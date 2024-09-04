Умеров сегодня в Берлине встретится с Писториусом: Обсудят усиление ПВО Украины

Министр обороны Рустем Умеров проведет встречу с германским коллегой Борисом Писториусом в Берлине 4 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.

"Среди тем обсуждения - развитие ситуации в Украине, германско-украинское сотрудничество в сфере безопасности и обороны и укрепление украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Оба министра также возложат цветы к мемориалу Бундесвера.

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