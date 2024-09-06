Зеленский встретился с Писториусом: Обсудили ситуацию на поле боя, обстрелы энергетической инфраструктуры и график поставок Украине оборонной помощи
Президент Владимир Зеленский в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" провел переговоры с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Зеленский рассказал Писториусу о ситуации на поле боя, постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры со стороны РФ и ликвидации их последствий, помощи пострадавшим и восстановлении поврежденных объектов.
Кроме того, он поблагодарил Германию за выделение Украине наибольшего среди европейских стран объема военной помощи с начала полномасштабного вторжения России, прежде всего за системы противовоздушной обороны. Он также проинформировал об особенностях применения предоставленных Германией средств ПВО для защиты жизней украинцев.
"Спасибо всей вашей стране, правительству. С самого начала этой войны вы с нами. Мы благодарны за это вашему народу", - сказал президент.
В свою очередь глава Минобороны ФРГ выразил соболезнования в связи с гибелью десятков украинцев и украинок вследствие недавних российских ракетных атак.
Во время встречи также обсудили график поставки дальнейшей оборонной помощи со стороны Германии, в частности для усиления защиты украинского неба.
Зеленский отметил необходимость дать Украине разрешение и средства для поражения российских авиабаз, где сосредоточены носители КАБов.
Напомним, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 за 150 миллионов евро.
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Петро Порошенко на Берлінській конференції закликав західних союзників зняти обмеження на ракетні удари по території росії.
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«Ми повинні використовувати ізраїльську модель. Коли Іран завдав ракетного удару, чимало держав взяли участь у захисті повітряного простору Ізраїлю. Якби це не було об'єднанням зусиль усього цивілізованого світу, результати для Ізраїлю були б зовсім іншими. Чи може хтось мені пояснити, чому ми не можемо використати потенціал НАТО не для нападу на росію, а для захисту українського повітряного простору?»
Неможливо досягти миру без повного членства України в НАТО. Єдина мова, яку путін розуміє - це мова сили. Путін зайде настільки далеко, наскільки ми разом дозволяємо йому зайти. І зупиниться саме в тому місці, де ми разом його зупинимо.
Синхронно з діючим президентом Зеленським екс-президент Порошенко закликав Захід зняти обмеження на далекобійні удари по росії.
Саме так виглядає реальна єдність без створення спеціального міністерства для того, щоб її забезпечувати.
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