Зеленский встретился с Писториусом: Обсудили ситуацию на поле боя, обстрелы энергетической инфраструктуры и график поставок Украине оборонной помощи

Президент Владимир Зеленский в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" провел переговоры с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский рассказал Писториусу о ситуации на поле боя, постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры со стороны РФ и ликвидации их последствий, помощи пострадавшим и восстановлении поврежденных объектов.

Кроме того, он поблагодарил Германию за выделение Украине наибольшего среди европейских стран объема военной помощи с начала полномасштабного вторжения России, прежде всего за системы противовоздушной обороны. Он также проинформировал об особенностях применения предоставленных Германией средств ПВО для защиты жизней украинцев.

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"Спасибо всей вашей стране, правительству. С самого начала этой войны вы с нами. Мы благодарны за это вашему народу", - сказал президент.

В свою очередь глава Минобороны ФРГ выразил соболезнования в связи с гибелью десятков украинцев и украинок вследствие недавних российских ракетных атак.

Во время встречи также обсудили график поставки дальнейшей оборонной помощи со стороны Германии, в частности для усиления защиты украинского неба.

Зеленский отметил необходимость дать Украине разрешение и средства для поражения российских авиабаз, где сосредоточены носители КАБов.

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Напомним, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 за 150 миллионов евро.