Сенатор США Грэм об операции ВСУ в Курской области: Смело и блестяще
Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал операцию ВСУ в Курской области РФ.
Об этом американский политик заявил во время брифинга на Михайловской площади в Киеве, 12 августа, пишет Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.
Американский законодатель убежден, что Украина имеет полное право проводить военные операции на территории РФ, чтобы защитить себя.
"Что я думаю о Курской области? Это смело, блестяще, просто красиво. Продолжайте в том же духе", - заявил Грэм.
Он добавил, что когда РФ начала полномасштабное вторжение, многие не верили, что Украина выстоит. Однако, как сказал Грэм, Украина не только стоит, но и процветает.
Во время пресс-конференции Грэм вместе со своим коллегой-демократом Ричардом Блументалем также призвали администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по территории РФ.
Оба политика в понедельник, 12 августа, прибыли в Киев.
Операция ВСУ в Курской области РФ
В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.
Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.
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За його словами, такі мінерали "допоможуть Заходу, а не потраплять у руки російського диктатора Володимира Путіна".
"Для американського народу: Україна може стати надзвичайно корисним союзником для нас. Вона має ресурси під землею, які можуть принести користь нашій економіці. Укладімо угоду цього року, щоб закріпити ці відносини на майбутнє", - зазначив Грем."
В декабре Линдси https://t.me/ToBeOr_Official/13774 мотивировал отказ выделить помощь Украине тем, что "Украина не падёт до нового года". Но как только Украина дала п***ы российской армии на её территории - Линдси первым едет в Киев.
И дело не в Линдси, а в Real Politic. Об этом вчера хорошо https://t.me/yigal_levin/70759 написал Игаль Левин: Украине нужно быть успешной на поле боя, никто не любит хороших мальчиков, а борзым и дерзким всегда готовы помогать.
История любит сильных. Украина продемонстрировала силу. В который раз".