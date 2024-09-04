Умеров сегодня в Берлине встретится с Писториусом: Обсудят усиление ПВО Украины
Министр обороны Рустем Умеров проведет встречу с германским коллегой Борисом Писториусом в Берлине 4 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.
"Среди тем обсуждения - развитие ситуации в Украине, германско-украинское сотрудничество в сфере безопасности и обороны и укрепление украинской ПВО", - говорится в сообщении.
Оба министра также возложат цветы к мемориалу Бундесвера.
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Хочеться поживитися, як Умєров буде розповідати Пісторіусу про реформи в ЗСУ
Або в нас немає цього міністерства взагалі, або є просто така шутка, профанація ??👈