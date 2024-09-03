США близки к передаче Украине дальнобойных ракет JASSM, - Reuters

США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины РФ. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Штаты решают технические проблемы перед любой поставкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Речь идет о ракетах класса "воздух-поверхность" (JASSM), которые должны включить в пакет вооружений, который объявят осенью. Источники издания сообщили, что окончательное решение еще не принято.

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Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов, что является проблемой для администрации Байдена, отметили чиновники.

Военные аналитики предполагают, что JASSM, которые являются малозаметными для ПВО и могут бить дальше, чем большинство других ракет, имеющихся у Украины, помогут отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров.

Это усложнит способность РФ поддерживать наступление и предоставит Украине стратегическое преимущество.

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Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, это по меньшей мере 30 авиабаз, некоторые из которых Россия использовала для осуществления атак. Однако такая ракета пока интегрирована только в самолеты американской разработки. Украина в конечном итоге будет эксплуатировать несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

Один из американских чиновников заявил, что ракету планируют сделать совместимой с незападными истребителями, которые есть на вооружении в Украине. Он не предоставил более детальной информации о том, с какими именно самолетами из украинского арсенала может быть использована JASSM, речь идет о самолетах советских времен МиГ-29, Су-24 и Су-27.

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