Германия продолжит помогать Украине без "если" и "но", - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с Рустемом Умеровым заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны ФРГ.
Об этом сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"ПВО остается в центре внимания поддержки Германии. В этом году мы поставим системы IRIS-T, включая боеприпасы и "Гепарды". Мы продолжим помогать и после этого - без всяких "если" и "но", - процитировало министра посольство.
Напомним, ранее сообщалось о визите министра обороны Рустема Умерова в Берлин, где он должен был встретиться с немецким коллегой Борисом Писториусом.
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Якщо хтось може дати то штати в яких повно старих томанавків що вони потроху списують
Ось це все у короткому речені про Тауруси...
Ви дієво показали, нікчемність асфальту щодо оборони
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