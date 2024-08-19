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Новини Допомога Україні
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Данія готує новий пакет допомоги Україні на $116 млн

Данія готує новий пакет допомоги для України

Данія надасть Україні новий пакет допомоги на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів США). 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Данії.

Кошти буде спрямовано на закупівлю військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.

"Путін продовжує свої жорстокі і криваві напади на українців. Дуже важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе", - сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

За словами міністра, 20-й пакет військової підтримки був складений на основі побажань і потреб України та буде корисним як у короткостроковій перспективі, так і в найближчі роки.

У новому пакеті допомоги збільшать промисловий пул на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Також додатково виділять 112 млн крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

Читайте: IRIS-T та артилерійські снаряди: Німечччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Автор: 

Данія (768) допомога (8321)


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Данії респект!
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19.08.2024 14:48 Відповісти
одні дають допомогу, а зелена мерзота залишила зсу без пострілів. ті, хто має працювати на оборону, тільки краде і мародерить . зсу без снарядів, всі гроші зникли по карманам зеленої мерзоти. Або оманське чмо здасть Україну, або брати зброю до рук...
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19.08.2024 15:06 Відповісти
Данія 116 млн а США 125 млн. Відчуйте різницю.
Данії - повага.
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19.08.2024 16:22 Відповісти
 
 