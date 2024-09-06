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Зеленский встретился с Шольцом: обсудили расширение сотрудничества в оборонной отрасли и подготовку ко второму Саммиту мира

Зеленський зустрівся із Шольцом: обговорили розширення співпраці в оборонній галузі та підготовку до другого Саміту миру

В пятницу, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу в Германии, куда украинский лидер прибыл для участия в заседании "Рамштайн".

Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский проинформировал канцлера ФРГ о ситуации на фронте и последствиях российского ракетного террора против украинцев и критической инфраструктуры.

Глава государства поблагодарил Шольца за всю комплексную помощь, прежде всего военную, которую Украина получила от Германии.

"Спасибо, что эти поставки имеют неизменный характер. Это очень важно. Именно это является фундаментом нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, что сохраняет жизни украинцев", - заявил Зеленский.

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Кроме этого, президент отметил то, что правительство Германии заказало дополнительные системы ПВО различной конфигурации для укрепления Вооруженных сил, а также на заседании в формате "Рамштайн" огласило решение о передаче Украине дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5.

Также Зеленский и Шольц обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли, в частности совместное производство вооружений. Речь шла также и об имплементации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

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Топ комментарии
+7
Потужно пропіарився Лідор..
Ще й Сходняк Цедулок будуть канонізувати, запишуть в скрижалях ісТОРії Марахвону як величезну світову подію...
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06.09.2024 18:03
+4
Сил вже немає! Коли ця ******** зелена смердюча жаба перестане називатися президентом України!?? Де вже те дерево на Хрещатику? А? Чивсі костьми ляжуть , а жаба буде і далі своїми жидівськими соплями і хрюканням добивати людей!
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06.09.2024 18:48
+3
Там на Покровськ кацапи сунуть, а воно про саміти миру думає. Йди вже, непотріб прострочений!
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06.09.2024 18:34
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Потужно пропіарився Лідор..
Ще й Сходняк Цедулок будуть канонізувати, запишуть в скрижалях ісТОРії Марахвону як величезну світову подію...
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06.09.2024 18:03 Ответить
Потужно...
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06.09.2024 18:08 Ответить
Шольц перший раз в житті зустрів персонажа, який не здатен скласти декілька слів в речення.
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06.09.2024 18:13 Ответить
А шо дав перший саміт?
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06.09.2024 18:17 Ответить
Потужні відосики .
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06.09.2024 19:07 Ответить
Там на Покровськ кацапи сунуть, а воно про саміти миру думає. Йди вже, непотріб прострочений!
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06.09.2024 18:34 Ответить
Сил вже немає! Коли ця ******** зелена смердюча жаба перестане називатися президентом України!?? Де вже те дерево на Хрещатику? А? Чивсі костьми ляжуть , а жаба буде і далі своїми жидівськими соплями і хрюканням добивати людей!
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06.09.2024 18:48 Ответить
Шольцу дали антирвотное?
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06.09.2024 19:28 Ответить
Як зрозуміти те "розширення співпраці в оборонній галузі"?
2,5 роки німці дають гроші, не отримуючи нічого натомість, а ZE&мародери їх розкрадають.
Інколи "невдячні" німці дають танки, САУ чи амуніцію і створюють мародерам проблему: як його красти?
Де тут співпраця?
Гра йде в одні кишені.
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06.09.2024 19:29 Ответить
Глядя на це непорозуміння у зелених штанях хочеться сказати тіки " потужний п...дор🤢"
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06.09.2024 20:22 Ответить
 
 