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Умеров сегодня в Берлине встретится с Писториусом: Обсудят усиление ПВО Украины

Умєров 4 вересня зустрінеться із Пісторіусом

Министр обороны Рустем Умеров проведет встречу с германским коллегой Борисом Писториусом в Берлине 4 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.

"Среди тем обсуждения - развитие ситуации в Украине, германско-украинское сотрудничество в сфере безопасности и обороны и укрепление украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Оба министра также возложат цветы к мемориалу Бундесвера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минобороны Германии Писториус: Мы должны увеличить поставки систем ПВО Украине

Автор: 

Германия (6949) Писториус Борис (206) Умеров Рустем (522)


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привезіть для Умєрова і Пісторіуса м'ясо

Хочеться поживитися, як Умєров буде розповідати Пісторіусу про реформи в ЗСУ
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04.09.2024 11:02 Ответить
Дивлячись на цього міністра оборони України - мені чомусь досі важко повірити, що цей чоловік дійсно міністр оборони України.
Або в нас немає цього міністерства взагалі, або є просто така шутка, профанація ??👈
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04.09.2024 11:05 Ответить
Військовий виш в його прямому підпорядкуванні. Воно вже мало сидіти в СІЗО а не в Німеччинні.
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04.09.2024 11:07 Ответить
Умєрова єрмак підбирав по пиці і національності. Ну щоб не українець і морда та манери викликали відразу у будь якої цивілізованої людини. Який з нього на фіг міністр оборони? Це шматок корумпованого лайна з родиною в Америці... Таке враження що для працевлаштування у владі достатньо прийти з неголеною мордою до єрмака, сказати "хочу красти" і "я не українець"...
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04.09.2024 11:08 Ответить
А умєрова у відставку нє? Дєрьмака влаштовує?
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04.09.2024 11:26 Ответить
Це не міністр обороне це посміховисько ,чому ти не шукаєш зброю не поїдеш в південу Корею ,Філіпіни та інші країни які мають зброю ,чому в Покровськ не поїдеш разом з "найвеличнішим" можливо була б передишкадля захисників.
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04.09.2024 11:33 Ответить
Хто дозволив без зєліного завхоза?
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04.09.2024 12:05 Ответить
 
 