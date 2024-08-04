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Глава Міноборони Німеччини Пісторіус: Ми повинні збільшити поставки систем ППО Україні

Глава Міноборони Німеччини Пісторіус: Ми повинні збільшити поставки систем ППО Україні

Союзники мають посилювати можливості українців в обороні, особливо в протиповітряній.

Про це заявив очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пісторіус нагадав, що ФРН вже передала Україні три системи Patriot і кілька систем IRIS-T.

"Як прихильники України ми повинні збільшити поставки, тому що протиповітряна оборона має вирішальне значення. Особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури", - заявив очільник оборонного відомства Німеччини.

У міністра також запитали, чи німецька сторона допомагає озброювати винищувачі F-16, які надходять з Франції.

"Я не можу зараз це коментувати, тому що у нас немає F-16, як ви знаєте. Чи буде представлена зброя для використання з F-16, це потребує перевірки", - відповів Пісторіус.

Читайте також: Розміщення ракет США в Німеччині необхідно для стримування Росії, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7320) ППО (3143) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+3
У злочинця автомати але жертві не дають автомат щоб він міг відбитись а дають тільки бронежелет та каску....
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05.08.2024 00:33
+2
Да, у вас там Ф-35 завалялись
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04.08.2024 23:48
+2
Та за....ли вже ви своїм ,, повинні"!
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04.08.2024 23:51
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Да, у вас там Ф-35 завалялись
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04.08.2024 23:48 Відповісти
Та за....ли вже ви своїм ,, повинні"!
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04.08.2024 23:51 Відповісти
Він це каже часто і давно.

Може треба не казати, а давати?
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04.08.2024 23:51 Відповісти
Його прізвище Пісторіус, асоціюється у мене зі словом піс..діти, от тому він це робить давно і часто.
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05.08.2024 01:22 Відповісти
Можете й самі бімбу на ***** скинути, хоча, дЄрьмак це не переживе.
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05.08.2024 00:01 Відповісти
Може лисого з цирку95? Чи стефанчука?
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05.08.2024 05:42 Відповісти
У злочинця автомати але жертві не дають автомат щоб він міг відбитись а дають тільки бронежелет та каску....
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05.08.2024 00:33 Відповісти
Та задолбаетесь вы пытаться произвести больше зенитных ракет , чем рашка наступательных и шахедов . Это совершенно не решение проблемы , а одни ссыкливые разглагольствования .
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05.08.2024 01:17 Відповісти
Може таурасы? Піздоріус
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05.08.2024 05:47 Відповісти
Якшо повинні, то виконуйте. Чи не бачите, куди фронт рухається?
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05.08.2024 07:52 Відповісти
 
 