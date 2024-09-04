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Умєров сьогодні у Берліні зустрінеться із Пісторіусом: Обговорять посилення ППО України

Умєров 4 вересня зустрінеться із Пісторіусом

Міністр оборони Рустем Умєров проведе зустріч із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні 4 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.

"Серед тем обговорення - розвиток ситуації в Україні, німецько-українська співпраця у сфері безпеки та оборони і зміцнення української ППО", - йдеться в повідомленні.

Обидва міністри також покладуть квіти до меморіалу Бундесверу.

Читайте: Глава Міноборони Німеччини Пісторіус: Ми повинні збільшити поставки систем ППО Україні

Автор: 

Німеччина (7347) Пісторіус Борис (254) Умєров Рустем (604)


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привезіть для Умєрова і Пісторіуса м'ясо

Хочеться поживитися, як Умєров буде розповідати Пісторіусу про реформи в ЗСУ
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04.09.2024 11:02 Відповісти
Дивлячись на цього міністра оборони України - мені чомусь досі важко повірити, що цей чоловік дійсно міністр оборони України.
Або в нас немає цього міністерства взагалі, або є просто така шутка, профанація ??👈
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04.09.2024 11:05 Відповісти
Військовий виш в його прямому підпорядкуванні. Воно вже мало сидіти в СІЗО а не в Німеччинні.
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04.09.2024 11:07 Відповісти
Умєрова єрмак підбирав по пиці і національності. Ну щоб не українець і морда та манери викликали відразу у будь якої цивілізованої людини. Який з нього на фіг міністр оборони? Це шматок корумпованого лайна з родиною в Америці... Таке враження що для працевлаштування у владі достатньо прийти з неголеною мордою до єрмака, сказати "хочу красти" і "я не українець"...
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04.09.2024 11:08 Відповісти
А умєрова у відставку нє? Дєрьмака влаштовує?
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04.09.2024 11:26 Відповісти
Це не міністр обороне це посміховисько ,чому ти не шукаєш зброю не поїдеш в південу Корею ,Філіпіни та інші країни які мають зброю ,чому в Покровськ не поїдеш разом з "найвеличнішим" можливо була б передишкадля захисників.
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04.09.2024 11:33 Відповісти
Хто дозволив без зєліного завхоза?
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04.09.2024 12:05 Відповісти
 
 