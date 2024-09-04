Умєров сьогодні у Берліні зустрінеться із Пісторіусом: Обговорять посилення ППО України
Міністр оборони Рустем Умєров проведе зустріч із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні 4 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.
"Серед тем обговорення - розвиток ситуації в Україні, німецько-українська співпраця у сфері безпеки та оборони і зміцнення української ППО", - йдеться в повідомленні.
Обидва міністри також покладуть квіти до меморіалу Бундесверу.
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Хочеться поживитися, як Умєров буде розповідати Пісторіусу про реформи в ЗСУ
Або в нас немає цього міністерства взагалі, або є просто така шутка, профанація ??👈