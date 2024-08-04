Глава Міноборони Німеччини Пісторіус: Ми повинні збільшити поставки систем ППО Україні

Союзники мають посилювати можливості українців в обороні, особливо в протиповітряній.

Про це заявив очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пісторіус нагадав, що ФРН вже передала Україні три системи Patriot і кілька систем IRIS-T.

"Як прихильники України ми повинні збільшити поставки, тому що протиповітряна оборона має вирішальне значення. Особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури", - заявив очільник оборонного відомства Німеччини.

У міністра також запитали, чи німецька сторона допомагає озброювати винищувачі F-16, які надходять з Франції.

"Я не можу зараз це коментувати, тому що у нас немає F-16, як ви знаєте. Чи буде представлена зброя для використання з F-16, це потребує перевірки", - відповів Пісторіус.

Читайте також: Розміщення ракет США в Німеччині необхідно для стримування Росії, - Пісторіус