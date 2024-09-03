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Новости Помощь Украине
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США близки к передаче Украине дальнобойных ракет JASSM, - Reuters

США можуть надати Україні далекобійні ракети JASSM

США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины РФ. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Штаты решают технические проблемы перед любой поставкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Речь идет о ракетах класса "воздух-поверхность" (JASSM), которые должны включить в пакет вооружений, который объявят осенью. Источники издания сообщили, что окончательное решение еще не принято.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может применять самолеты F-16, которые предоставили Нидерланды, для ударов по РФ, - генерал ВВС Эйхельсхайм

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов, что является проблемой для администрации Байдена, отметили чиновники.

Военные аналитики предполагают, что JASSM, которые являются малозаметными для ПВО и могут бить дальше, чем большинство других ракет, имеющихся у Украины, помогут отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров.

США можуть надати Україні далекобійні ракети JASSM

Это усложнит способность РФ поддерживать наступление и предоставит Украине стратегическое преимущество.

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Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, это по меньшей мере 30 авиабаз, некоторые из которых Россия использовала для осуществления атак. Однако такая ракета пока интегрирована только в самолеты американской разработки. Украина в конечном итоге будет эксплуатировать несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

Один из американских чиновников заявил, что ракету планируют сделать совместимой с незападными истребителями, которые есть на вооружении в Украине. Он не предоставил более детальной информации о том, с какими именно самолетами из украинского арсенала может быть использована JASSM, речь идет о самолетах советских времен МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Читайте: В США считают, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной катастрофы F-16, - NYT

Автор: 

ракеты (3567) США (26564) F-16 (553)


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Топ комментарии
+14
США близькі до передачі, але через те що росіяни доволі неквапливо відводять літаки із зони досяжності - передача трохи затримується)
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03.09.2024 15:34
+7
США передадуть Україні нові потужні та точні ракети. Але використовувати ці ракети можна буде тільки для селфі.
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03.09.2024 15:52
+7
У вересні 2023-го рішення про АТАКМС "лежало на столі" у Байдена. До п'ятої точки такі новини.
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03.09.2024 15:59
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США близькі до передачі, але через те що росіяни доволі неквапливо відводять літаки із зони досяжності - передача трохи затримується)
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03.09.2024 15:34 Ответить
а їх використовувати по москалям на вказану дальність можно буде?
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03.09.2024 15:37 Ответить
Ближчі, ніж Полтава, для ударів по ній рашистів?.
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03.09.2024 15:38 Ответить
Швидче би вже.
Також за дозвіл бити JASSMами по @уйлостану не забудьте
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03.09.2024 15:39 Ответить
Та так близькі що аж вітер в вухах!
А скільки разів позминулися???
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03.09.2024 15:39 Ответить
По объектам в глубине царства прилет КР JASSM. Вот это новость. США близки к... ни о чем.
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03.09.2024 15:47 Ответить
Проте Києву доведеться почекати кілька місяців Джерело:
****************
Про це Україна буде домовлятися вже з новою адміністрацією Білого дому.

