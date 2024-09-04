Умєров сьогодні у Берліні зустрінеться із Пісторіусом: Обговорять посилення ППО України

Міністр оборони Рустем Умєров проведе зустріч із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні 4 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.

"Серед тем обговорення - розвиток ситуації в Україні, німецько-українська співпраця у сфері безпеки та оборони і зміцнення української ППО", - йдеться в повідомленні.

Обидва міністри також покладуть квіти до меморіалу Бундесверу.

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