об операции ВСУ в Курской области: Смело и блестяще

Сенатор США Грем про операцію ЗСУ у Курській області: Сміливо та блискуче

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал операцию ВСУ в Курской области РФ.

Об этом американский политик заявил во время брифинга на Михайловской площади в Киеве, 12 августа, пишет Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Американский законодатель убежден, что Украина имеет полное право проводить военные операции на территории РФ, чтобы защитить себя.

"Что я думаю о Курской области? Это смело, блестяще, просто красиво. Продолжайте в том же духе", - заявил Грэм.

Он добавил, что когда РФ начала полномасштабное вторжение, многие не верили, что Украина выстоит. Однако, как сказал Грэм, Украина не только стоит, но и процветает.

Во время пресс-конференции Грэм вместе со своим коллегой-демократом Ричардом Блументалем также призвали администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по территории РФ.

Оба политика в понедельник, 12 августа, прибыли в Киев.

Читайте также: Этим летом Украина вернет себе военный импульс, - сенатор Грэм

Операция ВСУ в Курской области РФ

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.

Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.

Читайте также: ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области, - Сырский

Автор: 

ВСУ (6551) Курск (1082) Линдси Грэм (60)


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Топ комментарии
+6
вихована людина хотіла сказати: охуі..тельно
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12.08.2024 21:37
+6
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12.08.2024 21:43
+5
Ми раді що ви раді, зброї більше дайте і не такий кульбіт побачите
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12.08.2024 21:38
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Щодо процвітання не зрозумів....так шо вже все, ням-плям?
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12.08.2024 21:31 Ответить
вихована людина хотіла сказати: охуі..тельно
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12.08.2024 21:37 Ответить
та він так і сказав - надеріть ху йлу зад. просто тут так переклали культурно. )
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12.08.2024 22:14 Ответить
Ми раді що ви раді, зброї більше дайте і не такий кульбіт побачите
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12.08.2024 21:38 Ответить
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12.08.2024 21:43 Ответить
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12.08.2024 22:33 Ответить
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12.08.2024 21:47 Ответить
"Денацифікація" йде по плану...

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12.08.2024 21:51 Ответить
,,продовжуйте в тому ж дусі".... Невже ж дозволяєте??!!! Пародія колишньої Америки!!!
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12.08.2024 21:59 Ответить
Посланець Донні Рваноє Ухо цей Ліндсі Грем. Хоче рознюхати шо тут і як, а потім доложить в Маларго.
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12.08.2024 22:07 Ответить
Приїдеш ,те саме Трампу розкажи.
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12.08.2024 22:07 Ответить
Який толк з Трампа? Президентом він вже не стане, загрози з його сторони нема. Нехай ще трохи погавкає, до виборів, а потім на нари.
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12.08.2024 22:27 Ответить
Але лупити по кацапії нп дозволимо.
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12.08.2024 22:09 Ответить
Однак допомога США не була видатною, а війська не мали повітряного прикриття для цієї операції.
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12.08.2024 22:50 Ответить
А можно було ще 20 років потому підготувати українське суспільство до таких тісних стосунків з Заходом та США? То ви нас розброїли ,то ви нам х*йню у вигляді 🤡 підсунули ,бо Порошенко був не згодний з вашими дерібанами ,українських багатств...тепер ви хароші !⁸ чекали коли кремль полізе на українські надра? Та буде давати ,все всім задаром ? Бідна Багата наша Україна! Всі прокинулися водночасі , поспішайте ,бо китаю теж літій потрібен,і він воює проти України разом з х*йлом ..."Тож укладімо угоду між США, західними союзниками та Україною щодо видобутку цього літію, створюючи центри обробки в Україні, що створить робочі місця для українців і забезпечить стратегічні відносини між Сполученими Штатами та Україною", - додав сенатор.

За його словами, такі мінерали "допоможуть Заходу, а не потраплять у руки російського диктатора Володимира Путіна".

"Для американського народу: Україна може стати надзвичайно корисним союзником для нас. Вона має ресурси під землею, які можуть принести користь нашій економіці. Укладімо угоду цього року, щоб закріпити ці відносини на майбутнє", - зазначив Грем."
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12.08.2024 23:01 Ответить
"https://t.me/ToBeOr_Official/15728 Где успех, там и старина Линдси.
В декабре Линдси https://t.me/ToBeOr_Official/13774 мотивировал отказ выделить помощь Украине тем, что "Украина не падёт до нового года". Но как только Украина дала п***ы российской армии на её территории - Линдси первым едет в Киев.
И дело не в Линдси, а в Real Politic. Об этом вчера хорошо https://t.me/yigal_levin/70759 написал Игаль Левин: Украине нужно быть успешной на поле боя, никто не любит хороших мальчиков, а борзым и дерзким всегда готовы помогать.

История любит сильных. Украина продемонстрировала силу. В который раз".
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12.08.2024 23:06 Ответить
Грэм - респект !
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13.08.2024 00:27 Ответить
 
 