Період "інтеррегнум", - "міжцарів'я". Всі пакують валізи.
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03.09.2024 15:48 Ответить
Ну, якщо президенткою буде камадла - то доведеться вам почекати рокiв 90 ( чи скiлько там совок проiснував ? ). Бо вiд соцiялiстiв ви можете отримати лише обiцянки та словесну пiдтримку.
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03.09.2024 23:21 Ответить
Близькі до передачі ...блаблабла....бубубу... Допоки не буде поставок -немає віри.
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03.09.2024 15:52 Ответить
США передадуть Україні нові потужні та точні ракети. Але використовувати ці ракети можна буде тільки для селфі.
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03.09.2024 15:52 Ответить
У вересні 2023-го рішення про АТАКМС "лежало на столі" у Байдена. До п'ятої точки такі новини.
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03.09.2024 15:59 Ответить
Чекають поки кацапня забире все з зони ураження.
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03.09.2024 16:07 Ответить
КГБшный опарыш швец , которому на подушке личинки мерещатся ( любимое словечко ) , и который ради денег удаляет все адекватные коментарии , оставляя только хвалу всевышнему ( себе ) давно об этом сказки рассказыает . А до поставок , разрешения и применения может ещё несколько лет пройти .
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03.09.2024 16:08 Ответить
Десь рік тому почув в нього на каналі , що США надали Україні безпілотники MQ-9 Reaper, і ВСУ використовують їх вже - поржав і більше не дивлюсь піз..ла))
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03.09.2024 16:21 Ответить
а ти, звісно, посилання на це не надаш? ))
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03.09.2024 19:50 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/n0rK2Oyz71g
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04.09.2024 21:24 Ответить
да, посмотрел этот отрывок .. хз, сказал что откуда-то взлетели, куда-то сели ... хз, может и с3,14здел, может и одноразовая акция ... но Ф-16 дали, Абрамся, Леопарды дали, хотя много и долго были эти разговоры ... может и Риперы дали.. втихаря .. так в чем зрада ??
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04.09.2024 23:00 Ответить
ватне, заради чиїх грошей???
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03.09.2024 19:49 Ответить
Пластелиновый , слушал своего недокумира , маразматика , который усиленно делает вид , что переживает за Украину , а на самом деле озвучивает заказные статьи , нашёл источник хорошего заработка ? То , что у него ошибки по историческим датам на 100 лет (1896-1996) , путает имена ( последние Асад и Саддам ) , в Украине 130 миллионов населения , путает Украину с расеей это уже привычно . Так он уже заявил , что Украина больше не будет учавствовать в ОДКБ . Если бы он был действительно аналитиком , каким хочет , чтобы его считали , то он бы читал материаллы , которые ему дают озвучивать и знал , о чём говорит . А так это всё именно заработок , за деньги . Чего стоит только одна его попытка сутенёрства этой безмозглой моргающей рыбы дашки нещасной - не прокатило , слишком большое было неприятие этого . Он просто играет на чувствах украинцев , которым хочется слышать хорошие , оптимистичные , обнадёживающие новости . А аналитиками должны быть его слушатели , чтобы разбирались где правда , а где сладкая ложь . Адекватных , думающих , аналитиков он не любит и боится - оставляются комментарии типа ЮБрисович , вы наш сцарь и бох , мы вам пятки лижем и ещё что-то . Остальные удаляются . Моё мнение - это маразматичный , завистливый , склеротичный , жадный , напыщенный человек , на которого работают ( по его словам ) куча агентов по всему Миру .
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04.09.2024 21:11 Ответить
3,14здишь как дышишь, а дышишь ча100 )) какие статьи заказные он озвучивает? Кто заказчик, кто платит? о чем статьи, где они еще есть ?? Твое мнение ничего не стоит )) Сколько на твоем канале подписчиков, кто твой бох, кто платит тебе деньги ? )) Кого он боится? назови этих говнолитиков )) то что твой срач удалили - это ж не говорит еще ни о чем ))
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04.09.2024 22:42 Ответить
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04.09.2024 23:29 Ответить
👎
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04.09.2024 23:38 Ответить
Новый наблюдизм слышал ? "Борьба за власть в Кремле тревожит экспертов по Украине . Это про Зеленского , дерьмака и прочих . Значит кремль уже на банковой . И да , Юра рассказывает то , что знает , ничего не читает .
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06.09.2024 11:31 Ответить
поясни свою ватную мыслю )) кремль давно на банковой вместе со спЕрмаком ...
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06.09.2024 12:01 Ответить
для твоей ватной головы поясняю - Швец как эмигрант второго поколенья у Высоцкого .
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06.09.2024 12:10 Ответить
русня, ты с базара не съезжай .. нахер тут еще не меньший ватан, чем ты Высоцкий ... если ты толком не можешь сформулировать и донести свою мысль - не позорься и не ввязывайся в диалог со мной - будешь аннигелирован ))
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06.09.2024 12:19 Ответить
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06.09.2024 12:20 Ответить
шо ти, Грішка распутний нумерний, знову немає що сказати ? )) скільки тобі платить спЄрмак за ці висери ? ))
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06.09.2024 12:35 Ответить
Декілька місяців це скільки! як з ф-16 12 місяців чи більше?
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03.09.2024 16:11 Ответить
"Проте Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки Штати вирішують технічні проблеми..."
Класика. А через декілька місяців можна знайти ще якусь причину щоб не передавати. Або передати 2 ракети, а решту колись потім.
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03.09.2024 16:16 Ответить
Ну так ще потрібен дозвіл для враження аеродромів на москальщині.Якщо такого дозволу немає для ATACMS,,то і тут не буде.
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03.09.2024 16:17 Ответить
Отак Україна мучилася у XIII ст., коли Папа Римський Інокентій IV протягом довгого часу,(1246 - 1254) давав обіцянки військової допомоги від католицьких держав Данилові Галицькому і той у 1254 році остаточно зрозумів, що всі його контакти з Римом не дають перспектив для організації якоїсь реальної антиординської коаліції. Данило Галицький власними силами(як чехи, угорці та болгари) далі вів боротьбу проти ординців. Переконавшись у нездатності Риму організувати хрестовий похід проти Орди Данило Галицький у https://uk.wikipedia.org/wiki/1256 1256 року припинив стосунки з Папською Курією.
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03.09.2024 16:32 Ответить
І одночасно папа римський встановив дипломатичні стосунки з монголами, пославши в монгольську столицю Каракорум свою місію на чолі з послом Плано Карпіні.

