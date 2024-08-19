Дания готовит новый пакет помощи Украине на $116 млн
Дания предоставит Украине новый пакет помощи на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов США).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Дании.
Средства будут направлены на закупку военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.
"Путин продолжает свои жестокие и кровавые нападения на украинцев. Очень важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
По словам министра, 20-й пакет военной поддержки был составлен на основе пожеланий и потребностей Украины и будет полезным как в краткосрочной перспективе, так и в ближайшие годы.
В новом пакете помощи увеличат промышленный пул на 300 млн крон в 2024 году, что позволит укрепить украинскую оборонную промышленность. Также дополнительно выделят 112 млн крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.
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