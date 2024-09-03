США близки к передаче Украине дальнобойных ракет JASSM, - Reuters
США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины РФ. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Штаты решают технические проблемы перед любой поставкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Речь идет о ракетах класса "воздух-поверхность" (JASSM), которые должны включить в пакет вооружений, который объявят осенью. Источники издания сообщили, что окончательное решение еще не принято.
Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов, что является проблемой для администрации Байдена, отметили чиновники.
Военные аналитики предполагают, что JASSM, которые являются малозаметными для ПВО и могут бить дальше, чем большинство других ракет, имеющихся у Украины, помогут отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров.
Это усложнит способность РФ поддерживать наступление и предоставит Украине стратегическое преимущество.
Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, это по меньшей мере 30 авиабаз, некоторые из которых Россия использовала для осуществления атак. Однако такая ракета пока интегрирована только в самолеты американской разработки. Украина в конечном итоге будет эксплуатировать несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.
Один из американских чиновников заявил, что ракету планируют сделать совместимой с незападными истребителями, которые есть на вооружении в Украине. Он не предоставил более детальной информации о том, с какими именно самолетами из украинского арсенала может быть использована JASSM, речь идет о самолетах советских времен МиГ-29, Су-24 и Су-27.
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Також за дозвіл бити JASSMами по @уйлостану не забудьте
А скільки разів позминулися???
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Про це Україна буде домовлятися вже з новою адміністрацією Білого дому.
Період "інтеррегнум", - "міжцарів'я". Всі пакують валізи.
Класика. А через декілька місяців можна знайти ще якусь причину щоб не передавати. Або передати 2 ракети, а решту колись потім.
22 июля 1246 года, в «день Блаженной Марии Магдалины», папское посольство Плано Карпини достигло конечной цели своего необычайного путешествия - ставки Куйюк-хана (Гуюк-хан, 1205-1248).
Итак, посольство выехало из Киева 4 февраля 1246 года, прибыло в ханскую ставку 22 июля, иными словами, путь от Днепра до центра Монголии занял пять с половиной месяцев.
Послы попали, что называется, прямо с корабля на бал. Собирался курултай, который должен был произнести имя Великого хана. Готовилось колоссальное действо с десятками тысяч участников.
Юрта императора была крыта золотыми листами и скреплена с остовом золотыми гвоздями, юрта, где проходили грандиозные приемы послов, военачальников, вождей союзных и покоренных племен, где проводились бесконечные пиршества с истреблением немыслимого количеством конины и баранины, кумыса и хмельного, юрта, вмещающая одновременно две тысячи приглашенных. Ханскую ставку окружало бесчисленное множество юрт поменьше, к которым почти беспрерывно подгонялись стада баранов и табуны лошадей; животные тут же забивались, свежевались, затем их мясо закладывалось в огромные котлы, дымившиеся повсюду.
Множество государей явились лично или прислали своих послов, дабы засвидетельствовать свое почтение и поздравить Великого хана с восшествием на престол. Среди почетных гостей Плано Карпини упоминает князя Ярослава Суздальского, «несколько вождей Китаев и Солнгов», двух сыновей царя Грузии, посла калифа Багдадского, «более десяти султанов Сарацинов». Это были те, кто на приеме стоял близ папского посланника, на одном из почетных мест. Всего же, отмечает Плано, в ставку Великого хана прибыло свыше четырех тысяч послов и князей.
ПРОМОВА НА П'ЯТУ ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ ЗСА І КАНАДИ 1954 РОКУ
Народи, які безпосередньо мають справу з большевицьким поневоленням, чи загрозою, хотіли б бачити в Сполучених Штатах Америки керівну й найрішучішу силу в протибольшевицькому оборонному змаганні. ... але політика Сполучених Штатів ... не спроможна перейти на шлях послідовного поборювання большевицького імперіялістичного наступу, їй бракує того, що є головною, внутрішньою передумовою успіху в цьому історичному змаганні, цебто - твердого рішення зламати й знешкідливити найгрізнішого в історії християнської культури ворога. Ця політика діє в неправильному, а через те й у безуспішному напрямку. Вона намагається лише стримувати дальше большевицьке загарбання до тих меж, на яких безпека й інтереси самих Сполучених Штатів та їхніх союзників безпосередньо загрожені....