22 июля 1246 года, в «день Блаженной Марии Магдалины», папское посольство Плано Карпини достигло конечной цели своего необычайного путешествия - ставки Куйюк-хана (Гуюк-хан, 1205-1248).

Итак, посольство выехало из Киева 4 февраля 1246 года, прибыло в ханскую ставку 22 июля, иными словами, путь от Днепра до центра Монголии занял пять с половиной месяцев.
Послы попали, что называется, прямо с корабля на бал. Собирался курултай, который должен был произнести имя Великого хана. Готовилось колоссальное действо с десятками тысяч участников.

Юрта императора была крыта золотыми листами и скреплена с остовом золотыми гвоздями, юрта, где проходили грандиозные приемы послов, военачальников, вождей союзных и покоренных племен, где проводились бесконечные пиршества с истреблением немыслимого количеством конины и баранины, кумыса и хмельного, юрта, вмещающая одновременно две тысячи приглашенных. Ханскую ставку окружало бесчисленное множество юрт поменьше, к которым почти беспрерывно подгонялись стада баранов и табуны лошадей; животные тут же забивались, свежевались, затем их мясо закладывалось в огромные котлы, дымившиеся повсюду.

Множество государей явились лично или прислали своих послов, дабы засвидетельствовать свое почтение и поздравить Великого хана с восшествием на престол. Среди почетных гостей Плано Карпини упоминает князя Ярослава Суздальского, «несколько вождей Китаев и Солнгов», двух сыновей царя Грузии, посла калифа Багдадского, «более десяти султанов Сарацинов». Это были те, кто на приеме стоял близ папского посланника, на одном из почетных мест. Всего же, отмечает Плано, в ставку Великого хана прибыло свыше четырех тысяч послов и князей.
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03.09.2024 23:22 Ответить
Найбільш складно буде отримати дозвіл у Єрмака.
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03.09.2024 16:33 Ответить
С. Бандера

ПРОМОВА НА П'ЯТУ ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ ЗСА І КАНАДИ 1954 РОКУ

Народи, які безпосередньо мають справу з большевицьким поневоленням, чи загрозою, хотіли б бачити в Сполучених Штатах Америки керівну й найрішучішу силу в протибольшевицькому оборонному змаганні. ... але політика Сполучених Штатів ... не спроможна перейти на шлях послідовного поборювання большевицького імперіялістичного наступу, їй бракує того, що є головною, внутрішньою передумовою успіху в цьому історичному змаганні, цебто - твердого рішення зламати й знешкідливити найгрізнішого в історії християнської культури ворога. Ця політика діє в неправильному, а через те й у безуспішному напрямку. Вона намагається лише стримувати дальше большевицьке загарбання до тих меж, на яких безпека й інтереси самих Сполучених Штатів та їхніх союзників безпосередньо загрожені....
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03.09.2024 16:36 Ответить
Доки Європа та США будуть безхребетні? Коли ж вони почнуть захищати демократичні цінності - Демократію, Верховенство права, Рівні умови для всіх, Право націй на самовизначення, Побудову суспільства турботи й справедливості, Повагу до себе й інших, Cпівчуття? Гаранти-партнери повинні прийняти Україну до ЄС та NATO і вступити у війну проти орди. Вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій покаже орді що вона не може завадити Україні приєднатися до західного оборонного альянсу, звільнить українські сили для лінії фронту та захистить українське небо. Вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій не заморозить війну, а посилить Україну. В такому випадку орда не наважиться атакувати "прийняті в НАТО" території України. Приклад - Західна Німеччина, яка вступила в НАТО, але гарантії Альянсу не поширувалися на східні території так званої НДР.
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03.09.2024 16:37 Ответить
ось..ось....ще на пів шишечки....і так пів року
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03.09.2024 16:40 Ответить
І що? Роожеві слоники знову почнуть чекати перемогу? Казки про F-16 вже не працюють?
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03.09.2024 17:56 Ответить
Пока да если.... Да и дальность 300км ето ниочем. Особенно если учесть что рашисты имеют ППО на 200км+ и уже отодвинули границу вглубь Украины около 100км. Тоесть етими ракетами можно будет бить максимум по границам рашки а не по тыловым аеродромам и базам.
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03.09.2024 19:21 Ответить
Фейк!! Штати нічого не дадуть тому що в них выборы пару місяців фейк
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03.09.2024 22:41 Ответить
 
 