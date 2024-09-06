Германия передаст Украине 12 самоходных гаубиц на сумму 150 млн евро, - Писториус
Германия поставит Украине еще двенадцать самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 за 150 миллионов евро.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на авиабазе "Рамштайн".
Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем.
Кроме того, Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard 1a5.
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+7 Dust
показать весь комментарий06.09.2024 14:11
+4 Serhiy Tokolov
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+3 Calvados
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Филен Данк, Дойчланд !
Рєзніков у 2022му почав закупати б/ушні польські САУ Краб по 12 млн$. Поляки ж замінюють їх новими та *********** корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
Схема така вдала, що працює й зараз, після тріумфа Рєзнікова.
Прямі пропозиції корейців міноборони ігнорує вже третій рік.
Корейці називають ситуацію тотальною корупцією в українському міноборони.
Мотивація - щоб не провокувати лілі-путіна.
Це не відомо лише вам, Пане.
Ви кацапський - троль - брись.
Корейці поставляють Польщі для її власних потреб
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But as South Korea expands weapons sales globally, it has refused to send lethal assistance to Ukraine itself. Instead, it has focused on filling the world's rearmament gap while resisting any direct role in arming Ukraine, imposing strict export control rules on all its sales.
South Korea's wariness stems in part from its reluctance to openly antagonize Moscow, from which it hopes for cooperation in imposing new sanctions against an increasingly belligerent North Korea. Countries throughout Latin America, Israel and others have also declined to send weapons directly to Ukraine.
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Но поскольку Южная Корея расширяет продажи оружия по всему миру, она отказалась отправлять летальную помощь самой Украине. Вместо этого она сосредоточилась на заполнении мирового пробела в перевооружении, одновременно сопротивляясь любой прямой роли в вооружении Украины, налагая строгие правила экспортного контроля на все свои продажи. Осторожность Южной Кореи отчасти проистекает из ее нежелания открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество в введении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи. Страны Латинской Америки, Израиль и другие также отказались отправлять оружие напрямую на Украину.
Чітко зазначено, що єдина причина існування бана на зброю для України- відсутність зацікавлення українського уряду та ігнорування числених звернень.
До речі, корейські снаряди 105 та 155 мм для ЗСУ постачають скандинави. І нічого, бан не вадить.
Забрехався ти, курва подоляцька!
Оновлюй мєтадічку, бо премії не буде
Там фсьо норм?
Треба просити в партнерів таке обладнання... в додаток до САУ