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Новости Помощь Украине
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Дания готовит новый пакет помощи Украине на $116 млн

Данія готує новий пакет допомоги для України

Дания предоставит Украине новый пакет помощи на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов США).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Дании.

Средства будут направлены на закупку военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.

"Путин продолжает свои жестокие и кровавые нападения на украинцев. Очень важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

По словам министра, 20-й пакет военной поддержки был составлен на основе пожеланий и потребностей Украины и будет полезным как в краткосрочной перспективе, так и в ближайшие годы.

В новом пакете помощи увеличат промышленный пул на 300 млн крон в 2024 году, что позволит укрепить украинскую оборонную промышленность. Также дополнительно выделят 112 млн крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.

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Автор: 

Дания (581) помощь (7784)


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Данії респект!
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19.08.2024 14:48 Ответить
одні дають допомогу, а зелена мерзота залишила зсу без пострілів. ті, хто має працювати на оборону, тільки краде і мародерить . зсу без снарядів, всі гроші зникли по карманам зеленої мерзоти. Або оманське чмо здасть Україну, або брати зброю до рук...
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19.08.2024 15:06 Ответить
Данія 116 млн а США 125 млн. Відчуйте різницю.
Данії - повага.
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19.08.2024 16:22 Ответить
 
 