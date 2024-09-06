Зеленский встретился с Шольцом: обсудили расширение сотрудничества в оборонной отрасли и подготовку ко второму Саммиту мира

В пятницу, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу в Германии, куда украинский лидер прибыл для участия в заседании "Рамштайн".

Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский проинформировал канцлера ФРГ о ситуации на фронте и последствиях российского ракетного террора против украинцев и критической инфраструктуры.

Глава государства поблагодарил Шольца за всю комплексную помощь, прежде всего военную, которую Украина получила от Германии.

"Спасибо, что эти поставки имеют неизменный характер. Это очень важно. Именно это является фундаментом нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, что сохраняет жизни украинцев", - заявил Зеленский.

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Кроме этого, президент отметил то, что правительство Германии заказало дополнительные системы ПВО различной конфигурации для укрепления Вооруженных сил, а также на заседании в формате "Рамштайн" огласило решение о передаче Украине дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5.

Также Зеленский и Шольц обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли, в частности совместное производство вооружений. Речь шла также и об имплементации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

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