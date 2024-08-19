Данія готує новий пакет допомоги Україні на $116 млн

Данія надасть Україні новий пакет допомоги на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів США).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Данії.

Кошти буде спрямовано на закупівлю військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.

"Путін продовжує свої жорстокі і криваві напади на українців. Дуже важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе", - сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

За словами міністра, 20-й пакет військової підтримки був складений на основі побажань і потреб України та буде корисним як у короткостроковій перспективі, так і в найближчі роки.

У новому пакеті допомоги збільшать промисловий пул на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Також додатково виділять 112 млн крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

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