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Германия (6726) Зеленский (19024) Писториус (166) Рамштайн (82)

Зеленский встретился с Писториусом: Обсудили ситуацию на поле боя, обстрелы энергетической инфраструктуры и график поставок Украине оборонной помощи

Володимир Зеленський на засіданні Рамштайн

Президент Владимир Зеленский в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" провел переговоры с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский рассказал Писториусу о ситуации на поле боя, постоянных обстрелах энергетической инфраструктуры со стороны РФ и ликвидации их последствий, помощи пострадавшим и восстановлении поврежденных объектов.

Кроме того, он поблагодарил Германию за выделение Украине наибольшего среди европейских стран объема военной помощи с начала полномасштабного вторжения России, прежде всего за системы противовоздушной обороны. Он также проинформировал об особенностях применения предоставленных Германией средств ПВО для защиты жизней украинцев.

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"Спасибо всей вашей стране, правительству. С самого начала этой войны вы с нами. Мы благодарны за это вашему народу", - сказал президент.

В свою очередь глава Минобороны ФРГ выразил соболезнования в связи с гибелью десятков украинцев и украинок вследствие недавних российских ракетных атак.

Во время встречи также обсудили график поставки дальнейшей оборонной помощи со стороны Германии, в частности для усиления защиты украинского неба.

Зеленский отметил необходимость дать Украине разрешение и средства для поражения российских авиабаз, где сосредоточены носители КАБов.

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Напомним, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 за 150 миллионов евро.
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https://t.me/officialeurosolidarity/11926 Європейська Солідарність https://t.me/officialeurosolidarity/11926 , 6 Sep, 14:25 ;
Петро Порошенко на Берлінській конференції закликав західних союзників зняти обмеження на ракетні удари по території росії.
https://uk.tgstat.com/channel/@officialeurosolidarity
«Ми повинні використовувати ізраїльську модель. Коли Іран завдав ракетного удару, чимало держав взяли участь у захисті повітряного простору Ізраїлю. Якби це не було об'єднанням зусиль усього цивілізованого світу, результати для Ізраїлю були б зовсім іншими. Чи може хтось мені пояснити, чому ми не можемо використати потенціал НАТО не для нападу на росію, а для захисту українського повітряного простору?»
Неможливо досягти миру без повного членства України в НАТО. Єдина мова, яку путін розуміє - це мова сили. Путін зайде настільки далеко, наскільки ми разом дозволяємо йому зайти. І зупиниться саме в тому місці, де ми разом його зупинимо.
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06.09.2024 16:02 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/16369 Ірина Геращенко :
Синхронно з діючим президентом Зеленським екс-президент Порошенко закликав Захід зняти обмеження на далекобійні удари по росії.
Саме так виглядає реальна єдність без створення спеціального міністерства для того, щоб її забезпечувати.
Лишається нагадати, що Зеленський сьогодні у Рамштайні також закликав Захід не обмежувати далекобійні удари по росії.
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06.09.2024 16:49 Ответить
 
 