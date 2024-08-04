Глава Міноборони Німеччини Пісторіус: Ми повинні збільшити поставки систем ППО Україні
Союзники мають посилювати можливості українців в обороні, особливо в протиповітряній.
Про це заявив очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пісторіус нагадав, що ФРН вже передала Україні три системи Patriot і кілька систем IRIS-T.
"Як прихильники України ми повинні збільшити поставки, тому що протиповітряна оборона має вирішальне значення. Особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури", - заявив очільник оборонного відомства Німеччини.
У міністра також запитали, чи німецька сторона допомагає озброювати винищувачі F-16, які надходять з Франції.
"Я не можу зараз це коментувати, тому що у нас немає F-16, як ви знаєте. Чи буде представлена зброя для використання з F-16, це потребує перевірки", - відповів Пісторіус.
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