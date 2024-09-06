РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12717 посетителей онлайн
Новости
4 076 16
Германия (6726) Писториус (166)

Германия передаст Украине 12 самоходных гаубиц на сумму 150 млн евро, - Писториус

Panzerhaubitze 2000

Германия поставит Украине еще двенадцать самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 за 150 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на авиабазе "Рамштайн".

Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем.

Кроме того, Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard 1a5.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия продолжит помогать Украине без всяких "если" и "но", - Писториус
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
знатная гарматка !

Филен Данк, Дойчланд !
показать весь комментарий
06.09.2024 14:11
+4
Це не поодинокий випадок.
Рєзніков у 2022му почав закупати б/ушні польські САУ Краб по 12 млн$. Поляки ж замінюють їх новими та *********** корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
Схема така вдала, що працює й зараз, після тріумфа Рєзнікова.
Прямі пропозиції корейців міноборони ігнорує вже третій рік.
Корейці називають ситуацію тотальною корупцією в українському міноборони.
показать весь комментарий
06.09.2024 15:07
+3
Під ялинку 2030-го року очікувати?
показать весь комментарий
06.09.2024 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знатная гарматка !

Филен Данк, Дойчланд !
показать весь комментарий
06.09.2024 14:11 Ответить
Під ялинку 2030-го року очікувати?
показать весь комментарий
06.09.2024 14:12 Ответить
ага в World of Tanks
показать весь комментарий
06.09.2024 14:27 Ответить
Росіянин, тобі ж на лобі написали- шість у 2024- му,шість у 2025-му, до дзеркала підійди
показать весь комментарий
06.09.2024 21:02 Ответить
Пишуть, що снаряди з газогенератором б'ють на 20-25% далі, але як на мене і наші можуть виробляти снаряди схожої дальності застосувавши замість складного газогенератора 2-х компонентний снаряд, задня частина якого (тупа) буде відокремлюватись після залишення каналу ствола, а сам снаряд в обтікаємій формі (і з переду і с заду) буде пробовжувати летіти не визиваючи турбулентність позаду себе.
показать весь комментарий
06.09.2024 14:35 Ответить
Німеччина передасть. А Зельониє звично спишуть таку суму з держбюджету. Як з гаубицями від Італії. Ті надали безкоштовно, а МО оформило закупівлю. По три мільйони на кожну подарену.
показать весь комментарий
06.09.2024 14:43 Ответить
Це не поодинокий випадок.
Рєзніков у 2022му почав закупати б/ушні польські САУ Краб по 12 млн$. Поляки ж замінюють їх новими та *********** корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
Схема така вдала, що працює й зараз, після тріумфа Рєзнікова.
Прямі пропозиції корейців міноборони ігнорує вже третій рік.
Корейці називають ситуацію тотальною корупцією в українському міноборони.
показать весь комментарий
06.09.2024 15:07 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/pivdenna-koreya-na-tli-vijny-v-********-narostyla-postachannya-zbroyi/ Повна маячня - Південна Корея категорично відмовилася від постачання летальної зброї в Україну.
Мотивація - щоб не провокувати лілі-путіна.
Це не відомо лише вам, Пане.
Ви кацапський - троль - брись.
показать весь комментарий
06.09.2024 15:53 Ответить
Ти єрмаківська шавка, читати навчись.
Корейці поставляють Польщі для її власних потреб
показать весь комментарий
06.09.2024 16:20 Ответить
Не я пишу - Про це повідомляє https://www.nytimes.com/2023/03/05/world/asia/ukraine-south-korea-arms.html The New York Times .
----------
But as South Korea expands weapons sales globally, it has refused to send lethal assistance to Ukraine itself. Instead, it has focused on filling the world's rearmament gap while resisting any direct role in arming Ukraine, imposing strict export control rules on all its sales.
South Korea's wariness stems in part from its reluctance to openly antagonize Moscow, from which it hopes for cooperation in imposing new sanctions against an increasingly belligerent North Korea. Countries throughout Latin America, Israel and others have also declined to send weapons directly to Ukraine.
----------
Но поскольку Южная Корея расширяет продажи оружия по всему миру, она отказалась отправлять летальную помощь самой Украине. Вместо этого она сосредоточилась на заполнении мирового пробела в перевооружении, одновременно сопротивляясь любой прямой роли в вооружении Украины, налагая строгие правила экспортного контроля на все свои продажи. Осторожность Южной Кореи отчасти проистекает из ее нежелания открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество в введении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи. Страны Латинской Америки, Израиль и другие также отказались отправлять оружие напрямую на Украину.
показать весь комментарий
06.09.2024 17:02 Ответить
З українських про це писала УП 20.06.2024. В тексті посилання на оригінальні заяви корейському Yonhap News та публікацію VoA.
Чітко зазначено, що єдина причина існування бана на зброю для України- відсутність зацікавлення українського уряду та ігнорування числених звернень.
До речі, корейські снаряди 105 та 155 мм для ЗСУ постачають скандинави. І нічого, бан не вадить.
Забрехався ти, курва подоляцька!
Оновлюй мєтадічку, бо премії не буде
показать весь комментарий
06.09.2024 20:03 Ответить
До речі, а те, що твої куратори Краби для ЗСУ в 4 рази дорожче купляють тебе не бентежить?
Там фсьо норм?
показать весь комментарий
06.09.2024 20:09 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
06.09.2024 14:52 Ответить
До цього передали 14 штук. Допомога від найпотужнішої країни Європи. Не здивуюся якщо армія Естонії навіть на папері сильніше Німеччини.
показать весь комментарий
06.09.2024 15:01 Ответить
Їм треба ще РЕБ потужний щоб Ланцет не знищив, та орки якось блокують сигнал навігації для американських бомб, встановлюючи вишки...

Треба просити в партнерів таке обладнання... в додаток до САУ
показать весь комментарий
06.09.2024 16:07 Ответить
Де ж 25 шт гаубиць RCH-155, які Німеччина обіцяла і замовила для України ще у 2022-му році?
показать весь комментарий
06.09.2024 23:35 Ответить
 
 